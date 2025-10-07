스트래티지, 5조 규모 이익 공개… 비트코인 랠리 본격화 조짐

핵심 내용

스트래티지(Strategy)의 비트코인 보유량은 총 640,031 BTC로, 800억 3,000만 달러(약 113조 1,784억 2,600만 원) 규모에 달하며, 이는 평균 매입가 대비 약 69% 상승한 수준이다.

또한 최근 규제 명확화로 인해 기업들은 디지털 자산의 평가이익을 법인 대체 최소세(CAMT) 산정 대상에서 제외할 수 있게 됐다.

한편, 스트래티지는 이번 분기 동안 로빈후드(Robinhood)를 통해 발행한 주식연계증권(STRC)을 통해 24억 7,000만 달러(약 3조 4,913억 4,500만 원)의 자금을 유치했다.

비트코인(BTC)을 가장 많이 보유한 상장 기업인 스트래티지(Strategy)가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 최근 8-K 공시에 따르면, 2025년 3분기 동안 39억 달러(약 5조 5,126억 5,000만 원) 규모의 비트코인 평가이익을 기록했으며, 1억 4,000만 달러(약 1,978억 9,000만 원) 규모의 배당금 지급을 완료한 것으로 나타났다.

이번 분기에는 신규 비트코인 매입은 없었지만, SEC 공시 내용은 스트래티지가 암호화폐 투자 전략을 일부 수정했음을 보여준다.

Strategy reports $3.9 billion in total Bitcoin fair value appreciation in Q3 2025. $MSTR $STRC https://t.co/Tcw67JHCSe — Michael Saylor (@saylor) October 6, 2025

최근 나스닥이 암호화폐 인수를 위한 자본 조달 절차에 대한 규제를 강화하자, 스트래티지는 새로운 우선주 상품 4종을 선보였다. 해당 종목은 각각 STRC, STRD, STRF, STRK이며, 이들은 10월 3일 금요일 로빈후드(Robinhood)에 상장됐다.

이들 파생상품은 기관 투자자들에게 비트코인 간접 투자 수단을 제공하는 동시에, 스트래티지가 전통적인 자금 조달 절차를 거치지 않고 새로운 유동성을 확보할 수 있도록 설계됐다.

2025년 3분기 동안 스트래티지는 공모 및 시장 내 매도를 병행해 총 50억 9,000만 달러(약 7조 1,947억 1,500만 원)의 순수익을 확보했다. 특히, 주식연계증권(STRC) 초기 공모(IPO)를 통해서만 24억 7,000만 달러(약 3조 4,913억 4,500만 원)를 조달하며, 비트코인 연계 금융상품에 대한 기관투자자의 꾸준한 수요를 입증했다.

스트래티지, 비트코인 평가이익 39억 달러… 총 보유 자산 800억 달러 돌파

2025년 10월 6일 기준, 스트래티지는 총 640,031 BTC를 보유하고 있으며, 이는 800억 3,000만 달러(113조 1,784억 2,600만 원) 규모에 달한다. 비트코인 1개당 평균 매입 단가는 7만 3,983달러(약 1억 463만 원)로, 현재 시가 기준 약 69%의 평가이익을 기록 중이며, 미실현 이익은 약 327억 달러(약 46조 2,443억 4,000만 원)로 추산된다.

회사는 3분기 동안 비트코인 평가이익 38억 9,000만 달러(약 5조 5,012억 3,800만 원)에 대해 11억 2,000만 달러(약 1조 5,839억 400만 원) 규모의 이연법인세 비용을 반영했다. 그러나 9월 30일 미 국세청과 재무부가 발표한 새로운 가이드라인이 비트코인을 보유한 기업들에게 유리하게 작용했다. 새롭게 도입된 임시 법인 대체 최소세(CAMT, Corporate Alternative Minimum Tax) 지침에 따르면, 미실현 암호화폐 이익은 CAMT 계산에서 제외될 수 있다.

이로써 스트래티지는 비트코인 평가이익이 실현되기 전까지 과세소득에 반영되지 않게 되어, 재무제표상 불확실성이 크게 해소됐다. 이에 따라 회사 측은 미실현 비트코인 이익으로 인한 CAMT 부과 대상에서 제외될 것으로 예상된다고 밝혔다.

한편, 9월 29일부터 10월 5일까지 스트래티지는 비트코인 신규 매입을 하지 않았음에도, 비트코인 가격이 12만 5,500달러(약 1억 7,748만 원)까지 상승하면서 비트코인 자산 가치가 800억 달러를 넘어섰고, 자사 주가(MSTR)는 장중 1.5% 상승세를 보였다.

스트래티지, 3분기 수익 발표… 베스트 월렛(BEST) 프리세일 1,640만 달러 돌파 임박

스트래티지가 3분기 동안 비트코인 미실현 이익 39억 달러(약 5조 5,146억 원)를 기록하며 비트코인을 새로운 가격 발견 단계로 이끌자, 투자자들의 관심이 유망한 초기 단계 프로젝트 베스트 월렛(BEST)으로 쏠리고 있다. 베스트 월렛은 차세대 멀티체인 스토리지 플랫폼으로, 스마트 볼트, 다중서명 통합, 수익 최적화 도구 등을 제공하며 개인 투자자와 기관 투자자 모두에게 맞춤형 자산 관리 서비스를 제공한다.

조기 참여자들은 스테이킹 보상, 거버넌스 권한, 메인넷 초기 통합 혜택 등 프로젝트 공식 출시 전에만 제공되는 독점 혜택을 누릴 수 있다.

보도 시점 기준으로 베스트 월렛 프리세일 누적 모집액은 1,640만 달러(약 231억 8,960만 원)를 돌파했다. 다음 가격 단계까지 24시간도 채 남지 않은 상황에서, 투자자들은 공식 베스트 월렛 웹사이트를 통해 1토큰당 0.025755달러(약 36원)에 토큰을 구매할 수 있다.

베스트 월렛 프리세일 참여하기

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.