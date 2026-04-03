밈코어 업그레이드로 2.60달러 급등, 한편 맥시도지 프리세일로 옮겨가는 시장 관심

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

가상화폐 시장 전체가 약세장을 지속하는 가운데, 밈코인 섹터는 일부 종목을 중심으로 강세 흐름을 보이고 있다. 특히 밈코어는 가스비 및 속도를 개선하는 하드포크를 중심으로 상승하기 시작했고, 네이티브 토큰 M 가격은 오늘 하루 동안 11% 올라 2.60달러를 돌파했다.

이번 상승은 시장 전체 분위기와 대비된다는 점에서 주목된다. 암호화폐 시장은 최근 트럼프 대통령의 이란 분쟁 관련 발언으로 2.4% 가량 하락했으며, 많은 분석가들은 전쟁이 장기화될 가능성을 내다보고 있다.

유가 변동성과 지정학적 불확실성이 확대되는 가운데, 투자자 관심은 프리세일 코인으로 향하는 모습이다. 이는 거래소 상장까지 가격 상승 일정이 정해져 있고, 상장 이후 더 큰 상승을 기대할 수 있기 때문인데, 특히 맥시 도지가 큰 주목을 받고 있다. 맥시 도지는 작년 7월 프리세일을 시작한 이후, 시장 조정 국면에서도 안정적인 흐름을 유지하며 500만 달러 가까이 모금한 상태다.

최근 밈코어 급등을 놓친 투자자 사이에서는, 아직 프리세일을 진행 중인 맥시 도지가 잠재력 높은 투기적 밈코인으로 인식되어 높은 관심을 받고 있다.

밈코어의 최근 하드포크는 명확한 호재로 평가된다. 이번 하드포크는 가스 수수료를 낮추고 거래 속도를 개선하여 직접적인 촉매제 역할을 하기 충분했다. 그 결과, 밈코어 네트워크 사용량은 급증했고, M 토큰은 한 달 기준 80% 상승했다.

온체인 지표 역시 상승세를 뒷받침한다. 일일 활성 주소 수는 높은 수준을 유지하고 있고, 거래량도 강세를 이어가고 있어, 단순한 단기 투기보다는 실제 네트워크 사용이 활발히 이뤄지고 있다는 점이 확인된다.

프로젝트 측의 커뮤니티 운영 방식도 눈에 띈다. 밈코어는 시장이 흔들리던 날에도 만우절 마케팅을 통해 프로젝트 관심을 유지하며, 비싼 비용을 들이지 않고도 보유자 충성도를 강화하는 전략을 펼쳤다.

밈코인 시장 전반의 분위기도 중요한 변수로 지목된다. 분석가 셀랄 쿠쿠커는 최근 밈코인 시가총액 상위권 종목을 분석하며, 도지코인이 올해 말 1.70달러 돌파가 가능할 수 있다는 전망을 제시했다.

만약 도지코인이 실제로 상승한다면, 밈코인 섹터 전반의 투자심리가 개선될 가능성이 높으며, 특히 강아지 코인에 긍정적인 영향을 줄 수 있다. 맥시 도지 같은 프로젝트로 이런 이유로 어려운 시기에 꾸준히 투자 관심을 받고 있는 것으로 풀이된다.

시장 변동성 속에서도 꾸준히 관심 받는 맥시도지, 왜 주목받나

맥시 도지(MAXI)는 공격적인 밈코인 커뮤니티를 겨냥하는 프로젝트로, 근육질 시바견 캐릭터와 고위험·고수익 거래 문화에 초점을 맞춘다. 이런 독특한 정체성은 현재까지 좋은 공감을 일으킬 수 있었고, 덕분에 프리세일은 472만 달러 이상을 모금할 수 있었다. MAXI 코인은 현재 0.0002811달러로 판매되고 있으며, 곧 500만 달러 돌파를 앞두고 있다.

프로젝트 일정에 따르면, 프리세일 가격은 오늘 한 차례 더 인상될 예정이다. 맥시도지는 매력적인 밈 브랜딩을 제시하면서도, 보유자 참여를 꾸준히 유도할 수 있는 기능을 제공한다. 이를 테면, 현재 스테이킹을 제공하여 66% APY 보상을 지급하고 있다. 또한 출시 후 거래 대회, 수익률 콘테스트, 커뮤니티 이벤트 등 다양한 행사 참여가 가능할 예정이다.

맥시 도지가 내세우는 또 다른 매력에는 맥시 펀드가 있다. 이 펀드는 MAXI 전체 공급량의 25%를 유동성 공급, 전략적 파트너십, 마케팅에 배정하여 장기적인 성장이 기대된다. 로드맵은 헬스장 콘셉트를 기반으로 재미나게 구성돼 있으며, 향후 선물 거래소 연동과 대대적인 생태계 확장을 추진할 계획도 포함돼 있다.

시장에서는 맥시 도지가 밈코어의 상승 동력과 유사한 투자 심리를 활용한다는 분석이 나온다. 맥시 도지는 특히 강한 커뮤니티 브랜딩과 명확한 운영 계획을 제시하여 극찬받고 있다. M 코인이 이미 급격한 상승을 기록한 상황에서, 일부 투자자들은 다음 랠리를 대비해 맥시 도지를 미리 매집하고 있는 것으로 보인다.

맥시 도지 구매 방법: 프리세일 참여 및 결제 수단

맥시 도지 프리세일은 누구나 쉽게 참여할 수 있다. 공식 웹사이트에 접속해 구매창에 지갑을 연결한 뒤, 준비한 암호화폐를 지불하면 된다. 결제에는 ETH, BNB, USDT, USDC가 지원되며, 은행 카드를 통한 결제도 가능하다.

모바일 이용자는 애플 앱스토어 또는 구글 플레이에서 베스트 월렛 앱을 다운로드한 후, 앱 내 신규 토큰 섹션을 통해 MAXI 토큰에 접근할 수 있다. 베스트 월렛은 신규 코인 기재에 엄격하기로 소문난 첨단 웹3 지갑으로, 효율적인 맥시 도지 구매와 관리를 돕는다.

프리세일에서 구매를 완료했다면, 즉시 MAXI를 스테이킹할 수 있다. 현재 스테이킹 보상은 66% APY에 달한다.

맥시 도지에 대한 최신 소식이 궁금하다면, 공식 엑스 및 텔레그램 그룹에 참여하여 확인할 수 있다.

맥시 도지 방문하기

더보기: 2026년 저평가 코인 추천 | 지금 사기 좋은 코인 · 장기투자 코인 가이드

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.