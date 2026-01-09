페페·시바이누·플로키 고래 거래 급증…매수 신호보다는 단기 매매 가능성

핵심 내용

샌티먼트(Santiment)에 따르면, 페페(PEPE), 시바이누(SHIB), 플로키(FLOKI) 모두에서 대규모 고래 거래가 포착됐다.

세 토큰 모두 거래소와 마켓메이커를 오가는 자금 유입·유출이 동시에 크게 늘어난 모습이며, 주요 온체인 거래에서는 장기 매집이나 공포성 매도 징후는 확인되지 않았다는 분석이다.

온체인 데이터에 따르면 페페(PEPE), 시바이누(SHIB), 플로키(FLOKI) 전반에서 대규모 고래 거래가 급증하며 밈코인 시장이 다시 움직이기 시작했다.

시장 분석 업체 샌티먼트(Santiment)는 최근 X 게시글을 통해, 지난 7일 동안 FLOKI, PEPE, SHIB에서 각각 최소 10만 달러(약 1억 4,610만 원) 규모의 고래 거래가 눈에 띄게 증가했다고 밝혔다.

이 가운데 이더리움 기반의 플로키와 페페가 각각 950%, 620%의 고래 거래 증가율로 상위권을 차지했으며, 시바이누는 111% 증가로 10위에 올랐다.

또한 솔라나 기반 플랫폼 펌프닷펀(Pump.fun)에서도 밈코인 거래량이 강하게 늘어나고 있다.

일부 투자자와 트레이더는 이러한 움직임을 강한 호재로 해석할 수 있지만, 온체인 자금 흐름은 다른 신호를 보내고 있다는 점이 함께 지적된다.

자금은 어디로 이동하고 있나?

밈코인을 포함한 디지털 자산 시장은 1월 초 강한 상승 모멘텀으로 출발했다. 글로벌 암호화폐 시가총액은 1월 1일 2조 9,600억 달러(약 4,324조 5,600억 원)에서 1월 6일 3조 2,000억 달러(약 4,675조 2,000억 원)로 확대됐다.

최근 시장 전반의 조정에도 불구하고, 페페는 지난 7일간 여전히 57% 상승을 기록하고 있다. 같은 기간 플로키와 시바이누 역시 각각 36%, 26%의 상승률을 보였다.

2026년 1월 9일 현재 24시간 기준으로는, PEPE 가격이 0.000006050 달러(약 0.00883905 원)로 1.31% 하락, SHIB가 0.000008649 달러(약 0.012636189 원)로 1.02% 상승, FLOKI가 0.00005298 달러(약 0.07740378 원)로 1.59% 상승했다. 밈코인 전반이 조정을 받는 가운데, 주요 암호화폐 거래소와 트레이딩 업체들은 포지션 재조정에 나서기 시작한 것으로 나타났다.

아캄(Arkham) 데이터에 따르면, 페페의 주요 고래 거래는 바이낸스(Binance), 오케이엑스(OKX), 크라켄(Kraken), 그리고 알고리즘 기반 암호화폐 트레이딩 업체인 윈터뮤트(Wintermute)를 오가며 발생한 것으로 나타났다.

시바이누의 최대 유입 거래는 DRW의 디지털 자산 트레이딩 부문인 컴벌랜드 DRW(Cumberland DRW)로 이동했으며, 아캄 데이터에 따르면 두 번째로 큰 밈코인인 SHIB 역시 코인베이스 프라임(Coinbase Prime)과 코인하코(Coinhako)와 연계된 대규모 자금 이동이 포착됐다.

PEPE와 SHIB의 최대 거래 규모가 모두 수백만 달러에 달한 반면, FLOKI의 고래 거래 규모는 상대적으로 작았다. FLOKI의 가장 큰 거래는 바이낸스 핫월렛에서 발생했으며, 그 규모는 약 43만 6,700 달러(약 6억 3,784만 원)로 집계됐다.

또한 아캄 데이터에 따르면 FLOKI는 팬케이크스왑(PancakeSwap)과 바이낸스를 중심으로 활발한 거래 상호작용을 보였으며, 이 과정에서 MEV 봇(MEV bots, 거래 순서를 조작해 차익을 얻는 자동화 프로그램)의 활동도 뚜렷하게 포착됐다.

현 시점에서 시장 고점을 단정하기보다는 높은 변동성이 이어질 가능성이 더 크다는 분석이 우세하다. 주요 암호화폐 거래소를 중심으로 유동성이 빠르게 유입·유출되고 있는 만큼, 밈코인 시장은 현재 고위험·고수익 구간에 위치해 있는 것으로 평가된다.

