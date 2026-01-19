시바이누 코인(SHIB) 소각률 3,904% 급등… 가격 반등 기대 재점화

핵심 내용

시바이누(SHIB)의 소각률은 지난 24시간 동안 3,904.47% 급등했으며, 이에 따라 초기 총 발행량 기준으로 410조7,542억1,460만7,594 SHIB가 유통에서 제거됐다.

이러한 공급 충격에도 불구하고 SHIB 가격은 긍정적으로 반응하지 못하고 있으며, 1월 19일 현재 0.000007837 달러(약 0.01155 원)에 거래되고 있다.

견종을 테마로 한 밈코인 시바이누(SHIB)의 토큰 소각률이 지난 24시간 동안 3,904.47% 급등했다. 디지털 자산 전용 소각 추적 서비스인 시브번(Shibburn)에 따르면, 이번 급증은 총 2,999만8,516 SHIB가 영구적으로 유통에서 제거된 것과 같다. 시장 분석가들과 관측자들은 이러한 흐름이 SHIB 가격의 단기 반등으로 이어질 가능성이 있다고 보고 있다.

시바이누 가격, 소각 효과에도 반응 부진

코인마켓캡(CoinMarketCap) 데이터에 따르면, 시바이누는 지난 24시간 동안 시가총액 기준으로 약 6% 하락했다.

이에 따라 SHIB는 1월 19일 현재 0.000007837 달러(약 0.01155 원)에 거래되고 있으며, 주말 급락 이후로는 다소 예상 밖의 가격 수준이라는 평가가 나온다. 일반적으로 공급 감소는 수요·공급 원리에 따라 토큰 가격을 끌어올리는 요인으로 인식된다.

공급이 줄고 수요가 증가하면 가격 상승으로 이어지는 것이 일반적이지만, SHIB의 경우에는 이러한 공식이 그대로 적용되지 않고 있다. 최근 SHIB의 소각률은 3,904.47% 급등하며 약 3,000만 개에 달하는 시바이누 토큰이 유통에서 제거됐다.

이로 인해 초기 공급량 기준 누적 소각량은 410조7,542억1,460만7,594 SHIB로 늘어났으며, 현재 유통 중인 물량은 585조4,074억175만5,234 SHIB다. 이와 함께 약 3조8,383억6,363만7,171 SHIB는 스테이킹된 상태로 남아 있다.

일주일 전 시장 분석가들은 SHIB가 0.00000810 달러(약 0.0119 원) 구간 위에서 안정을 찾을 경우, 0.00000870 달러(약 0.0128 원)까지 상승할 가능성이 있다고 전망했다. TK리서치 트레이딩(TKResearch Trading)의 분석에 따르면, 고래 투자자들이 SHIB의 거래소 유동성을 주도하고 있는 것으로 나타났다. 실제로 거래소에서는 순유출 규모가 80조 SHIB에 달했으며, 거래소 보유 잔고는 370조 3,000억 SHIB에서 290조 3,000억 SHIB로 감소했다.

이들 분석가들은 향후 가격 상승이 이어질 경우, SHIB가 0.00001054 달러(약 0.0155 원)에 위치한 200일 지수이동평균선(EMA)을 향한 경로를 열 수 있을 것으로 여전히 보고 있다.

맥시 도지(MAXI) 프리세일, 시장의 주목 받아

시바이누가 소각률 급등에도 불구하고 뚜렷한 가격 반응을 보이지 않은 이유는 아직 명확하지 않지만, 투자자들의 관심은 또 다른 견종 테마 암호화폐인 맥시 도지(MAXI)로 옮겨가고 있다.

맥시 도지는 최근 빠르게 인지도를 높이며 주목을 받고 있고, 2026년 가장 기대되는 암호화폐 프리세일 프로젝트 반열에 성공적으로 진입했다. 투자자들은 이 신규 프로젝트의 긍정적인 모멘텀에 주목하고 있으며, 짧은 기간 안에 의미 있는 성장세를 보이고 있다는 평가다.

현재 진행 중인 프리세일을 통해 누적 약 449만 9,030 달러(약 66억 3,202만 원)를 조달했으며, 이는 프로젝트에 대한 시장의 강한 관심과 장기적 잠재력에 대한 기대를 반영한다는 해석이 나온다. 투자자들이 실제 자금을 투입하며 신뢰를 보이고 있다는 점도 특징이다.

프리세일 현황:

현재 가격: 0.000279 달러(약 0.4111 원)

누적 모금액: 약 449만 9,030 달러(약 66억 3,202만 원)

티커: MAXI

맥시 도지는 신용카드·체크카드는 물론 암호화폐로도 구매할 수 있다. 구매 방법에 대한 자세한 내용은 맥시 도지 ICO 구매방법 및 프리세일 참여 방법 가이드를 통해 확인할 수 있다.

