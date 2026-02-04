파이코인(PI), 250만 계정 언락… 기다려온 메인넷 폭발이 마침내 시작되나

핵심 내용

파이코인 코어 팀은 보안 및 규제 문제로 메인넷 마이그레이션이 막혀 있던 약 250만 명의 이용자를 순차적으로 해제하고, 추가로 70만 명 이상이 새롭게 KYC를 신청할 수 있도록 시스템을 개선했다고 밝혔다.

파이코인 가격은 최근 약세를 보이는 가운데 대규모 토큰 언락 일정으로 투자 심리가 위축되어 있으나, 기술적으로는 주요 저항 돌파 시 반등 가능성도 함께 거론되고 있다.

한편 맥시 도지 코인은 공격적인 커뮤니티 참여 구조와 높은 스테이킹 보상을 앞세워 사전 판매를 통해 빠르게 자금을 유치하며 시장의 주목을 받고 있다.

파이(PI) 네트워크 코어 팀에 따르면, 이번 최신 변경 사항으로 추가적인 보안 및 규정 준수 심사로 인해 메인넷 마이그레이션을 완료하지 못했던 약 250만 명의 사용자가 다시 마이그레이션 절차를 진행할 수 있게 된다.

온보딩 지연과 불투명한 KYC 절차로 수년간 비판을 받아온 프로젝트라는 점에서, 이번 업데이트는 지금까지 공개된 변화 중 가장 중요한 조치 중 하나로 평가된다.

파이 네트워크, 수백만 이용자 제한 해제

그동안 많은 커뮤니티 이용자들은 임시 KYC 상태에 머물거나 지역별 강화된 규제 심사 대상이 되면서, 보유 자산을 이전 가능한 상태로 전환하지 못했다. 이에 대해 코어 팀은 해당 문제들이 모든 사용자에게 동일하게 발생한 것이 아니며, 사용자 그룹별로 서로 다른 기술적 해결책이 필요했다고 설명했다.

각 솔루션이 순차적으로 적용됨에 따라, 마이그레이션 및 KYC 해제는 단계적으로 진행될 예정이다. 이로 인해 백엔드 작업이 지속됐음에도 불구하고 외형상 진행 속도가 고르지 않게 보였다고 덧붙였다.

이와 함께 코어 팀은 추가적으로 70만 명 이상의 사용자가 조만간 처음으로 KYC 신청을 할 수 있게 될 것이라고 확인했다. 시스템 업데이트가 완전히 적용되면, 자격 요건을 충족한 사용자들은 향후 마이그레이션 단계에 대비해 가능한 한 조기에 KYC를 완료할 것이 권장된다.

파이코인 가격 분석: 매도세 소진 국면 진입하나

파이코인 가격은 최근 일주일 동안 7% 하락했다.

향후 한 달간 하루 평균 약 700만 개의 파이코인이 언락될 예정이며, 특히 2월 13일에는 2,400만 개의 코인이 한꺼번에 풀릴 예정이라서 투자자들의 우려가 커지고 있다.

코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 파이코인 가격은 최근 24시간 기준으로 1% 이상 상승했으며, 현재 0.1608달러(약 233.48원) 선에서 거래되고 있다.

아래 4시간봉 차트는 최근 주요 하락 이후 가격 흐름을 지배해온 명확한 하락 채널 내에 코인 가격이 갇혀 있다는 것을 보여준다.

그동안의 반등 시도는 모두 하락 추세 저항선 아래에서 막혔다. 다만 파이코인 가격이 0.175~0.180달러(약 254~261원)의 저항 구간을 상단 돌파할 경우, 다음 목표 가격은 0.21달러(약 304원)가 될 수 있다. 메인넷 채택 확대와 함께 수요가 지속적으로 증가할 경우, 0.25달러(약 363원) 수준까지의 재시험도 가능하다는 분석이다.

단기 지지선은 0.150~0.152달러(약 217~220원) 구간에 형성되어 있으며, 해당 가격대는 이미 여러 차례 테스트를 받은 바 있다. 해당 구간에서 이탈할 경우, 파이코인 가격은 0.145달러(약 210원) 수준까지 하락 압력을 받을 수 있다.

신규 맥시 도지 프리세일, 차기 바이럴 밈코인 될까

한편 맥시 도지(MAXI) 코인은 차세대 높은 수익률을 달성할 가능성을 지닌 프로젝트로 소셜 미디어에서 가장 많은 화제를 모으고 있다.

단순한 노스탤지어 마케팅이나 기존 도지 테마의 유사한 프로젝트가 아니라, 경쟁과 성과 과시를 핵심으로 한 대규모 커뮤니티를 구축하고 있다는 점이 특징이다.

맥시 커뮤니티는 이용자들이 직접 트레이딩을 하고, 매매 전략을 공유하며, 성과를 축적하고 이를 공개적으로 보여주는 문화를 장려한다.

맥시 립드(Maxi Ripped)와 맥시 게인즈(Maxi Gains)와 같은 이벤트를 통해 사용자 참여를 적극적으로 유도하고 있다.

맥시 도지 코인은 사전 판매를 통해 이미 450만 달러(약 65억 원) 넘게 모금했으며, 연 68%의 스테이킹 보상률을 제공하고 있다.

이번 기회를 놓치지 말라는 메시지도 전하고 있다.

사전 판매 단계에서 맥시 도지 코인을 구매하려면, 공식 프리세일 웹사이트에 접속하여 베스트 월렛(Best Wallet)과 같이 지원하는 암호화폐 지갑을 연결하면 된다.

이후 신용카드나 직불카드를 사용하거나, 기존에 보유하고 있는 암호화폐를 스왑하여 몇 초 만에 거래를 완료할 수 있다.

