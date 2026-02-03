qONE, 양자 보안 기술로 제2의 이더리움 노린다… 2026년에 가장 유망한 프리세일일까?

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

암호화폐 시장은 기술적 사이클을 반복한다. 각 사이클에는 대중의 관심이 쏠리기 전 실질적인 인프라 프로젝트가 조용히 거래되는 기회의 창이 열린다. 이더리움이 디파이(DeFi) 붐을 일으키기 전, 가격보다 기반 구조와 보안 구축에 집중했던 시기가 대표적이다.

qONE($qONE)이 바로 이 단계에서 시장에 진입한다. qONE은 비트코인의 최대 약점인 양자 해킹 위협을 방어하는 보안 기술을 앞세운 신규 프로젝트다. AI 발전과 함께 기술 주기가 빨라지는 현재, qONE은 양자 보안이 시장의 필수 요건이 되기 전 선점해야 할 유망 코인으로 주목받는다.

qLABS란? 작동 방식 파헤치기

qLABS는 양자 컴퓨팅이 실용화 단계에 진입할 때 기존 암호화 체계가 무너지는 문제를 해결하는 보안 재단이다. 기존 블록체인을 교체하거나 자산을 이전할 필요 없이 현재 네트워크 위에 보안 계층을 추가하는 방식을 택했다.

하이브리드 보안: 포스트 퀀텀 암호화와 제로-지식 증명(Zero-Knowledge Proof)을 결합했다. 표준 서명과 양자 저항 서명을 병행 사용해 기존 생태계를 유지하면서 보안성을 강화한다.

IronCAP™ 적용: NIST(미국 국립표준기술연구소) 승인을 받은 01 Quantum의 기술을 사용한다. 특수 장비 없이 표준 하드웨어에서 구동 가능하다.

제품군: 양자 저항 토큰, Q-Safe 지갑, 스테이블코인 인프라, 개발자용 통합 도구를 제공한다.

qONE 토큰, 실질적 유틸리티와 소각 모델 결합

qONE 토큰은 qONE 보안 프로토콜을 구동하는 네이티브 유틸리티 자산이다. 하이퍼리퀴드(Hyperliquid) 기반의 ERC-20 호환 토큰으로 발행되며, Web3 전반에 qLABS의 Quantum-Sig 지갑 기술을 통한 양자 저항 보호를 제공한다.

일반 사용자는 지갑 내 양자 인증(QFA) 활성화와 자산 이동 시 검증 수수료 지불에 qONE을 사용한다. 거래소나 수탁 기관 등 기업 고객은 대량 거래를 위한 벌크 검증 용량 구매와 스테이킹을 통해 엔터프라이즈급 보안 기능을 확보한다.

단순 사용을 넘어 거버넌스 권한도 부여된다. 홀더는 프로토콜 업그레이드나 수수료 구조 변경 등 핵심 사안에 투표권을 행사한다. 특히 외부 암호화폐나 법정화폐로 수집된 수수료를 qONE 매입에 사용하는 바이백 메커니즘을 도입해, 프로토콜 사용량이 늘어날수록 토큰 수요가 지속적으로 발생하도록 설계했다.

2월 5일 프리세일 런칭… 검증된 팀과 철저한 공급 통제

qONE 프리세일은 2월 5일 시작했다. 자본을 효율적으로 확보해 제품 배포와 생태계 확장을 가속화한다는 목표다.

총 공급량은 10억 개로 제한되며 하이퍼EVM(HyperEVM)에 배포된다. 초기 물량 할당은 엄격하게 관리된다. 초기 서포터 6.5%, 초기 커뮤니티 라운드 4.5%, 퍼블릭 세일 2%로 배정해 상장 초기 과도한 지분 희석을 방지했다.

락업 해제는 단계적으로 이루어지며, 팀과 어드바이저 물량은 장기 베스팅을 적용해 프로젝트와의 장기적 이해관계를 일치시켰다. 유동성 공급과 커뮤니티 에어드랍 비중을 높여 생태계 자금 확보에도 주력했다.

팀 구성은 프로젝트의 신뢰도를 높인다. 안타나스 구오가(Antanas Guoga) 회장을 필두로, 01 Quantum Inc.의 CEO인 앤드류 청(Andrew Cheung)이 CTO를 맡았다. 아다 조누세(Ada Jonuse) 상임이사와 긴타우타스 네크로시우스(Gintautas Nekrosius) CMO 등 암호화 전문성과 기업 운영 경험을 갖춘 임원진이 포진했다. 이는 초기 프리세일 프로젝트에서 보기 드문 구성이다.

2026년, 가장 유망한 신규 프리세일 후보는?

주요 암호화폐 사이클은 결국 속도와 신기함에서 안전과 신뢰 중심으로 이동한다. 이더리움이 디파이 수요로 업그레이드되었고, 기관 자본이 커스터디 시장을 키웠듯, 다음 혁신 지점은 양자 컴퓨팅이다. 시장의 준비 여부와 상관없이 보안 업그레이드는 필연적이다.

qONE은 블록체인 기반을 뜯어고치지 않고도 이 문제를 해결한다. 사용자 행동 변화 없이 가치를 보호하는 기술적 특성은 내구성을 중시하는 투자자들에게 강력한 소구점이다. 기업과 정부 차원에서 양자 보안 논의가 구체화되는 지금, qONE은 초기 단계에서 이 수요를 선점했다.

단기 밈코인 트레이딩을 넘어 중장기 관점에서 알트코인을 선별하는 투자자에게 qONE은 2026년 가장 유망한 신규 프리세일 후보로 평가받는다. 보안은 선택이 아닌 필수이기 때문이다.

qONE 프리세일 참여하기 next