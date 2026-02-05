파이코인 25% 하락 속 5억 PI 대규모 이동… 공급 쇼크 우려 재점화

핵심 내용

파이 네트워크 코어 팀은 'PI Foundation 1' 라벨이 붙은 내부 지갑 간에 5억 개의 파이 코인을 이동시켰다.

이러한 움직임은 최근 보안 점검으로 차단되었던 250만 명의 사용자가 검증을 마친 이후에 나타났다.

2월 한 달 동안 약 3,100만 달러 가치의 1억 9,300만 개 이상의 토큰이 언락될 예정이기에, 파이 토큰 가격이 다시 한번 주목받을 것으로 예상된다.

최신 온체인 데이터에 따르면, 파이 네트워크 코어 팀이 2월 초 여러 차례의 대규모 트랜잭션을 통해 파이 코인을 이동시킨 것으로 확인되었다. 이 소식은 파이 코인의 가격이 2026년 초 대비 이미 25% 하락하며 압박을 받고 있는 시점에 전해져, 투자자들 사이에서 추가 하락에 대한 우려를 불러일으키고 있다.

5억 파이의 대규모 이동… 의도는 무엇인가?

파이스캔(Pi Scan)의 데이터를 정밀 분석한 결과, ‘PI Foundation 1’이라는 라벨이 붙은 지갑에서 5억 개 이상의 파이 토큰(약 8천만 달러 가치)이 이체되었다.

흥미로운 점은 이 물량이 거래소로 유입된 것이 아니라, 동일한 ‘PI Foundation 1’ 라벨을 가진 다른 내부 지갑으로 이동했다는 것이다. 이는 즉각적인 시장 매도를 위한 움직임이라기보다 내부적인 자산 정산이나 배분 조정의 일환일 가능성을 시사한다.

이번 이체는 코어 팀의 주요 업데이트 직후에 발생했다. 코어 팀은 현재까지 1,600만 명 이상의 파이오니어가 메인넷 마이그레이션을 완료했다고 발표했다. 또한, 보안 점검 문제로 이전에 차단되었던 약 250만 명의 사용자도 최종 승인되어 마이그레이션 자격을 회복했다고 설명했다.

여기에 더해, 파이 네트워크 코어 팀은 향후 몇 주 안에 70만 명 이상의 추가 사용자가 KYC(본인 인증)를 신청할 수 있게 될 것이라고 덧붙였다. 아울러 KYC 검증인들을 위한 새로운 보상 배분 시스템이 현재 테스트 단계에 있으며, 2026년 3월 말까지 광범위한 배포가 이루어질 것이라고 전했다.

2월 대규모 토큰 언락… 공급 과잉의 늪에 빠진 파이 가격

가격 측면에서 파이 네트워크는 지난 한 달간 25% 이상의 조정을 겪으며 지속적인 매도 압력에 직면해 있다. 현재 파이 가격은 약 0.1552달러 부근에서 횡보 중이며, 시가총액은 약 13억 6천만 달러를 유지하고 있다.

투자자들이 가장 우려하는 대목은 2026년 2월로 예정된 대규모 토큰 언락 일정이다. 파이스캔의 데이터에 따르면, 이번 달에만 총 1억 9,300만 개 이상의 파이 토큰이 해제될 예정이다. 이는 3,100만 달러를 웃도는 규모로, 지금부터 2027년 10월까지 예정된 월간 언락 물량 중 가장 큰 규모다.

향후 30일 동안 하루 평균 700만 개 이상의 파이 토큰이 언락될 것으로 예상되며, 이는 일평균 약 110만 달러 규모의 신규 공급량이 시장에 쏟아짐을 의미한다. 현재 파이 네트워크의 일일 거래량이 2,000만 달러를 밑돌 정도로 저조한 상황에서, 이러한 공급 충격을 시장이 흡수할 수 있을지가 가격 회복의 관건이 될 것이다.

내부 재정비인가, 변동성의 전조인가

이번 5억 개 파이 코인 이동은 거래소 유입이 아닌 내부 지갑 간 이전으로 확인되며, 즉각적인 매도 신호로 단정하기는 어렵다. 동시에 메인넷 마이그레이션 확대, KYC 검증 진전, 보상 시스템 개편 등 운영 측면의 진전도 분명히 존재한다.

다만 대규모 언락 일정과 약세 가격 흐름이 겹치는 시점인 만큼, 단기적으로는 보수적인 접근이 필요하다는 시각도 우세하다. 시장은 향후 언락 물량 소화 속도, 메인넷 참여자 증가가 실사용으로 연결되는지를 핵심 변수로 주시하고 있다.

