PUMP, 대규모 6200만 달러 바이백 후 급등… 상승 사이클 돌입?

This content is provided by a sponsor

펌프펀(Pump.fun)의 네이티브 토큰 PUMP가 강한 매수세를 받고 있다.

플랫폼이 대규모 바이백 프로그램을 본격화하면서 지금까지 1억 6,500만 개 이상이 시장에서 회수됐고, 투입된 자금은 약 6,260만 달러에 달한다. 이런 꾸준한 매입은 토큰의 안정적인 수요로 이어지며 최근 가격 흐름에도 영향을 주고 있다.

$PUMP has bought back 5% of the circ supply, with about 4% of that in the last month and is generating high revenue once again. 1% a week is a pretty free trade. I think this will be trading over the ico price in the very near future, and possibly even towards ath's as long… pic.twitter.com/8gqfWxbDO7 — 🐧 Pentoshi (@Pentosh1) September 2, 2025

대규모 바이백, 투자 심리 개선

펌프펀은 지난주 동안 하루 평균 130만~230만 달러 규모의 PUMP 토큰을 꾸준히 매입했다.

많은 프로젝트가 재무 자금이나 추가 발행에 의존하는 것과 달리, 펌프펀은 플랫폼에서 밈코인을 발행하는 사용자들로부터 발생하는 수수료 등 자체 수익으로 바이백을 진행한다.

이 전략은 가시적인 성과로 이어지고 있다. PUMP는 지난 한 달 동안 33%, 지난주에만 39% 상승했으며, 현재 0.004567달러에 거래되고 있다.

PUMP, 지금이 기회일까 리스크일까

PUMP 차트는 점차 좁혀지는 쐐기형 패턴을 보이고 있으며, 기술적 지표들 역시 강세 신호를 나타내고 있다.

RSI는 약 63 수준으로 과매수 구간에는 이르지 않았지만 긍정적인 흐름을 유지하고 있고, MACD 또한 강세 구간에 진입해 추가 상승 가능성을 높이고 있다.

바이백이 지속되고 PUMP가 단기 저항선인 0.0065달러를 돌파하면 차트는 강한 상승 신호를 보낼 수 있다.

이 경우 목표가는 약 0.039달러로, 현재 대비 1,000%에 이르는 랠리 가능성을 시사한다.

반대로 지지선이 무너지면 PUMP는 과거 횡보 구간이었던 0.0026~0.0028달러대를 다시 시험할 수 있다.

이 구간마저 하락 돌파된다면 약 33% 추가 조정 위험이 발생하며, 가격은 8월 저점 수준까지 되돌려질 수 있다.

시장 흐름을 전환할 상승 시나리오, 실현 가능성은?

펌프펀은 매일 수천만 달러 규모의 바이백을 이어가며 사실상 수요를 스스로 강화하는 사이클을 형성하고 있다.

차트의 강세 패턴 역시 이러한 펀더멘털 요인과 맞물려 있어, 시장 심리가 밈코인에 긍정적으로 유지된다면 잠재적인 대규모 랠리도 과장이 아닌 충분히 현실적인 시나리오로 볼 수 있다.

PUMP 상승 전망 속에서도 투자 심리는 $HYPER 사전 판매에 쏠려

비트코인 레이어 2 프로젝트인 비트코인 하이퍼($HYPER)가 프리세일에서 1,400만 달러를 모금하며 빠르게 주목받고 있다. PUMP가 강세 랠리 기대감을 키우는 가운데, 투자자들의 시선은 비트코인 생태계를 확장하려는 새로운 시도에 쏠리고 있다.

비트코인 하이퍼는 밈코인, 디파이 토큰, NFT를 비트코인 네트워크로 가져와 보다 넓은 활용성을 제공하는 것을 목표로 설계되었다.

특히 비트코인이 오랫동안 안고 있던 두 가지 한계, 즉 느린 거래 속도와 높은 수수료 문제를 레이어-2 네트워크로 해결하려 한다. 이를 통해 보안성은 그대로 유지하면서도 효율성과 확장성을 강화한다는 전략이다.

프로젝트의 핵심인 HYPER 토큰은 가스 수수료 지불, 스테이킹, 거버넌스 참여, 탈중앙화 애플리케이션 실행 등 다양한 역할을 담당한다.

프리세일 참여자는 최대 연 78%의 스테이킹 보상을 받을 수 있고, 공식 웹사이트에서 베스트 월렛과 같은 지갑을 연결해 암호화폐 스왑이나 신용카드로 손쉽게 토큰을 구매할 수 있다.

더 자세한 내용이나 최신 업데이트 소식은 프로젝트의 공식 X 계정이나 텔레그램 채널에 가입하여 알아볼 수 있다.

비트코인 하이퍼 방문하기

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.