펌프펀, 솔라나 밈코인 런치패드 1위 탈환, 스노터 ICO 300만 달러 돌파

스노터(SNORT) 토큰은 현재까지 300만 달러(약 42억 원) 넘게 모금했으며, 높은 투자 수익률을 달성할 수 있는 유망한 밈코인 투자 기회를 찾는 것을 목표로 하는 기술 스택(Tech Stack)을 출시할 예정이다.

이번 마일스톤은 펌프펀(Pump.fun)이 밈코인 런치패드 경쟁에서 다시 주도권을 찾은 시점과 맞물린다. 펌프펀은 매출과 토큰 출시 건수 모두에서 렛츠봉크(LetsBonk)를 앞서고 있으며, 불과 며칠 전까지만 해도 렛츠봉크가 앞서고 있던 상황을 뒤집은 것이다.

스노터 프로젝트 팀은 다음 밈코인 열풍이 어디서 시작하든지 상관없다는 입장을 밝혔다. 스노터 봇은 블록체인 멤풀(mempool)과 탈중앙화 거래소(DEX) 이벤트를 실시간으로 모니터링하여, 급등 가능성이 높은 밈코인을 식별한다. 그리고 수 밀리초(milliseconds) 내로 매수 주문을 실행하여 가장 이른 시점에 투자를 집행하도록 설계되었다.

현재 스노터 프로젝트는 솔라나(SOL) 블록체인 기반 텔레그램 트레이딩 봇을 개발하고 마케팅 활동을 목적으로 사전 판매를 진행하고 있다. 스노터 토큰 가격은 현재 0.1011달러(약 140원)이며, 하루 뒤에 다음 펀딩 라운드로 넘어가면서 가격이 인상될 예정이다.

펌프펀이 한 달 만에 렛츠봉크 역전하며 반등에 성공

한때 세계 최대 밈코인 런치패드 펌프펀의 전성기가 끝난 듯 보였으나, 밈코인 슈퍼사이클에 크게 기여했던 해당 플랫폼이 반등했다.

솔라나 블록체인을 기반으로 봉크(BONK) 커뮤니티가 만들었던 런치패드 렛츠봉크가 일일 토큰 발행 건수와 매출 모두에서 우위에 있었으나, 이번에 펌프펀이 역전에 성공했다. 7월 6일부터 8월 6일까지 렛츠봉크는 일평균 매출 100만 달러(약 14억 원)를 기록했으며, 펌프펀의 매출은 같은 기간 동안 45만 1,000달러(약 6억 3,000만 원)에 그쳤다.

이러한 흐름은 8월 6일에 끝났으며, 상황은 급격히 반전됐다. 현재 펌프펀은 일평균 매출 139만 달러(약 19억 4,600만 원)를 기록하고 있는 반면, 렛츠봉크는 15만 2,000달러(약 2억 1,300만 원)로 크게 하락했다. 이러한 현상이 일어난 원인은 펌프펀이 새롭게 유동성 지원 부문을 도입했기 때문이다. 해당 부문은 펌프펀 생태계에 내에서 선정된 프로젝트에 자금을 지원하며, 초기 자금을 확보해야하는 신규 프로젝트에 매력적인 기회다.

이로 인해 펌프펀(PUMP) 토큰 가격도 상승세를 보였다. 가격은 지난주 대비 12.3% 올랐으며, 현재는 사상 최고가 대비 47.9% 하락한 수준이다. 7월 12일 초기 코인 공개(ICO: Initial Coin Offering)에서 불과 몇 분만에 5억 달러(약 7,000억 원)를 모금했던 펌프펀으로서는 의미 있는 회복세다.

상승 기대감을 높이는 요인으로는 펌프펀이 플랫폼 수익을 활용하여 공격적으로 토큰 매입 프로그램을 진행하고 있다는 점이다. 현재까지 전체 발행량의 약 0.67%를 매입했다.

이제부터 관건은 펌프펀이 현재의 우위를 계속 유지할 수 있을지 여부다. 렛츠봉크는 여전히 자동 상장, 유동성 연계, 그리고 더 높은 창작자 수익 배분과 같은 기능을 제공하고 있다. 렛츠봉크의 창작자 수익 배분율은 거래량의 1%인 반면, 펌프펀의 창작자 수익 배분율은 0.05%다. 렛츠봉크는 신규 프로젝트를 유치하는 과정에서 펌프펀의 강력한 경쟁자다.

밈코인 랠리가 어떤 플랫폼에서 일어나든, 스노터 프로젝트는 함께

스노터 프로젝트는 펌프펀이나 렛츠봉크 중 어느 플랫폼이 런치패드 시장 1위를 차지하든, 높은 투자 수익률을 기록할 가능성이 있는 밈코인을 발굴하는 것을 목표로 사전 판매를 진행하고 있다.

스노터 봇의 핵심 기능인 ‘패스트 스나이퍼(Fast Sniper)’는 신규 토큰이 상장하는 즉시 모니터링을 시작한다. 탈중앙화 거래소와 메인풀을 모니터링하여 유동성이 추가되는 순간 매수 주문을 실행하며, 전용 원격 프로시저 호출(RPC: Remote Procedure Call) 엔드포인트를 통해 유동성 풀 생성과 거래 가능 페어를 거의 즉시 식별할 수 있다.

예를 들어, 렛츠봉크가 다시 펌프펀을 앞선다면 레이디움(Raydium)이나 주피터(Jupiter)의 런치랩(LaunchLab)에 자동 상장되는 신규 토큰을 수 초 내에 포착하여 이용자에게 선제적인 투자 기회를 제공한다.

반대로 펌프펀이 우위를 유지할 경우, 스노터 봇은 펌프펀의 본딩 커브 단계에서 레이디움과 같은 탈중앙화 거래소로 전환되는 시점을 실시간으로 추적한다. 이후 펌프펀 컨트랙트와 탈중앙화 거래소 이벤트를 기반으로 수 밀리초 내로 매수 주문을 실행한다.

이러한 구조 덕분에 스노터 봇은 신규 토큰이 어떤 플랫폼에서 출시되든 일반 투자자보다 먼저 투자 기회를 제공한다.

다수의 투자자들이 몰리기 전에 최저가에 토큰을 매수하는 것이 높은 수익률을 달성할 수 있는 방법이며, 이는 스노터 봇이 경쟁 트레이딩 봇 대비 가지고 있는 장점이다.

사전 판매 투자자들이 스노터 봇 출시 기대하는 이유

스노터 봇이 출시되면, 일반 투자자가 고래 투자자 수준의 수익률을 달성하는 데 결정적인 도구가 될 수 있다.

밈코인 시장에서 고래 투자자들은 비공개 정보나 인적 네트워크를 통해 대중이 알기 전에 투자를 집행하여 수익을 올린다. 그러나 스노터와 같은 자동화 기술이 도입되면 이러한 격차를 줄일 수 있어, 개인 투자자들도 공정한 환경에서 거래할 수 있게 된다.

고래 투자자들은 보통 초기에 토큰을 매수하고 가격을 끌어올린 뒤, 뒤늦게 투자하려는 개인 투자자들에게 매도한다. 하지만 개인 투자자들이 이러한 움직임을 일찍 포착할 수 있다면, 고래 투자자들보다 더 이른 시점에 먼저 매수할 수도 있다.

대표적인 예시로 펌프펀에서 출시된 파트코인(FARTCOIN)이 있다. 해당 토큰은 출시 직후 약 0.04달러(약 56원)에서 단기간에 2.11달러(약 2,954원)까지 급등했었다.

만약 그때 개인 투자자들이 스노터 봇의 패스트 스나이퍼 기능을 사용했다면, 레이디움 거래소에 상장하면서 유동성 풀이 생기는 순간 0.04달러(약 56원) 혹은 그 이하의 가격대에서 토큰을 매수할 수 있었을 것이다.

한번의 거래만으로 5,000달러(약 700만 원)를 투자했다면 최고가 기준으로 26만 3,750달러(약 3억 6,900만 원)가 됐을 것이다. 이는 트레이더들이 해당 토큰의 존재조차 알기 전에 자동 매수로 얻을 수 있는 투자 수익이다.

이러한 이유로 스노터 토큰은 출시를 앞두고 투자자들의 관심을 받고 있다. 사전 판매에 참여하는 투자자들은 해당 기술 스택의 성능에 대한 기대감을 안고 있다.

투자자들은 패스트 스나이퍼 기능을 핵심으로 꼽고 있다. 게다가 투자 시점에서 선행 매매를 차단하는 최대 추출 가치(MEV: Maximal Extractable Value) 보호 기능, 악성 스마트 컨트랙트를 걸러내는 허니팟 감지 기능, 그리고 숙련된 투자자들의 매매 방식을 그대로 따라하는 카피트레이딩 기능까지 추가됐다.

모든 기능은 솔라나 기반의 거래 처리 속도와 최저 수준인 0.85%의 거래 수수료와 함께 개인 투자자들이 고래 투자자들의 수익률에 도전할 수 있는 패키지를 완성한다.

모든 스노터 토큰은 신규 텔레그램 트레이딩 봇의 성장에 대한 지분이다. 펌프펀의 토큰 매입 프로그램처럼, 스노터 프로젝트 팀은 투자자들에게 거래 도구를 제공함으로써 투자에 대한 효용을 얻을 수 있도록 한다.

사전 판매를 통해 모금한 자금은 기술 개발에 사용되며, 이 중 20%는 마케팅에 할당됐다. 이는 스노터를 단순한 거래 도구가 아니라 유틸리티 밈코인 분야에서 주목 받는 프로젝트로 만드는 데 중요한 역할을 한다.

스노터 토큰은 공식 웹사이트에서 솔라나, 이더리움(ETH), 바이낸스 코인(BNB), 테더(USDT), USDC 코인 또는 신용카드로 결제할 수 있다. 스노터는 파트너쉽을 맺은 암호화폐 지갑 베스트 월렛(Best Wallet)의 사용을 권장한다. 해당 지갑의 앱 내에서 스노터 토큰 사전 판매 현황을 확인할 수 있으며, ‘업커밍 토큰(Upcoming Tokens)’ 기능을 통해 신규 토큰 출시 정보도 제공한다.

베스트 월렛은 구글 플레이와 애플 앱스토어에서 다운로드할 수 있다.

스노터 프로젝트 관련 최신 소식은 X(구 트위터)와 인스타그램에서 확인할 수 있다.

