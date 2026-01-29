리플, 글로벌 기업 위한 신규 트레저리 플랫폼 출시…사전 자금 예치 부담 제거

핵심 내용

리플은 결제 기업을 넘어 재무 인프라 전반으로 사업을 확장하며, 블록체인 기반 트레저리 솔루션 서비스를 새로 선보였다.

리플은 이을 통해 글로벌 기업들의 자금 효율성과 운영 유연성을 높이려는 전략을 본격화하고 있다.

리플(Ripple)과 최근 인수한 자회사 지트레저리(GTreasury)가 엔드투엔드 트레저리 서비스 ‘리플 트레저리(Ripple Treasury)’ 플랫폼 출시를 발표했다. 해당 플랫폼은 기업 고객을 대상으로 유동성 관리, 계정 조정, 현금 흐름 예측, 리스크 관리, 네팅(netting), 결제 솔루션을 통합 제공하는 서비스다. 리플의 이번 행보는 결제 기업을 넘어 기업 재무 인프라 전반으로 사업 영역을 확장하겠다는 전략의 일환으로 해석할 수 있다.

코인스피커가 최근 보도한 바에 따르면, 리플은 2025년 10월 약 10억 달러 규모의 계약을 통해 지트레저리를 인수했다. 이번 거래로 리플은 포춘 500대 기업을 포함한 1,000곳 이상의 기업 고객을 보유한 지트레저리의 고객 네트워크에 직접 접근할 수 있게 됐다.

이번 리플 트레저리 플랫폼 출시는 X 채널(구 트위터)을 통해 공개됐으며, 리플은 해당 게시물에서 법정화폐와 디지털 자산을 아우르는 통합 가시성, 연중무휴 수익 최적화, 즉각적인 국경 간 송금 그리고 토큰화 자산 및 프로그래머블 결제를 지원하는 미래 지향적 인프라 등 리플 트레저리 플랫폼의 주요 기능을 소개했다.

Today, we're proud to introduce Ripple Treasury, Powered by GTreasury: the world's first comprehensive treasury platform combining 40 years of proven enterprise expertise with cutting-edge digital asset infrastructure. Many finance teams are stuck managing growing complexity… pic.twitter.com/4scNUggARS — GTreasury (@GTreasury) January 27, 2026

리플 트레저리의 핵심 기능 중 가장 주목받는 요소는 ‘제로 사전 예치금(Zero Pre-Funding)’ 기능이다. 이 기능은 대부분의 관할 지역에서 재무 담당자들이 해외 계좌 등에 자금을 미리 보유해야 했던 기존 관행을 없앤다. 이러한 자금은 일명 ‘트랩드 머니(trapped money)’라 불리며, 사용되지 않은 채 묶인 자산이 된다. 투자에도 활용할 수 없고, 수익률은 0%에 불과하고, 급여 지급이나 긴급 자금으로도 사용할 수 없다는 한계가 있었다. 글로벌 기업의 경우 사전 예치로 묶이는 자금의 규모가 수억 달러에 달하는 사례도 있어, 자본 효율성 측면에서 오랫동안 구조적 비효율 요소로 지적돼 왔다.

리플 트레저리는 블록체인 기반 결제 레일을 활용해 이러한 지연 문제를 해소한다. 이를 통해 기존 스위프트(SWIFT) 은행 송금처럼 수일이 소요되던 방식과 달리, 송금과 결제가 수 초에서 수 분 내에 처리될 수 있도록 지원한다. 결과적으로 기업들은 묶여 있던 자금을 실질적인 운영 자금으로 즉시 활용 가능해진다. 이는 단순한 결제 속도 향상을 넘어 기업의 현금 흐름 관리 방식 자체를 바꾼다.

암호화폐 트레저리 시장, 성숙 단계로 진입

리플 트레저리 플랫폼 출시는 기업 트레저리 시장의 변화 흐름과 맞물려 더 주목받고 있다. 2025년 한 해 동안 기업들의 암호화폐 트레저리 도입이 크게 증가했다. 이러한 흐름이 2026년에 둔화할 이유는 크지 않다는 평가가 나온다.

세계 최대 규모의 비트코인 트레저리를 보유한 마이클 세일러의 마이크로스트래티지는 약 5,420억 달러의 투자금으로 71만 2,647 BTC를 축적했다. 사실상 기업 암호화폐 트레저리 확산의 선봉 역할을 해온 것이다. 지난 2년간 암호화폐 네이티브 기업뿐 아니라 전통 기업들까지 점차 이 흐름에 합류하는 추세다.

예를 들어 암호화폐 트레저리 기업 CEA 인더스트리스는 최근 디지털 자산과 현금을 합산한 보유 자산이 6억 6,300만 달러에 달한다고 밝혔다. 또한 비트마인 이머전 테크놀로지스(Bitmine Immersion Technologies)는 보유 자산 규모가 약 134억 달러에 이른다. 해당 기업은 마라톤 디지털을 넘어 마이크로스트래티지에 이은 세계 두 번째로 큰 암호화폐 트레저리 보유 기업으로 올라섰다. 시장에서는 트레저리 관리와 결제, 자금 운용 영역 전반에서 블록체인 기반 솔루션의 존재감이 더욱 확대될 가능성에 주목하고 있다.

