리플, 히든 로드 인수 후 ‘리플 프라임’ 공식 출범… 기관 대상 현물 브로커리지 서비스 개시

핵심 내용

기관 투자자들은 리플 프라임(Ripple Prime) 플랫폼에서 장외(OTC) 현물 거래를 보유 자산 포트폴리오와 교차 마진 방식으로 운용할 수 있게 됐다.

해당 서비스는 리플(XRP) 코인과 스테이블코인 RLUSD를 포함한 수십 종의 디지털 자산 거래는 물론, 파생상품 및 CME(시카고상품거래소) 선물 거래도 지원한다.

히든 로드(Hidden Road)는 2025년 10월 인수 절차가 완료되고 인프라 통합이 진행되면서 리플 프라임(Ripple Prime)으로 리브랜딩되었다.

리플(Ripple)은 2025년 11월 3일, 미국 내 기관 투자자를 대상으로 하는 디지털 자산 현물 프라임 브로커리지(Prime Brokerage) 서비스를 공식 출시했다. 이 서비스는 고객이 수십 종의 디지털 자산에 대해 장외(OTC) 현물 거래를 실행할 수 있도록 지원한다.

이번 출시는 리플이 프라임 브로커리지 기업 히든 로드(Hidden Road)를 12억 5,000만 달러(약 1조 7,981억 원)에 인수한 이후 진행된 첫 주요 통합 조치라고 회사 측은 밝혔다. 인수된 히든 로드는 리플 프라임(Ripple Prime)으로 리브랜딩되었으며, 거래는 2025년 10월에 최종 완료된 것으로 알려졌다.

미국 기관 투자자들은 이제 장외 현물 거래를 보유 중인 디지털 자산 포트폴리오와 교차 마진 방식으로 운용할 수 있게 됐다. 또한 해당 플랫폼은 OTC 스왑, CME(시카고상품거래소) 선물 및 옵션 거래를 지원한다.

리플 프라임, 히든 로드 인프라 통합

리플 프라임은 리플이 보유한 규제 라이선스와 히든 로드의 기존 인프라를 통합한 플랫폼이다. 히든 로드는 이미 2025년 5월, 미국 시장에서 현금 결제 방식의 OTC 디지털 자산 스왑 프라임 브로커리지 서비스를 출시한 바 있다.

해당 플랫폼은 코인베이스 프라임(Coinbase Prime)과 같은 기존 기관 대상 서비스와 유사한 기능을 제공한다. 또한 리플은 10억 달러(약 1조 4,385억 원) 규모의 XRP 자사주 매입을 진행하는 한편, 재무 관리 솔루션 기업 지트레저리(GTreasury)를 인수하며 기관 대상 유동성 및 자산 관리 역량을 강화하고 있다.

리플 프라임 플랫폼, XRP 및 RLUSD 거래 지원

리플 프라임의 현물 거래 서비스에는 거래 가능 자산 목록에 리플(XRP) 코인과 리플의 스테이블코인 RLUSD가 명시적으로 포함되어 있다.

리플 사장 모니카 롱(Monica Long)은 일부 파생상품 고객들이 이미 RLUSD로 잔고를 보유하고 있다고 밝혔다. 리플은 플랫폼 내에서 RLUSD와 XRP를 활용할 수 있는 추가적인 사용 사례를 확대하는 방안을 검토 중이다. 또한 리플의 스테이블코인 RLUSD는 월드 센트럴 키친(World Central Kitchen), 워터닷오알지(Water.org) 등 인도주의 단체들이 국경 간 구호 자금 송금에 활용하고 있다.

리플 파트너사들은 개인 투자자 대상 서비스도 확대하고 있다. 업홀드(Uphold)는 최근 미국 이용자를 대상으로 6% XRP 보상을 제공하는 직불카드를 재출시했다.

리플 프라임 국제부문 CEO 마이클 히긴스(Michael Higgins)는 이번 현물 브로커리지 서비스 출시가 미국 기관 투자자들에게 거래 전략을 위한 종합적 솔루션을 제공한다고 설명했다. 리플 프라임 플랫폼은 외환, 디지털 자산, 파생상품, 스왑, 채권 등 전반에 걸친 서비스를 지원한다.

