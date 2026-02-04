리플, 16억 달러 규모 XRP 10억 개 잠금 해제… XRP 가격 회복 가능할까?

핵심 내용

2026년 2월 1일, 2022년에 설정된 에스크로 계좌에서 총 10억 개의 XRP가 해제되었는데, 이는 XRP 전체 유통량의 약 1.66%에 해당하는 규모다.

해제된 물량 중 7억 개는 다시 신규 에스크로에 묶였으며, 3억 개는 리플의 유동성 재무 계좌로 이동되어 장외거래(OTC) 등에 활용될 예정이다.

현재 리플(XRP) 가격은 한 달간 25% 하락한 1.58달러 선에 머물고 있으며, 지난주 가상자산 시장 전체에서 17억 달러의 순유출이 발생하며 하방 압력을 받고 있다.

가상자산 XRP의 발행사인 리플(Ripple)사가 자금 조달 전략의 일환으로 지난 2월 2일, 약 16억 3천만 달러 규모의 XRP 10억 개를 언락했다. 온체인 데이터 분석 결과, 이 중 약 5억 달러 가치를 지닌 3억 개의 XRP가 회사의 메인 재무 계좌로 보충되어 이번 달 운영비 및 판매용 자금으로 예약된 것으로 확인되었다.

이번에 해제된 자금은 지난 2022년 생성된 에스크로 계좌에 묶여 있던 물량이다. XRP스캔(XRPScan)에 따르면, 2월 1일 Ripple (9)와 Ripple (28)로 라벨링된 두 개의 계좌에서 각각 5억 개씩, 총 10억 개의 토큰이 풀려났다.

Ripple (28) 계좌에서 1억 XRP는 Ripple (14) 계좌로, 4억 XRP는 Ripple (15) 계좌로 이동했고, 두 계좌 모두 2026년 12월에 새로 해제될 예정인 예치 계좌에 다시 잠겼다. Ripple (9) 계좌에서는 2억 XRP가 Ripple (14)로, 그리고 3억 XRP가 Ripple (1)로 이전됐다. Ripple (1)은 회사가 운용하는 유동성 금고 계좌로, OTC 판매나 거래소 입금 같은 자금 분배에 쓰일 예정이다.

XRP 가격 분석: 거시적 불확실성 속 1.58달러 지지선 시험

기사 작성 시점 현재, 리플(XRP)은 1.58달러 선에서 거래되고 있다. 이는 지난 30일 동안 약 25% 하락한 수치로, 최근 가상자산 시장 전반을 덮친 거시 경제적 불확실성의 영향을 받은 것으로 보인다. 실제로 지난 한 주 동안 가상자산 관련 투자 상품에서만 총 17억 달러의 순유출이 기록되며 시장 전체의 매수 심리가 위축된 상태다.

코인마켓캡 데이터에 따르면, XRP의 시가총액은 약 965억 달러로, 전체 가상자산 중 5위 자리를 굳건히 지키고 있다. 현재 유통량인 600억 개를 기준으로 볼 때, 이번 10억 개의 언락은 유통량의 1.66% 수준이며 실제 운영에 투입되는 3억 개는 유효 공급량의 0.5%에 해당한다.

가격 조정 국면에도 불구하고 리플 생태계의 제도권 확장은 멈추지 않고 있다. 특히 리플은 최근 룩셈부르크 금융감독위원회(CSSF)로부터 완전한 전자화폐기관(EMI) 라이선스를 승인받으며 유럽 시장 내 입지를 강화했다. 이러한 컴플라이언스 측면의 성과는 단순한 가격 변동성을 넘어, 리플이 글로벌 금융 시스템 내에서 신뢰할 수 있는 인프라로 자리매김하고 있음을 보여주는 중요한 이정표로 평가받고 있다.

