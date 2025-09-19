비트코인·이더리움·리플·에이다 ETF 승인? 그레이스케일 GDLC 암호화폐 ETF 상장 예정

핵심 내용

GDLC 펀드는 비트코인이 전체 자산의 약 72%, 이더리움이 17%를 차지하며, XRP, 솔라나, 카르다노는 적은 비중으로 포함돼 있다.

그레이스케일은 최근 GDLC 내 비트코인 비중을 줄이고, 다른 주요 암호화폐의 비중을 확대했다.

GDLC가 승인됨에 따라, 향후 멀티 자산 기반 암호화폐 ETF 출시에 속도가 붙을 것으로 보인다.

미국 증권거래위원회(SEC)가 비트코인, 이더리움, 리플, 솔라나, 에이다 등 주요 암호화폐로 구성된 대형 종합 ETF “GDLC”를 승인하며, 암호화폐 ETF 시장이 본격적인 확장 국면에 들어섰다.

SEC, 그레이스케일 GDLC ETF 승인… 대형 암호화폐 상장 본격화

암호화폐 자산 운용사 그레이스케일은 자사의 종합 암호화폐 펀드인 디지털 대형주 펀드(GDLC)가 미국 증권거래위원회의 승인을 받아, 뉴욕증권거래소 산하의 NYSE 아르카에 상장될 예정이라고 발표했다.

이번 승인은 SEC가 최초로 5개 주요 디지털 자산을 동시에 포트폴리오에 포함하는 멀티 자산 기반 암호화폐 상장지수펀드에 대해 제도적 문을 연 사례로 평가된다. GDLC는 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 리플(XRP), 솔라나(SOL), 에이다(ADA) 등 시가총액 기준 상위 5개 암호화폐로 구성되며, 곧 월스트리트에서 공식 거래를 시작한다.

펀드 구성 비중을 살펴보면, 비트코인이 전체의 72% 이상을 차지하며 중심 자산으로 자리잡고 있다. 이어 이더리움은 약 17%, 리플은 5.62%, 솔라나는 4.03%, 에이다는 1% 비중으로 포함되어 있다.

특히 최근 그레이스케일은 비트코인 비중을 소폭 축소하고 다른 주요 알트코인들의 비중을 높이는 전략을 취한 바 있어, 다양한 자산에 대한 노출을 확대하고자 하는 시장 흐름을 반영한 것으로 보인다.

그레이스케일의 CEO인 피터 민트버그(Peter Mintberg)는 공식 발표를 통해 “그레이스케일 디지털 대형주 펀드($GDLC)는 비트코인, 이더리움, 솔라나, 에이다를 포함한 최초의 멀티 암호화폐 ETP가 될 것”이라며, “미국 ETF 시장의 새로운 이정표가 될 것”이라고 밝혔다.

ETF 전문 분석가 네이트 게라시(Nate Geraci)는 “그레이스케일이 SEC를 상대로 펼친 법적 다툼이 전체 암호화폐 ETF 시장의 문을 열었다”며, 이번 GDLC 승인이 다른 운용사들의 멀티 ETF 진출에 길을 터줄 수 있다고 평가했다. 실제로, 다양한 디지털 자산을 한 번에 투자할 수 있는 ETF 상품은 투자자 입장에서 리스크 분산 효과가 크기 때문에 기관 투자자의 유입이 더욱 활발해질 것으로 기대된다.

앞서 올해 7월, 미국 증권 규제 당국은 GDLC를 장외 거래 상품에서 정식 거래소 상장 상품으로 전환하는 그레이스케일의 제안에 대해 심사 연장을 통보한 바 있다.

하지만 이번에 일반 상장 기준(Generic Listing Standards)이 마련되면서, 향후 유사한 상품에 대한 심사 및 승인이 보다 수월해질 것으로 전망된다.

체인링크, 아발란체 ETF도 추진 중… 에이다는 중복 포함

한편, 그레이스케일은 이번 GDLC 외에도 체인링크(LINK), 아발란체(AVAX), 카르다노(ADA) 등 개별 암호화폐에 대한 현물 ETF 승인 절차도 함께 추진하고 있다.

가장 최근에는 체인링크에 대해 그레이스케일 체인링크 트러스트를 ETF로 전환하기 위한 S-1 양식을 SEC에 제출했다. 해당 ETF는 향후 NYSE 아르카에 GLNK라는 티커로 상장될 예정이다. 이로써 그레이스케일은 비트코인과 이더리움 외에도 다양한 유망 암호화폐에 대한 ETF 라인업을 확장해나가고 있으며, 이는 시장의 선택지를 높이는 동시에 ETF 시장 내 암호화폐의 존재감을 한층 강화해줄 예정이다.

이번 SEC의 GDLC ETF 승인으로, 미국 내 다중 암호화폐 기반 ETF에 대한 제도적 문턱이 낮아질 것으로 기대된다. 특히 비트코인과 이더리움을 넘어 리플과 에이다처럼 논란이 많았던 자산까지 포함되었다는 점에서 큰 의미가 있다.

앞으로 더 많은 암호화폐 ETF가 정식 상장을 통해 기관 투자자와 개인 투자자 모두에게 접근성을 높일 가능성이 커지고 있다. SEC의 판단과 시장 반응에 따라, 암호화폐 자산이 전통 금융 시스템에서 보다 넓은 수용성을 확보할 수 있을지 여부가 주목 받고 있다.

