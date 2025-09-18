TOSHI 코인, 업비트 상장 이후 가격 급등… 향후 토시 코인 전망은?

핵심 내용

업비트 상장 이후 토시 코인의 일일 거래량은 4,000% 이상 급증하며 4억9천만 달러를 기록했다.

거래소에서 토시 코인이 유출되면서 보유 잔액이 8% 감소하여 매도 압력이 완화됐다.

토시 코인은 컵앤핸들 패턴을 돌파한 뒤, 단기적으로 0.00083달러에서 지지선을 형성했다.

9월 17일, 비트코인 창시자 사토시 나카모토(Satoshi Nakamoto)라는 가명에서 따온 밈코인 토시(TOSHI) 코인이 한국 최대 암호화폐 거래소 업비트에 상장했다. 토시 코인 가격은 하루 만에 80% 급등했고 일일 거래량은 4000% 증가하여 4억 9,000만 달러(약 6,796억 원)를 넘었다. 암호화폐 시장에서는 강한 매수 심리가 형성되고 있다.

업비트 상장에 힘입은 토시 코인 급등세 주목

같은 날, 토시 코인은 한 때 0.0011달러(약 1.5257원)까지 치솟으며 8개월 만에 최고가를 기록했다. 현재 가격은 9월 저점 대비 50% 이상, 올해 초 최저점 대비 800% 넘게 상승한 상태다.

이번 가격 급등은 바이낸스(Binance) 거래소 선물거래와 업비트 상장에 따른 영향으로 분석된다. 바이낸스에서는 최대 75배 레버리지를 제공하는 TOSHI/USDT 무기한 선물 계약이 출시되면서 투기적인 거래들이 활발해졌다.

업비트는 토시 코인 일일 거래량의 40%를 차지하며 핵심 거래소로 부상했다. 업비트 상장은 대체적으로 유동성을 공급하며 가격 상승을 유발한다. 최근 트리하우스(TREE) 코인 사례에서도 같은 흐름이 확인된 바 있다.

온체인 분석업체 난센(Nansen) 데이터에 따르면, 상장 이후 거래소 내 토시 코인 보유량은 1,211억 개에서 1,111억 개로 약 8% 줄어들었다.

이는 매도 압력이 완화되고 있다는 신호로 해석되며, 일반적으로 가격 상승 전망을 강화하는 지표다. 한편, 토시 코인이 기반을 두고 있는 코인베이스(Coinbase)의 레이어 2 블록체인 베이스(Base)는 최근 ‘베이스 캠프(Base Camp)’ 행사에서 자체 토큰 발행 가능성을 논의했다. 해당 소식 역시 토시 코인 및 주요 알트코인 가격의 상승세에 긍정적으로 작용한 것으로 보인다.

토시 코인의 기술적 차트 분석

차트 분석에서도 긍정적인 신호가 나타났다. 4시간 봉 차트에서 토시 코인은 컵앤핸들(cup-and-handle) 패턴을 돌파하며 강세 추세 전환을 확인했다. 해당 패턴은 하락세가 끝나고 상승 추세 가능성을 시사하는 전형적인 기술적 패턴으로 목선은 0.00068달러(약 0.94316원), 바닥은 약 0.00053달러(약 0.73511원) 수준에서 형성됐다.

급등 이후 토시 코인 가격은 단기적으로 조정을 받았다. 현재 0.00083달러(약 1.14921원) 부근에서 지지선을 확인했으며 0.00092달러(약 1.27604원)에서 거래되고 있다. 해당 가격대를 유지한다면 상승 모멘텀이 강화될 수 있다.

기술적 지표 또한 매수세 우위를 나타내고 있다. 불-베어(Bull-Bear) 지표는 단기적으로 강세장이 이어지고 있음을 보여준다. 만약 0.00083달러(약 1.14921원) 수준에서 확실한 지지선이 형성된다면 다음 목표 가격은 심리적 저항선인 0.0012달러(약 1.6644원)로, 현재 가격보다 약 20% 높은 수준이다.

섭드 코인 사전 판매 주목

한편, 팬덤 경제를 토큰화한 플랫폼 섭드(SUBBD) 코인이 사전 판매에서 115만 달러(약 15억 9,505만 원) 넘게 모금하며 투자자들의 관심을 끌고 있다. 해당 플랫폼은 2억5천만 명 규모의 커뮤니티를 기반으로 보상, 거버넌스, 독점 콘텐츠, 인공지능(AI) 등의 기능을 제공한다.

초기 투자자들은 최대 연간 20%의 스테이킹 보상률을 받을 수 있으며, 사전 판매 종료 후 토큰 가격은 오를 가능성이 있다.

사전 판매 현황:

판매 가격: 0.05645달러(약 78원)

0.05645달러(약 78원) 모금금액: 115만 달러(약 15억 9,505만 원)

115만 달러(약 15억 9,505만 원) 티커: SUBBD

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.