시바이누, 고래 활동으로 대규모 랠리 임박? 138% 목표 제시

핵심 내용

시바이누 코인 소각률은 24시간 438% 급등하며, 향후 가격 상승에 대한 기대감을 높이고 있다.

약 1조 개 규모, 약 1,300만 달러의 시바이누 토큰이 지갑 주소 "0x2CC8"로 전송되면서 고래 지갑의 움직임이 상승세에 추가적인 동력을 더했다.

최근 규제 변화와 코인베이스의 "1k Shib Index" 기반 선물 상품 출시 소식은 시바이누 ETF 출시 가능성에 대한 시장의 추측을 키우고 있다.

암호화폐 시장의 전반적인 상승세 속에서 시가총액 기준 두 번째로 큰 밈코인 시바이누(SHIB) 코인이 3% 상승했으며, 일일 거래량은 급증하여 2억 7,700만 달러(약 3,863억 원)에 달했다.

애널리스트들은 1조 개 규모로 시바이누 코인이 고래 지갑에서 움직였으며, 시바이누 가격이 앞으로 138% 상승할 가능성이 있는 것으로 전망했다.

시바이누 가격, 현재 수준에서 약 138% 상승 가능성

유명 암호화폐 애널리스트 자본 마크스(Javon Marks)는 시바이누가 본격적인 가격 랠리를 앞두고 있다고 분석했다.

그는 최근 X(구 트위터) 게시글에서 시바이누의 기술적 지표가 약 138%의 상승 가능성을 나타내고 있으며, 가격은 0.000032달러(약 0.04464원)까지 상승할 수 있다고 밝혔다.

$SHIB (Shiba Inu)'s setup is still hinting at an approximately +138% move coming in to send prices back to $0.000032. As a bull signal holds confirmed hinting at this move, only time could be in the way, and it's ticking 💣… https://t.co/8vUAbwKqOi pic.twitter.com/bydm5dsyxa — JAVON⚡️MARKS (@JavonTM1) September 17, 2025

차트에 따르면 시바이누 코인 가격은 이틀 단위 차트에서 대칭 삼각형 패턴 내에서 움직임을 이어가고 있다.

현재 토큰 가격은 0.00001317달러(약 0.01837원) 수준에서 거래되고 있다. 자본 마크스는 거래량을 동반한 상태로 0.00001412달러(약 0.01968원)보다 높은 수준에서 종가를 마감할 경우, 알고리즘 매수세가 유입되며 상승세가 가속화될 수 있다고 설명했다.

또한, 시바이누 코인 소각률이 급증하면서 투자 심리가 개선되고 있다. 시브번(Shibburn)에 따르면 최근 24시간 동안 소각률이 438% 급증하며 유통 공급량이 줄어든 것으로 나타났다.

HOURLY SHIB UPDATE$SHIB Price: $0.00001351 (1hr -0.40% ▼ | 24hr 4.00% ▲ )

Market Cap: $7,960,577,834 (3.94% ▲)

Total Supply: 589,247,707,260,477 TOKENS BURNT

Past 24Hrs: 375,968 (438.02% ▲)

Past 7 Days: 3,047,605 (-23.36% ▼) — Shibburn (@shibburn) September 18, 2025

고래 투자자, 시바이누 코인 1조 개 이동

최근 한 고래 투자자가 무려 1조 개에 달하는 시바이누 코인을 이동시킨 사실도 확인됐다. 약 1,300만 달러(약 181억 3,500만 원)에 해당한다.

아캄 인텔리전스(Arkham Intelligence) 데이터에 따르면, 거의 1조 개의 시바이누 코인이 하룻밤 사이 지갑 주소 “0x2CC8″로 전송됐다. 이는 최근 시바이누 코인의 최대 규모 매집 사례로 꼽힌다.

해당 자금의 유입으로 지갑 주소는 아캄 차트 상위권에 올랐으며, 보유 규모는 시바이누 가격 0.0000129달러(약 0.01798원) 기준으로 약 1,300만 달러(약 181억 3,500만 원)에 상응한다.

데이터에 따르면 이번 코인 움직임은 먼저 윈터뮤트(Wintermute) 핫월렛을 통해 약 6,990만 달러(약 974억 6,550만 원) 규모인 532억 8,000만 개의 시바이누 코인이 전송되면서 시작됐다. 이후 83억, 104억, 94억 개의 시바이누 코인이 소규모로 이동된 뒤, 4,667억, 4,850억, 5,126억 개의 시바이누 코인이 대규모로 연이어 유입되는 양상을 보였다.

시바이누 ETF 논의 급증

시바이누 코인은 최근 규제 변화에 따라 첫 상장지수펀드(ETF) 출시에 한 발 더 다가섰다.

시바이누의 핵심 팀 멤버인 루시(Lucie)는 최근 X 게시글에서 미국 증권거래위원회(SEC: Securities and Exchange Commission)의 ETF 상장 기준 개정이 시바이누의 ETF 편입 가능성을 열어줄 수 있다고 언급했다.

Because SHIB has regulated futures on Coinbase (“1k Shib Index”), it qualifies for spot ETF consideration under the same SEC pathway Bitcoin and Ethereum followed. The big picture for SHIB •SHIB now joins the “ETF-watchlist club” with other futures-backed cryptos.

•If/when… pic.twitter.com/cZPxUWWhBn — 𝐋𝐔𝐂𝐈𝐄 (@LucieSHIB) September 18, 2025

코인베이스(Coinbase)는 최근 “1k Shib Index”라는 이름의 시바이누 코인 선물 상품을 출시했다. 이는 현물 ETF 출시에 긍정적으로 작용할 것으로 평가된다.

SEC의 새로운 규정에 따르면, 규제된 선물 시장이 존재하는 암호화폐 자산은 신속 심사 대상이 될 수 있다.

맥시 도지, 조만간 사전 판매 모금금액 250만 달러 달성

한편, 별도의 밈코인 프로젝트인 맥시 도지(MAXI)는 사전 판매를 통해 이미 230만 달러(약 32억 850만 원) 넘게 모금하며 투자자들의 관심을 끌고 있다.

맥시 도지는 시바이누 코인과는 별도의 생태계에 속하지만, 빠른 속도로 개인 투자자들의 관심을 모으며 밈코인 시장 전반에 열기를 더하고 있다.

맥시 도지 코인 사전 판매 현황

판매 가격 : 0.000258달러(약 0.35961원)

: 0.000258달러(약 0.35961원) 모금금액 : 230만 달러(약 32억 850만 원)

: 230만 달러(약 32억 850만 원) 티커: MAXI

맥시 도지 프로젝트는 2025년 코인 프리세일 추천 목록에 올랐으며, 밈코인 커뮤니티 내에서 주목받고 있다. 맥시 도지 코인의 구매 방법은 별도의 구매 가이드를 통해 확인할 수 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.