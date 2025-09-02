시바이누 가격, 163% 반등 신호…강세 전환 임박

This content is provided by a sponsor

세계 2위 규모의 밈코인 시바이누(Shiba Inu)는 전체 알트코인 시장에서 부진한 흐름을 보여왔다. 그럼에도 불구하고 시장 애널리스트들은 9월에도 낙관적인 전망을 유지하며, SHIB가 163% 상승 랠리를 이어갈 수 있다는 기대를 내놓고 있다. 특히 지난주 소각률이 157,726% 폭증한 점은 추가 상승을 이끌 수 있는 요인으로 평가된다.

시바이누 전망 – 강세 신호 속 163% 상승 가능성 제시

인기 암호화폐 애널리스트 자본 마크스(Javon Marks)는 시바이누(SHIB)에 강세 패턴이 나타나고 있다고 분석했다. 그는 MACD 히스토그램에서 정규 강세 다이버전스를 확인했으며, 이를 근거로 SHIB가 약 163% 올라 0.00003달러 선에 도달할 수 있다고 전망했다. 이어 상승세가 이어지고 돌파 지지선이 유지된다면 최대 570% 급등해 약 0.000081달러까지 오를 가능성도 제시했다.

$SHIB (Shiba Inu) CONFIRMS a BULLISH PATTERN in a Regular Bull Divergence with the MACD Histogram! What this suggests is a major bullish reversal back to the upside which can consist of an over 163% move back into the $0.00003s and that may only be the start. As prices continue… https://t.co/9knIszPr40 pic.twitter.com/iGwNoiP4H2 — JAVON⚡️MARKS (@JavonTM1) September 1, 2025

또 다른 애널리스트 조너선 카터(Jonathan Carter)도 시바이누가 하락 채널을 벗어났다고 지적했다. 현재 일일 차트에서 50일 이동평균선을 눈앞에 두고 있으며, 이를 상향 돌파하면 강한 랠리가 시작될 수 있다고 분석했다.

#SHIB Descending Channel Breakout Confirmed✈️ Shiba Inu has successfully broken above the descending channel and is currently consolidating just below the MA 50 on the daily timeframe🔍 A move above this MA could trigger explosive rise toward targets at $0.00001400,… pic.twitter.com/HgIYejNPRZ — Jonathan Carter (@JohncyCrypto) August 30, 2025

카터가 제시한 잠재적 목표가는 0.000014달러, 0.0000175달러, 0.0000205달러, 0.000025달러다. 그는 또 거래소 내 SHIB 공급량 감소가 상승세를 뒷받침하는 요인이 될 수 있다고 덧붙였다.

코인글래스(CoinGlass) 데이터에 따르면 SHIB 선물 거래량은 56% 늘어나 2억 달러를 넘어섰다. 이는 파생상품 트레이더들 역시 시바이누의 강세 흐름에 무게를 두고 있음을 보여준다.

시바이누, 아시아 시장 공략 본격화

시바이누 팀의 마케팅 담당자인 루시(Lucie)는 한국, 일본, 중국 등 아시아 주요 시장을 중심으로 활동을 넓히겠다고 밝혔다. 이 지역에서 커뮤니티가 빠르게 성장하고 있는 만큼 글로벌 입지를 강화하는 것이 중요하다는 설명이다.

Shiba Inu Team Hints at Asia Expansion, Says Price May Be Down but Global Building Continues https://t.co/zQ97TRt1XP — 𝐋𝐔𝐂𝐈𝐄 (@LucieSHIB) September 1, 2025

팀은 SHIB를 포함한 생태계 토큰의 단기 가격보다는 장기적인 비전을 더 중시하고 있다. 시바리움(Shibarium) 네트워크를 기반으로 실사용을 넓히고 채택을 확대하는 것이 핵심 목표이며, 가격은 그 과정에서 자연스럽게 따라올 것이라는 입장이다.

커뮤니티 일각에서는 대규모 토큰 소각이 가격 상승의 가장 빠른 방법이라고 주장하지만, 시바이누 팀은 근본적인 가치는 유틸리티 개발과 실질적 사용 사례 확대에서 나온다고 강조했다.

강아지 밈코인 관련 맥시 도지(MAXI) 프리세일 주목

밈코인 시장에서 도지코인과 시바이누가 길을 연 이후, 새로운 주인공들이 속속 등장하고 있다. 그 가운데 특히 주목받는 것이 이더리움 기반 강아지 밈코인인 맥시 도지(MAXI)다.

맥시 도지 백서에 따르면, 프로젝트는 잘 알려진 도지코인과 시바이누 코인을 뛰어넘겠다는 야심찬 목표를 내세우고 있다.

맥시 도지는 현재 프리세일 가격인 0.0002545달러에서 시작해, 오는 2025년 4분기 상장 시 추가 상승세가 예상된다. 이미 프리세일 단계에서 168만 달러 이상을 모집하며 시장의 가능성을 입증했다.

총 발행량은 1,502억 4천만 개로 고정돼 있어, 토큰 인플레이션으로 인한 가치 희석 위험을 차단했다.

맥시 도지는 공식 웹사이트에서 ETH, USDT, BNB 등 주요 암호화폐로 손쉽게 구매할 수 있다(구매 방법 가이드 확인하기).

프로젝트는 Coinsult와 SolidProof의 보안 감사를 완료해 기술적 신뢰성 또한 확보했다.

