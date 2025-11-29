시바 이누(SHIB), 소각률 90% 급감에도 반등… 기술적 지표는 추세 전환 신호

핵심 내용

SHIB 소각률이 하루 만에 약 90% 급감했다.

그럼에도 SHIB 가격은 4% 이상 상승하며 꾸준한 수요를 보여주고 있다.

일봉 차트의 하락 쐐기형 패턴은 추세 전환 가능성을 시사한다.

밈코인 시바 이누(SHIB)의 소각률이 90% 가까이 급감한 가운데, 기술적 지표에서는 되려 상승 반전 신호가 감지되고 있다. 전체 암호화폐 시장이 회복세를 보이는 가운데 SHIB도 단기 반등 흐름을 보이며 주목받고 있다.

SHIB 가격, 소각률 급감 속에서도 반등

시바 이누의 하루 기준 소각률은 최근 90% 가까이 감소했다. 일반적으로 이는 공급 축소 효과가 줄어들었다는 점에서 투자자들에게 부정적인 신호로 받아들여지곤 한다.

하지만 이러한 흐름과는 반대로, SHIB의 가격은 0.000008897달러 부근에서 거래되며 4% 이상 상승, 전체 암호화폐 시장의 반등 흐름과 보조를 맞추는 모습이다.

기술적 측면에서도 긍정적 움직임이 포착됐다. 현재 SHIB는 일간 차트 상에서 하락 쐐기형 패턴을 형성하고 있으며, 이는 통상적으로 상승 반전을 예고하는 패턴으로 알려져 있다.

특히 SHIB는 이미 쐐기 패턴의 상단 저항선을 돌파한 상태다. 이 움직임은 최근까지 시장을 주도하던 매도세가 약해지고 있음을 시사한다.

차트를 살펴보면 볼린저 밴드가 수렴하는 모습이 나타나고 있다. 이는 향후 변동성이 커질 수 있음을 암시하는 지표로, 방향성 있는 큰 움직임이 나올 가능성을 내포한다.

SHIB가 돌파해야 할 단기 저항선은 0.00000910달러이며, 이후 0.00001012달러 선이 다음 저항 구간으로 꼽힌다.

만약 시바 이누가 이 구간을 돌파하고 쐐기 패턴 바깥에서 가격을 유지한다면, 상승 추세가 본격화될 수 있다.

모멘텀 지표 역시 긍정적이다. 이동 평균 수렴 확산 지표(MACD) 상에서 두 선이 시그널 라인 위에서 골든크로스를 형성할 가능성이 높아지고 있다. 이는 매수세가 다시 유입되고 있다는 초기 신호로 해석된다.

다만 만약 가격이 다시 쐐기 패턴 내부로 되돌아가게 되면, 상승 시나리오의 신뢰도는 약화될 수 있다. 이 경우, 투자자들은 0.00000755달러와 0.00000799달러 구간의 지지선을 주의 깊게 지켜봐야 한다.

시바리움(Shibarium), 프라이버시 기능 강화 예고… SHIB 반등 흐름에 추가 모멘텀 기대

시바 이누의 가격 상승 흐름은 단기적 기술 반등 외에도 펀더멘털적인 개발 소식이 긍정적으로 작용하고 있는 것으로 분석된다.

SHIB 개발팀은 최근 레이어2 확장 솔루션인 시바리움에 프라이버시 기능을 강화하는 업그레이드를 예고했다.

마케팅 책임자 루시(Lucie)는 해당 기능이 2026년 2분기까지 온체인에서 완전히 구현될 예정이라고 밝혔다. 이는 시바리움 생태계에 본격적인 익명성 기능을 도입하는 중요한 전환점이 될 전망이다.

이번 업그레이드는 암호 기술 전문 기업 자마(Zama)가 제공하는 고급 암호화 방식을 적용해 이뤄진다. 이 기술은 트랜잭션과 스마트 계약 활동을 네트워크 상에서 정상적으로 처리하면서도 외부에서 내용을 확인할 수 없도록 숨기는 기능을 제공한다. 투명성을 유지하는 기존 블록체인 구조 위에서 프라이버시 보호층을 추가하는 방식이다.

이는 최근 시바리움 네트워크에서 발생했던 보안 침해 사건 이후 발표된 조치로, 플랫폼 신뢰도 회복을 위한 전략으로도 풀이된다. 루시는 이와 관련해, 자마의 퍼블릭 테스트넷이 이미 이더리움의 세폴리아(Sepolia) 네트워크 상에서 작동 중임을 인증하는 이미지를 공개하기도 했다.

SHIB 커뮤니티에서는 이러한 업그레이드가 사용자 신뢰 회복과 생태계 확장에 기여할 것으로 기대하고 있으며, 최근의 가격 반등 흐름과 맞물려 향후 추가 모멘텀으로 이어질 가능성이 높다는 평가가 나온다.

Zama → Shibarium Privacy upgrade incoming That means that before the end of Q2 2026, we could finally get full on chain privacy and confidential smart contracts on Shibarium and Bone thanks to Zama’s Fully Homomorphic Encryption tech. pic.twitter.com/0uc4qNZ2co — 𝐋𝐔𝐂𝐈𝐄 (@LucieSHIB) November 27, 2025

AI 기반 파트너십으로 사용 사례 확대 기대

시바 이누는 최근 인공지능 기반 프로젝트인 토큰플레이 AI(TokenPlay AI)와의 파트너십도 체결했다. 이 업체는 엔비디아의 지원을 받는 기업으로, SHIB 생태계를 위한 전용 애플리케이션을 개발할 예정이다.

이 앱에는 SHIB 보유자를 위한 게임형 보상 시스템과 인터랙티브 콘텐츠가 탑재될 계획이다. 사용자가 생태계 안에서 더 많은 활동을 할 수 있도록 설계된 구조다.

또한 토큰플레이는 코딩 지식이 없어도 누구나 손쉽게 미니 앱이나 게임을 제작할 수 있는 창작 도구도 함께 제공할 예정이다. 이는 초보 개발자나 커뮤니티 창작자들이 콘텐츠를 제작할 수 있도록 도와, SHIB 기반의 게임, 커뮤니티 앱 생태계 확장을 유도할 것으로 기대된다.

IT’S TIME!! 🚨 The official @Shibtoken mini-app has just launched on TokenPlay AI. The internet is NOT ready for what comes next. 🔥 This is $SHIB plugged directly into AI infrastructure, running on the Token OS that turns any token into an intelligent, monetizable mini-app.… pic.twitter.com/8mZB9iYhmD — TokenPlay.ai (@TokenplayAI) November 27, 2025

전문가들은 이러한 활용성 확대가 시바 이누의 게임, 커뮤니티 중심 앱 분야에서의 수요 증가로 이어질 수 있다고 전망한다. 특히 선도적 밈코인 세계에서는 커뮤니티와 콘텐츠 소비가 강하게 연결되어 있다는 점에서, 해당 협업은 향후 SHIB의 실제 사용 사례 확장에 긍정적 영향을 줄 수 있다는 분석이 나온다.

이러한 일련의 호재는 SHIB 개발팀이 최근 꾸준히 진행해온 기술 개발과 커뮤니티 활성화 노력의 일환으로 해석된다. 실제로 7월 초에는 시바리움 개발자 허브의 개선 업데이트가 있었고, 이후 일일 거래량 및 네트워크 활동이 증가하는 추세를 보이고 있다.

단기적으로는 기술적 반등이 기대되는 시점이며, 중장기적으로는 시바리움 생태계 확장과 실제 사용처 확보가 SHIB의 실질 가치를 높이는 요소로 작용할 수 있다. 다만 소각률 감소는 공급 측면의 긍정 요인을 약화시킬 수 있으므로, 이를 상쇄할 수 있는 사용자 수 증가와 트랜잭션 활동이 동반되어야 강한 상승 모멘텀을 기대할 수 있을 것으로 보인다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.