퍼지펭귄(PENGU) 조정 국면… 전문가 ‘매수 구간’ 분석

핵심 내용

PENGU 코인은 암호화폐 시장 내 존재감을 확대하고 있으며, 인플루언서 Route 2 FI는 활발한 커뮤니티를 기반으로 도지코인의 경쟁자로 평가하고 있다.

펏지펭귄 가격은 반등하기 전에 추가적으로 20% 하락할 가능성이 있다.

ETF 신청과 미국 SEC의 검토로 퍼지펭귄에 대한 투자자들의 신뢰성이 높아졌으며, 기관 투자들의 채택 가능성과 프로젝트의 합법성을 시사한다.

퍼지펭귄의 네이티브 토큰 PENGU가 최근 암호화폐 투자자들의 관심을 끌고 있다. PENGU 가격은 0.0322달러(약 41원) 수준이다.

지난 한 주 동안 펏지펭귄 코인 가격은 17% 하락했지만, 애널리스트들은 이를 건전한 조정으로 평가하고 있다. 특히, 향후 강하게 반등할 가능성에 대한 기대감이 커지고 있다.

또한, 펏지펭귄 코인 상장지수펀드(ETF) 출시 가능성에 대한 논의가 활발해지고 있다.

가격 하락으로 퍼지펭귄 코인 저점 매수 기회

최근 퍼지펭귄 코인 가격은 조정을 받고 있지만, 일부 애널리스트들은 저점 매수 기회를 검토하고 있다. 암호화폐 애널리스트 알리 마르티네즈(Ali Martinez)는 PENGU 가격이 0.025달러(약 32원)까지 하락한 것을 건전한 조정이라고 표현했다.

마르티네즈는 향후 ETF 신청, 아시아 시장에서의 채택 확대, 그리고 수백만 개의 장난감 판매량을 고려하면 펏지펭귄 코인의 성장 잠재력이 강하다고 덧붙였다.

$PENGU dip to $0.025 looks like a healthy correction! With ETF filing, Asia growth, and millions of toy sales, upside potential remains strong. pic.twitter.com/6gMzdooK5E — Ali (@ali_charts) August 18, 2025

PENGU 코인은 현재 4% 더 하락한 0.031달러(약 40원)에 거래되고 있으며, 시가총액은 여전히 20억 달러(약 2조 5,600억 원) 이상이다. 일일 거래량은 90% 증가하며, 강한 매도 압력을 나타내고 있다. 펏지펭귄 코인은 반등하기 전에 20% 더 하락한 0.025달러(약 28원)에 거래될 가능성이 있다.

암호화페 애널리스트 알트코인 셰르파(Altcoin Sherpa)는 여러 알트코인이 중요한 가격 바닥 수준까지 하락했다가 다시 반등하고 있다고 지적했으며, 퍼지펭귄 코인도 그 중 하나다.

알트코인 셰르파는 PENGU 코인에 대해 긍정적으로 전망하고 있지만, 가격이 더 상승하기 전에 추가적인 조정을 겪을 수 있다고 언급했다.

some good coins pulling back to some interesting levels. I'm still bullish on $PENGU but maybe just a bit more chop before it moves again. Be patient w. this one and scale in but still think it'll go decently higher (later on) pic.twitter.com/fcWLm0gsVh — Altcoin Sherpa (@AltcoinSherpa) August 17, 2025

채택률이 상승하는 펫지펭귄, 도지코인의 경쟁자

암호화폐 인플루언서 루트 2 FI(Route 2 FI)는 PENGU 코인을 매수했다고 밝혔다. 그는 토큰의 폭넓은 인기, 활발한 커뮤니티의 지원, 그리고 경험이 풍부한 프로젝트 개발 팀이 투자 하이라이트라고 언급했다.

그는 퍼지펭귄 코인을 도지코인(DOGE)의 경쟁 코인으로 설명하며, 이더리움(ETH)과 솔라나(SOL) 생태계를 연결하는 퍼지펭귄의 역할을 강조했다.

Decided to buy a coin spot I’ve been thinking about for a while: $PENGU. If this is the golden bull run and alts run hard, then it's a bet worth taking. Some bullish arguments: -PENGU is framed as the first serious Dogecoin competitor, backed by a strong team, huge community,… — Route 2 FI (@Route2FI) August 13, 2025

로빈후드(Robinhood)는 최근 PENGU 코인을 고급 거래 플랫폼에 추가하여 미국 사용자들에게 향상된 차트 도구와 기능을 제공하기 시작했다.

한편, 퍼지펭귄 코인은 Cboe BZX 거래소에서 진행 중인 ETF 신청으로 투자자들의 이목을 끌고 있다. 이는 기관 투자자들이 투자 자산에 편입하는 발판이 될 수 있다.

현재 미국 증권거래위원회(SEC: Securities and Exchange Commission)는 펏지펭귄이 규제를 준수하고 있는지 검토하고 있다. 이는 퍼지펭귄에 대한 투자자들의 신뢰성을 높이며, 기관 투자자들이 투자 가능성과 프로젝트의 합법성을 시사한다.

