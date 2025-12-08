나스닥 상장사 DFDV, 솔라나 수익률 11% 넘겼다…새 전략도 공개

핵심 내용

11월 한 달 동안 DFDV는 추가로 SOL을 매수하지 않았다.

보유 중인 219만 개 규모의 SOL 준비금은 변동 없이 유지된 상태다.

한편 알트코인 벡터는 솔라나 시장의 유동성이 최근 완전히 재정비된 것으로 보인다고 평가했다.

디파이 디벨롭먼트 코퍼레이션(DFDV)은 솔라나(SOL)를 전략적으로 축적하는 것을 목표로 상장된 나스닥 기업이다. DFDV는 11월 운영 보고에서 지난 한 달 동안 추가 매수는 없었으며, 보유량을 그대로 유지했다고 밝혔다. 현재 회사가 보유한 SOL은 2,195,926개로, 시가 기준 약 2억 9,320만 달러 규모다.

dfdvSOL 상품에 예치된 SOL은 총 53만여 개로 집계됐다. 회사 측은 올해 3분기 미실현 이익이 7,400만 달러를 넘어섰으며, SOL 운용에서 약 11.4%의 수익률을 기록했다고 설명했다.

한편 경영진인 파커 화이트와 댄 강은 최근 시장 조정을 기회로 보고 공개 시장에서 DFDV 주식을 직접 매수한 것으로 알려졌다.

재무 지표, 전반적으로 견조한 모습 나타내

DFDV가 공개한 실적 보고서는 최근 SEC 제출 서류와 460만 달러 규모의 수익, 그리고 밸리데이터 운영 및 디파이 운용을 통해 발생한 온체인 수익을 중심으로 정리돼 있다.

회사는 월말 기준 주당 솔라나 보유 비율이 0.0700이며, 유통 주식 수는 3,139만 주라고 설명했다. 또한 DFDVW 티커로 거래되는 워런트는 향후 회사의 트레저리 규모가 확대될 경우 이에 연동해 추가 상승 여력을 제공하는 구조라고 부연했다.

DFDV는 최근 루프스케일(Loopscale)과 의향서를 체결하며, 기존의 스테이킹 전략에 더해 스테이블코인을 활용한 수익 모델을 도입할 계획이라고 밝혔다. 솔라나 생태계 내 유동성이 다시 재정비되고 있는 상황에서, 이번 결정은 자본 효율성을 강화하기 위한 전략적 확장으로 해석되고 있다.

유동성 흐름, 이전 저점 국면과 닮은 패턴 형성

알트코인 벡터는 솔라나가 현재 지난 사이클에서 바닥을 만들어가던 시기와 유사한, 유동성이 완전히 리셋된 단계에 들어섰다고 평가했다. 이들이 제시한 유동성 지수 차트에 따르면 급격한 초기화 이후 ‘점화 구간’이 나타났고, 당시에는 그 흐름이 수주 동안 이어지는 상승으로 연결됐다.

기관의 분석에 따르면 지금은 강제 매도 물량이 대부분 제거된 상태로 보이며, 솔라나 생태계가 다음 사이클을 준비하기 전에 내부적으로 과잉을 털어내는 과정에 있는 것으로 해석된다.

만약 4월과 비슷한 전개가 다시 이어진다면 유동성이 살아나는 시점은 약 4주 안에 찾아올 수 있으며, 이 경우 1월 초가 전환점이 될 가능성이 있다. 알트코인 벡터는 다만 상황에 따라 더 빠른 반전도 배제할 수 없다고 덧붙였다.

140달러 부근에서 하방 유동성 축적 신호 확인

애널리스트 테드 필로스는 솔라나(SOL)의 하단에 쌓여 있던 유동성 대부분이 이미 소진된 상태라고 분석했다. 그의 유동성 히트맵을 보면 약 140달러 선에 유동성이 집중돼 있어, 이후 가격이 이 구간을 향해 움직일 가능성이 높다는 설명이다.

이 과정에서는 방향성이 뚜렷하게 잡히기 전까지 변동성이 크게 커지는 경우가 많다. 현재 시장 전반의 분위기도 SOL에 부담으로 작용하고 있으며, 작성 시점 기준 솔라나 가격은 약 136달러 선에서 거래되고 있다.

지난 한 달 동안 솔라나는 16% 가까이 조정을 받았지만, 여러 분석가들은 여전히 솔라나가 2025년에 매수하기 좋은 주요 자산으로 남아 있다고 평가한다.

