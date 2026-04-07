솔라나, 마침내 이더리움 킬러되나? – 너무 저조한 알트코인 시장이 아킬레스건

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최근 솔라나에 대한 시장의 시선이 달라지고 있다. 스마트 계약 플랫폼의 대표주자였던 이더리움이 흔들리는 모습을 보이면서, 투자자와 기관들이 새로운 대안을 모색하기 시작했고 그 과정에서 솔라나가 다시 부상했기 때문이다.

이더리움은 2015년 출시 이후 10년 동안 스마트 계약 생태계를 사실상 독점하다시피 하며 시장을 지배해왔다. 초기 0.4달러 수준이었던 이더리움은 한때 4,953달러까지 상승하며 대표적인 고성장 자산으로 자리잡았지만, 현재는 고점 대비 57% 하락한 상태다. 특히 올해 들어서만 하락폭이 30%에 달하면서, 이더리움 지배력이 약해지고 있다는 평가가 우세하다.

단적인 예로, 오늘 오전 한 이더리움 고래가 1억 2880만 달러 규모의 이더를 코인베이스로 이체하여 주목받기도 했다. 이는 고래가 이더리움을 매도할 가능성을 시사한다.

이더리움은 스마트 계약 기반의 블록체인 산업을 본격적으로 확장시킨 장본인으로 꼽힌다. 밈코인, NFT, 메타버스, P2E 게임 등 다양한 섹터가 이더리움을 중심으로 성장했으며, 디파이 시장 또한 이더리움 생태계를 기반으로 급격히 팽창할 수 있었다.

하지만 최근에는 디파이 경쟁에서 점차 다른 네트워크에 밀리고 있다는 평가가 지배적이다. 성능 측면에서 이더리움을 압도하는 경쟁자가 나날이 늘어나면서, 시장은 자연스럽게 이더리움 킬러들을 다시 주목하기 시작한 것이다. 대표적으로 솔라나가 그렇다.

솔라나는 초기부터 압도적인 처리 속도와 낮은 수수료를 앞세워 이더리움의 대항마로 평가받았지만, 불안정한 네트워크 문제와 잦은 다운타임 논란, 그리고 FTX 거래소 스캔들이라는 악재를 겪으며 우여곡절이 많았던 것으로 유명하다.

하지만 지난 몇 년 동안 밈코인 허브로 부상하며 다시 주목받기 시작했고, 특히 기관 자금이 적극적으로 유입되는 오늘날 현물 ETF 출시를 중심으로 기관 관심을 차지하기 시작했다.

솔라나는 실물자산 토큰화(RWA) 부문에서 이더리움을 따라잡아 주목받기도 했다. 2026년 3월 초 기준, 솔라나 RWA 보유 지갑 수는 154,942개로 집계되었으며, 이는 153,592개를 기록한 이더리움을 근소하게 역전한 것이다.

이더리움 역시 꾸준한 업그레이드를 통해 발전을 이어가고 있지만, 솔라나 또한 최근 파이어댄서 업그레이드를 통해 이미 높은 성능을 더욱 끌어올릴 수 있게 됐다. 솔라나는 현재 시가총액 453억 달러 규모의 대형 코인으로 자리잡으며, 이더리움 킬러의 명성을 회복하는 중이다.

솔라나를 선택해야 할까? 그러기엔 너무 아쉬운 알트코인 시장

다만 솔라나로 이더리움을 대체하기에는 아직 넘어야 할 벽도 뚜렷하다. 가장 큰 문제는 네트워크 경쟁 구도 자체보다, 현재 알트코인 시장이 지나치게 부진하다는 점이다.

이더리움이 사상최고가에서 50% 이상 하락한 상태인 것처럼, 솔라나 역시 가격 흐름에서 자유롭지 못하다. 솔라나는 작년 1월 사상최고가 대비 73% 하락한 상태로, 알트코인 시장의 약세 흐름을 그대로 반영하고 있다.

최근 지정학적 긴장감이 커지면서 유가 상승 등 매크로 불확실성이 확대되고 있다. 그에 따라 시장 자금은 비트코인으로 집중되는 흐름이 강화되는 추세다. 실제로 비트코인 도미넌스는 58.5까지 상승했고, 알트코인 시즌 지수는 32까지 하락하며 시장 자본이 알트코인에서 이탈하고 있음을 알 수 있다.

그에 따라, 시장에서는 진정한 승자가 솔라나도, 이더리움도 아니라 비트코인과 연계된 상품이 될 것이라는 전망이 힘을 얻고 있다. 비트코인은 가장 대중적이고 신뢰받는 자산이지만, 구매 이후 사용처가 제한적이라는 단점이 있다. 결국 대부분 매수자는 거금을 들여 비트코인을 구매하고, 지갑에 방치하기 마련이다. 그에 따라, 비트코인에 다양한 활용처를 부여하는 레이어2 솔루션이 주목받기 시작했다.

특히 비트코인의 장점과 솔라나의 장점을 결합한 비트코인 하이퍼가 유독 주목받고 있다.

비트코인 하이퍼 – 비트코인 도미넌스가 늘어나자 덩달아 관심받는 레이어2

비트코인 하이퍼(HYPER)는 비트코인의 고질적인 속도 및 확장성 문제를 개선하기 위해 개발된 비트코인 레이어2 솔루션이다. 이 프로젝트는 솔라나 가상머신을 적용하여 비트코인의 보안성과 솔라나 수준의 퍼포먼스를 결합한 것이 특징이다.

이러한 기술 구조 덕분에, 비트코인 생태계에서도 고속 거래 및 고성능 애플리케이션 구동이 가능해진다. 예를 들어, 기존 비트코인 네트워크에서는 구현이 까다로웠던 디파이, 대출 서비스, NFT, 밈코인 발행, P2E 게임 같은 유틸리티 확장이 가능해진 것이다.

플랫폼은 캐노니컬 브리지를 통해 랩핑된 토큰을 발행하는 방식을 채택했다. 사용자는 비트코인을 메인넷에 잠그고, 레이어2에서 발행된 토큰으로 거래 및 다양한 서비스를 활용할 수 있게 된다. 물론 이용자는 출금을 통해 메인넷으로 자산을 되돌리는 것도 가능하다.

비트코인 하이퍼는 현재 프리세일을 진행하는 중이며, 판매 중인 HYPER 토큰은 수수료 결제, 거버넌스 참여, 스테이킹 등 다양한 용도로 사용된다. 이는 비트코인에 새로운 활용사례를 추가해 생태계 성장을 돕고, 그에 따라 하이퍼 생태계도 덩달아 성장하는 구조를 갖춰, 장기적인 성장이 기대된다.

프리세일은 이미 3200만 달러 이상을 모금하여, 올해 가장 주목받는 신규 코인 중 하나로 부상한 상태다. 구매자는 공식 웹사이트에서 지갑을 연결해 구매할 수 있으며, 구매 직후 스테이킹을 통해 36% APY에 달하는 보상도 받을 수 있다.

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