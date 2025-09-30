스트래티지, 비트코인 196개 추가 매수… 시장 불안은 여전

핵심 내용

스트래티지(Strategy)는 196 BTC를 약 2,210만 달러(약 310억 4,387만 원)에 매수했다.

이로써 총 보유량은 640,031 BTC로 늘어났으며, 평가 가치는 약 473억 5,000만 달러(약 66조 5,172억 8천만 원)에 달한다.

이번 매수는 최근 행보 중 비교적 소규모로, 주식 발행을 통해 조달된 자금으로 이뤄졌다.

애널리스트들은 비트코인이 매집 국면에서 분산 국면으로 이동하고 있으며, 전통적으로 강세를 보여온 4분기에 진입했다고 분석한다.

세계 최대 비트코인(BTC) 보유 기업인 스트래티지(Strategy, MSTR)가 최근 비트코인 가격이 10만 8,000달러(약 1억 5,171만 원)까지 잠시 하락했음에도 불구하고 보유량을 늘렸다.

스트래티지는 이번에 196 BTC를 약 2,210만 달러(약 310억 4,387만 원)에 매수했다고 밝혔다. 매수 평균 단가는 비트코인 한 개당 11만 3,048달러(약 11억 5,881만 원)이며, 이로써 스트래티지의 총 보유량은 640,031 BTC로 늘어났다. 현재 평가 가치는 약 473억 5,000만 달러(약 66조 5,172억 8천만 원), 평균 매입가는 7만 3,983달러(약 1억 393만 원) 수준이다.

소규모지만 전략적인 추가 매수

이번 매수는 ATM(At-the-Market, 시장가 발행) 프로그램과 영구 전환우선주 발행을 통해 조달된 자금으로 이뤄졌으며, 최근 몇 달간의 주간 매수 규모와 비교하면 다소 작은 편이다.

스트래티지 공동 창업자인 마이클 세일러(Michael Saylor)는 여전히 비트코인을 장기적인 가치 저장 수단으로 보고 있다. 그는 거시경제 역풍에도 불구하고 연말로 갈수록 비트코인이 다시 힘을 받을 수 있다고 전망했다.

세일러는 최근 CNBC 인터뷰에서 “저항선과 일부 거시적 역풍을 극복해 나가면서, 연말쯤에는 비트코인이 다시 뚜렷하게 상승세로 돌아설 것이라고 본다.”고 말했다.

매집에서 분산으로… 비트코인 사이클 전환 임박

크립토퀀트(CryptoQuant) 애널리스트들은 비트코인이 전통적으로 강세를 보이는 4분기에 진입했다고 분석했다. 다만 이 시기는 동시에 높은 변동성이 나타나는 시기이기도 하다.

애널리스트들에 따르면, 비트코인은 2023년 초부터 축적 국면에 있었으며, 이제는 가격 확장과 급격한 변동성이 동시에 나타나는 분산 단계에 근접하고 있다.

기관 투자 수요는 여전히 강력하다. 특히 스트래티지의 대규모 매수는 시장 신뢰의 핵심 지표로 작용하고 있다. 파생상품 거래소에서의 펀딩비 역시 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있어, 시장이 과열 단계와는 거리가 멀다는 점을 보여준다.

또한 고래 투자자들은 OKX, 바이비트(Bybit), HTX에서 롱 포지션을 취하고 있는 것으로 알려졌다. 더불어 비트코인의 에너지 밸류(energy value, 네트워크 소비 전력 대비 가치를 산출하는 모델) 및 파워로(power law, 장기 가격 추세를 설명하는 수학적 모델)와 같은 가치 평가 모델에 따르면 비트코인의 공정 가치는 13만~14만 5,000달러(약 1억 8,261만 원~2억 368만 원) 이상으로, 여전히 저평가돼 있는 것으로 평가된다.

단기 보유자들, 스트레스 신호 감지

기관들의 자신감에도 불구하고, 온체인 데이터는 개인 및 단기 보유자들 사이에서 압력이 커지고 있음을 보여준다.

글래스노드(Glassnode)에 따르면 비트코인 단기 보유자 NUPL(순실현이익/손실)이 손실 구간으로 내려가면서, 신규 매수자들 사이에서 스트레스와 항복 신호가 감지됐다.

#Bitcoin short-term holder NUPL has rolled into loss territory, signaling stress among recent buyers.

STH capitulation events have historically marked periods of market reset, often laying groundwork for renewed accumulation.

🔗https://t.co/Jz7M1I1b7e pic.twitter.com/PKBlULo8hM — glassnode (@glassnode) September 29, 2025

역사적으로 이러한 항복 국면은 시장 리셋과 새로운 매집 사이클로 이어지는 경우가 많았다.

한편 스트래티지는 꾸준히 비트코인 보유량을 늘리고 있으며, 기관들의 신뢰 신호가 이어지고 있는 만큼 장기적인 비트코인 전망은 여전히 긍정적으로 평가된다.