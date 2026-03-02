혼란스러운 국제 정세 속에서 사하라에이아이 급등…이 인기 코인의 정체는?

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

최근 미국과 이란을 둘러싼 지정학적 긴장감이 고조되면서 글로벌 금융시장의 위험회피 심리가 짙어졌다. 시장 자금은 금·은과 같은 안전자산으로 이동하기 시작했고, 뉴욕 증시 역시 이틀 연속 하락세를 보이며 관망 분위기가 이어졌다.

이처럼 시장 전반이 움츠러든 가운데, 가상자산 시장에서는 상반된 흐름이 포착됐다. 가상화폐 시장도 전반적으로 횡보세를 이어갔지만, 그 중에서 일부 알트코인이 강한 상승세를 보이며 존재감을 드러낸 것이다. 대표적으로 사하라에이아이(SAHARA) 가격이 급등하여 주말 동안 큰 관심을 받았다.

사하라에이아이, 일주일 동안 70% 급등

사하라에이아이는 일주일 기준 약 70% 상승하며 단기 급등 흐름을 연출했다. 사하라 코인은 2월 26일 목요일 바닥을 형성한 뒤 27일부터 본격적인 반등을 시작했고, 하루 만에 50% 이상 치솟으며 시장의 시선을 끌었다.

28일 토요일에는 상승분 일부를 반납했지만, 이후 재차 매수세가 유입되며 0.026달러를 돌파, 한때 0.027달러 선까지 오르는 등 강한 탄력을 보였다. 현재는 0.025달러대에서 거래되고 있다.

오늘 오전 기준, 사하라 코인의 공포·탐욕 지수는 98까지 치솟으며 극단적 과열 구간에 진입한 상태다. 같은 시기 거래량은 약 1251억 원에 달해, 단순 가격 상승이 아니라 강한 매수세가 동반됐음을 보여준다.

사하라에이아이는 27일부터 급등을 본격화했으며, 이 시기 업비트 등 주요 거래소에서 주간 상승률 상위권에 오르며 존재감을 드러냈다. 커뮤니티에서도 기대감과 흥분이 확산되는 모습이 포착되며 바이럴에 동조했다.

특히 지난 2월 10일, 국내 핀테크 기업 다날핀테크와 전략적 파트너십을 체결한 점이 다시 주목받기 시작했다. 해당 파트너십은 스테이블코인 결제 및 정산 시스템에 AI 기술을 접목해 안정성·효율성·리스크 관리 역량을 강화하는 데 목적이 있으며, 최근 급등과 함께 이 소식이 호재로 작용하기 시작했다.

다만 중장기 흐름을 보면 여전히 하락 추세 구간에 있다. 사하라AI는 지난해 7월 23일 0.1631달러로 사상최고가를 기록한 이후 85% 가량 하락한 상태다. 사하라에이아이 코인은 지난해 말까지 0.08달러대를 유지했으나, 시장 전반의 하락으로 0.015달러 선까지 밀렸다가, 이번 반등으로 주목받기 시작했다.

사하라에이아이란?

사하라에이아이는 인공지능 개발 인프라를 탈중앙화하는 것을 목표로 삼은 프로젝트다. 이는 개발자, 데이터 과학자 등 누구나 AI 에이전트·데이터셋·서비스를 제작해 공유하고, 이에 대한 보상을 받을 수 있는 환경을 지향한다.

오늘날 AI 시장은 중앙집중적 구조가 지배적이다. 실제로, 일부 대기업이 데이터와 모델, 수익을 독점하는 형태가 일반적이다. 반면 사하라AI는 블록체인 기반 분산형 인프라를 통해 이러한 구조를 개선하고, 인공지능 생태계를 보다 민주화하겠다는 비전을 내세운다.

사하라에이아이에서 발생하는 모든 사용자 기여는 블록체인에 기록되며, 이를 통해 투명하고 공정한 보상 체계가 구현된다. 플랫폼은 이더리움과 BNB 체인을 지원하도록 개발되어 접근성이 뛰어나다. 또한 AI 개발자 플랫폼이 제공되어, 코딩 지식이 부족한 사용자도 AI 에이전트를 개발하고 모니터링할 수 있다. 분산형 AI 시장도 제공되어, 사용자가 직접 AI 자산을 거래하거나 라이선스하는 것도 가능하다.

생태계 토큰 SAHARA는 총 100억 개 발행되며, 이 중 약 29억 개가 유통 중이다. 토큰은 데이터셋 구매, AI 모델 사용료, 서비스 이용료 등 플랫폼 내 결제 수단으로 사용된다. 토큰은 이외에도 거버넌스 참여와 스테이킹 보상 용도로 활용되며, 현재 시가총액은 약 7248만 달러 수준이다.

펀더멘털에 집중된 시장…비트코인 하이퍼도 주목

사하라에이아이는 하루 만에 50% 이상 급등하며, 여러 인플루언서들의 언급과 함께 주목을 받기 시작했다. 분석가들은 이번 급등이 단순한 투기적 펌핑이라기보다, AI 인프라 탈중앙화라는 명확한 테마와 펀더멘털 기대감이 작용한 결과로 해석했다.

이처럼 시장의 관심이 유틸리티와 실질적 활용 사례에 쏠리는 가운데, 투자자 관심을 끌어모은 유틸리티 프로젝트가 하나 더 있다. 바로 비트코인 하이퍼(HYPER)다.

비트코인 하이퍼는 비트코인 레이어2 프로젝트로, 기존 비트코인의 보안성을 유지하면서도 더 빠르고 저렴한 거래 환경을 구현하는 것을 목표로 한다. 프로젝트는 솔라나 가상머신을 통합해 뛰어난 퍼포먼스를 확보했을 뿐만 아니라, 동시에 디파이, 탈중앙화 거래소, P2E 게임, NFT 등 다양한 기능을 도입할 수 있도록 설계됐다. 이런 능력은 기존 비트코인에서는 효율적으로 구현하기 어려운 것이었다.

They want to sprint. Hypers here to finish. ⚡️🔥https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/BcK2IJ07te — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) March 2, 2026

프로젝트는 자체 브리지를 제공하여, 오리지널 비트코인의 쓸모를 확장한다. 비트코인 보유자는 브리지를 통해 레이어2 생태계에서 래핑된 토큰을 발급받아 다양한 활동에 참여할 수 있게 된다. 이에 따라, 기존 비트코인에 장기 유틸리티 수요가 추가될 전망이다.

비트코인 하이퍼는 현재 프리세일을 진행 중이며, 네이티브 토큰 HYPER를 판매하고 있다. HYPER 토큰은 거래 수수료, 스테이킹, 거버넌스 용도로 사용될 예정이다. 프로젝트는 이미 3167만 달러 이상을 모금했으며, 현재 토큰 가격은 0.0136764달러다. 가격은 단계적으로 인상되는 구조를 지니므로 지금 참여하면 높은 할인률을 누릴 수 있다. 또한 곧바로 스테이킹 참여가 가능하며, 참여자는 연간수익률 37% 보상을 누릴 수 있다.

최근 사하라에이아이 사례처럼 시장의 관심이 유틸리티 기반 프로젝트에 집중되는 상황에서, 비트코인 하이퍼 역시 새로운 기회로 거론되고 있다. 특히 아직 프리세일 단계이므로, 사하라AI보다 더 높은 상승 잠재력으로 주목받고 있다.

비트코인 하이퍼 방문하기

