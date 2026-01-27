1,000만 달러 증발… ‘트럼프 고래’, BTC·ETH 상승 베팅 일부 철회

핵심 내용

트럼프 내부자 고래는 1월 26일, 비트코인 427개와 이더리움 30,588개, 총 1억 2,600만 달러 규모의 포지션을 정리했다.

포지션 정리 이후에도 1억 6,000만 달러의 무기한 선물을 보유하고 있으며, 5,000만 달러의 평가손실이 발생한 상태다.

해당 고래 투자자는 지난해 10월 암호화폐 시장 대규모 청산 직전에 비트코인을 공매도하며 악명을 얻었다.

‘트럼프 내부자 고래(Trump Insider Whale)’ 또는 ‘비트코인OG(BitcoinOG)’로 알려진 트레이더가 최근 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH) 롱 포지션을 정리했다. 해당 과정에서 그는 약 1,000만 달러(약 144억 원)에 달하는 손실금액을 확정했다. 이는 해당 트레이더가 현재 암호화폐 시장에 대해 약세 또는 신중한 입장으로 전환한 것을 시사한다.

온체인 데이터 분석업체 룩온체인(Lookonchain)에 따르면, 주소 0xb317d2bc2d3d2df5fa441b5bae0ab9d8b07283ae에서 3,750만 달러(약 541억 원) 규모의 비트코인 427.29개와 8,863만 달러(약 1,279억 원) 규모의 이더리움 30,588개를 정리했다. 이로 인해 약 973만 달러(약 140억 원), 전체 포지션 대비 0.77%에 해당하는 손실이 발생했다. 보고서는 또한 해당 주소가 하이퍼리퀴드(Hyperliquid) 거래소에서 2,000만 개의 USDC 코인을 인출하여 바이낸스(Binance) 계정으로 입금했다고 전했다. 이 모든 거래는 2026년 1월 26일에 이루어졌다.

다만 온체인 데이터 플랫폼 하이퍼대시(HyperDash)를 통해 코인스피커(Coinspeaker)가 확인한 바에 따르면, 해당 계정은 여전히 약 1억 6,000만 달러(약 2,310억 원) 규모의 무기한 선물(perpetual) 포지션을 보유하고 있다. 아직 청산하지 못한 포지션에서는 5,000만 달러(약 722억 원)가 넘는 평가손실이 발생한 상태다. 지금까지 비트코인OG의 누적 실현 손익은 약 3,100만 달러(약 447억 원)에 이른다.

트럼프 내부자 고래로 불리는 비트코인 주소

해당 주소는 지난해 10월 10-11일 발생한 전례 없는 대규모 강제 청산 사태 이후 온체인 애널리스트들의 주목을 받기 시작했다. 특히 이 계정의 주체는 시장 급락 직전 비트코인을 공매도하며 아주 정확한 타이밍을 보여 내부자 거래 의혹을 불러일으켰다.

이에 대해 아캄 인텔리전스(Arkham Intelligence)는 이 주체를 트럼프 내부자 고래로 명명했다. 이는 코인스피커가 당시에 보도한 바 있다.

BREAKING: TRUMP INSIDER WHALE IS NOW SHORT $340M $BTC The HyperUnit Bear Whale who shorted $700M of $BTC and $350M of $ETH right before Friday’s market crash (making ~$200M total) just deposited $40M USDC to HL and shorted another $127M $BTC. He is now short $300M $BTC and has… pic.twitter.com/b2rpzmkofZ — Arkham (@arkham) October 13, 2025

이후 10월 말, 비트코인OG는 약 1억 4,000만 달러(약 2,021억 원) 규모로 비트코인 숏 포지션을 추가로 확대했다. 해당 고래 투자자는 이후 입장을 전환하여 비트코인과 이더리움에 대규모 롱 포지션을 구축했다. 2026년 1월 26일에 일부를 정리했음에도 불구하고 대부분의 포지션을 여전히 유지하고 있다.

이번 부분적 포지션 청산은 전면적인 약세 전환이라기보다는, 보다 보수적인 리스크 관리 전략을 취하고 있다는 것을 보여주는 신호다. 그럼에도 불구하고 시장 참여자들과 미러 트레이더들은 하이퍼리퀴드 상에서 해당 주소의 거래 동향을 면밀히 주시하고 있다. 이는 향후 며칠간 비트코인과 이더리움의 방향성을 가늠할 수 있는 단서로 여겨지기 때문이다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.