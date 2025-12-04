월드 리버티 파이낸셜(WLFI), 1월 중 신규 RWA 코인 공개 예정

핵심 내용

월드 리버티 파이낸셜은 내년 초 새로운 RWA 상품을 출시할 계획이다.

월드 리버티 파이낸셜은 각종 원자재와 연계된 금융상품을 블록체인 기반으로 제공할 예정이다.

전체 토큰화 시장은 최근 빠르게 성장하고 있다.

도널드 트럼프(Donald Trump) 일가가 참여한 암호화폐 프로젝트 월드 리버티 파이낸셜(World Liberty Financial)이 2026년 1월에 새로운 실물자산 기반 토큰(RWA: Real-World Asset) 상품군을 출시할 예정이다. 공동 창업자인 잭 위트코프(Zach Witkoff)는 해당 내용을 12월 3일 두바이에서 열린 바이낸스(Binance) 행사에서 밝혔다.

월드 리버티 파이낸셜은 석유, 가스, 면화, 목재 등의 실물자산을 담보로 하는 금융상품을 온체인 형태로 제공하고, 이를 자사의 미국 달러화 연동 스테이블코인인 USD1과 연계할 계획이다.

월드 리버티 파이낸셜은 미국 외 지역까지 자사 서비스를 확장하여 글로벌 이용자들을 겨냥하고 있으며, 2025년 말에서 2026년 초 사이에 출시할 것으로 예정된 직불카드 또한 개발하고 있다. 이와 함께 전용 모바일 애플리케이션과 지갑 시스템도 구축 중이다.

RWA 투자 관심 고조

월드 리버티 파이낸셜이 실물자산 기반 토큰 분야에 관심을 보이는 것은 올해 토큰화 자산 시장이 크게 성장하고 있기 때문이다. 정부 부채와 각종 실물자산을 기반으로 한 상품들에 대한 수요가 올해 예외적으로 높았다.

주요 거래 플랫폼들도 이미 실물자산 기반 토큰 시장에 진입했다. 로빈후드(Robinhood)는 올해 6월 아비트럼(Arbitrum) 기반 레이어 2 네트워크를 출시하고, 유럽연합(EU) 지역 이용자들에게 토큰화 주식 거래 서비스를 제공하기 시작했다.

관련 데이터에 따르면, 로빈후드는 현재 약 1,000종에 가까운 토큰화 주식 및 풀 형태의 금융상품을 온체인 상에서 상장하고 있다. 전체 규모는 약 1,080만 달러(약 158억 원) 수준이다.

또 다른 데이터는 규제 하에 발행된 토큰화 상장주식 규모가 6억 5,600만 달러(약 9,631억 원)에 이르며, 월간 이체 규모는 11억 4,000만 달러(약 1조 6,746억 원)에 달한다고 밝혔다. 발행사 중에서는 온도(Ondo)가 약 52%의 점유율로 선두를 차지하고 있다. 백드 파이낸스(Backed Finance)가 24%, 시큐리타이즈(Securitize)가 약 20%를 차지하고 있다.

이번 주 초 토큰화 플랫폼 오픈에덴(OpenEden)은 리플(Ripple)과 게이트벤처스(Gate Ventures) 등 주요 투자사들이 참여한 가운데 신규 자금 조달을 완료했다. 이는 규제에 부합하면서도 수익 창출을 목표로 한 디지털 금융상품에 대한 기관 투자자 수요가 확대되고 있다는 것을 보여준다.

12월 2일 크라켄(Kraken)은 xStocks 토큰 발행 플랫폼을 운영하는 백드 파이낸스를 인수했다고 밝혔다.

