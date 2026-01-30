월드코인(WLD), 오픈AI의 ‘X’ 대항마 소셜 미디어 발표에 40% 급등

핵심 내용

오픈AI가 기존의 X나 페이스북과 차별화되는 '사람 전용 소셜 미디어 플랫폼을 개발 중이라는 소식이 전해졌다.

이에 월드코인 가격은 0.45달러에서 0.65달러까지 급등했다가 현재 0.48달러 부근에서 조정 중이며, 거래량은 1200% 이상 폭증했다.

해당 플랫폼은 월드코인의 홍채 스캔 기술을 활용한 생체 인식 '인격 증명' 시스템 도입을 검토 중인 것으로 알려졌다.

샘 올트먼이 주도하는 월드코인(WLD) 프로젝트가 다시 한번 가상자산 시장의 주인공으로 떠올랐다. 그가 수장으로 있는 AI 기업 오픈AI가 일론 머스크의 X와 경쟁할 새로운 소셜 미디어 플랫폼 개발에 착수했다는 소식이 전해지면서다.

이 발표 직후 월드코인 가격은 순식간에 40% 이상 급등하며 트레이더들의 매수세를 강하게 끌어모았다.

월드코인 가격 변동과 기록적인 거래량 폭증

지난 24시간 동안 월드코인은 0.45달러에서 0.65달러까지 수직 상승한 뒤, 현재는 일부 수익 실현 물량이 나오며 0.45달러 선에서 안착을 시도하고 있다. 이로써 월드코인의 시가총액은 약 13억 4,000만 달러를 기록 중이다.

주목할 점은 폭발적인 거래량이다. 일일 거래량은 전날보다 무려 1200% 증가한 8억 8,300만 달러를 기록하며 시장의 압도적인 활성도를 증명했다.

파생상품 시장에서도 변화가 감지됐다. 코인글래스(Coinglass) 데이터에 따르면, WLD 선물 미결제약정(OI)은 하루 만에 75% 급증한 1억 9,200만 달러에 도달해 향후 변동성에 대한 기대감을 높이고 있다.

이번 가격 상승은 지난 1월 29일, 오픈AI가 개발 중인 새로운 소셜 미디어에 “인격 증명(proof of personhood)” 시스템이 탑재될 것이라는 보도가 나오면서 시작되었다.

포브스(Forbes)와의 인터뷰에서 해당 사안에 정통한 복수의 소식통은, 오픈AI가 “사람 전용(humans-only)” 소셜 미디어 플랫폼 개발을 검토하고 있다고 전했다. 이는 기존 소셜 플랫폼과 차별화를 꾀하기 위한 전략으로, 봇 계정과 자동화된 AI 계정 문제를 근본적으로 해결하겠다는 의도가 담겨 있다.

“사람만을 위한 플랫폼”… 페이스북, 링크드인, X 넘어설 ‘생체 인식’ 보안

보도에 따르면, 현재 이 프로젝트는 단 10명으로 구성된 소규모 팀에 의해 개발되고 있으며, 핵심 기능으로 생체 인식 기반의 신원 인증 시스템이 포함될 예정이다.

이른바 “인격 증명” 시스템은 사용자가 실제 인간임을 증명하는 방식으로, 계정 하나 당 한 명의 실존 인물만을 허용하는 구조다. 이 인증 과정은 애플의 페이스 아이디(Face ID)나 월드코인의 오브(Orb) 스캐너를 통해 이뤄질 수 있을 것으로 알려졌다.

특히 월드코인의 오브 스캐너는 샘 올트먼이 구축한 홍채 인식 기반 생체 인증 장치로, 이미 여러 국가에서 시범 운영된 바 있다.

현재 페이스북, 링크드인, X 등 주요 소셜미디어 플랫폼은 전화번호나 이메일 인증, 계정 활동 패턴, 네트워크 분석 등을 통해 사용자 신뢰도를 판단하고 있다. 그러나 이러한 방식은 봇 계정이나 가짜 계정을 완전히 차단하는 데 한계가 있다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다.

현재까지 글로벌 주요 소셜미디어 플랫폼 가운데 생체 인증을 공식적으로 도입한 사례는 없다. 이 점에서 오픈AI의 시도는 업계 전반에 상당한 파장을 불러올 수 있다는 전망이 나온다.

한편, 월드코인의 가격 급등은 이번이 처음이 아니다. 지난해 9월, 오픈AI가 오라클(Oracle)과 3,000억 달러 규모의 컴퓨팅 인프라 계약을 체결했다는 소식이 전해졌을 당시에도 월드코인 가격이 큰 폭으로 오른 바 있다.

여기에 더해 최근 비트마인(BitMine)은 월드코인 생태계의 영지식 증명(Zero-knowledge proof) 기술이 미래 플랫폼의 신뢰와 검증을 위한 핵심 도구가 될 것이라며, 월드코인 준비금으로 2억 5천만 달러를 투자해 프로젝트의 성장성에 힘을 보탰다.

더보기 – 오픈AI 공동 설립 월드코인(WLD) 전망 – 월드코인 시세 및 가격 분석

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.