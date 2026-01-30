리플 가격, 지난 일년간 약 40% 하락… XRP 반등 가능할까?

핵심 내용

XRP는 장기 모멘텀이 약한 가운데 1월 29일 현재 1.80 달러(약 2,581 원) 부근에서 거래되고 있으며, 이는 약 2.54 달러(약 3,642 원) 수준의 200일 이동평균선 대비 약 25% 낮은 가격이다.

매수세가 하락 이탈은 막고 있으나, 상방으로 힘있게 반등하기에는 아직 동력이 제한적이라는 평가다.

애널리스트들은 XRP가 약세 전환을 피하기 위해서는 1.80~1.85 달러(약 2,581~2,653 원) 지지 구간을 유지하는 것이 중요하다고 지적한다.

크립토퀀트(CryptoQuant) 데이터에 따르면, 매수세는 가격 붕괴를 막을 정도로는 유지되고 있으나, 2월 이전에 핵심적인 장기 저항 구간을 돌파하기에는 역부족인 상황으로 평가된다.

XRP는 지난 1년간 약 40% 하락했으며, 이 기간 동안 시가총액은 약 660억 달러(약 94조 6,440억 원) 감소했다.

XRP의 30일 샤프 비율(Sharpe Ratio, 위험 대비 수익률을 측정하는 지표)은 현재 0.034로, 사실상 0에 근접한 수준이다. 이는 최근 한 달간의 수익이 감수한 위험을 거의 보상하지 못하고 있음을 의미하며, 일반적으로 가격이 횡보하거나 방향성을 모색하는 구간에서 나타나는 전형적인 흐름으로 해석된다.

애널리스트들은 XRP가 구조적인 상승 흐름을 확인하기 위해서는 2.50~2.55 달러(약 2,868~3,657 원) 구간을 명확하게 돌파해야 한다고 지적한다.

한편 XRP는 1.80~1.85 달러(약 2,581~2,653 원) 지지 구간을 유지하는 것이 중요한 과제로 꼽힌다. 해당 지지선이 무너질 경우, XRP는 약세 국면으로 전환될 가능성이 있다는 분석이다.

XRP, 가격 기대보다 유틸리티 가치에 주목

블랙스완 캐피탈리스트(Black Swan Capitalist) 설립자 베르산 알자라(Versan Aljarrah)는 최근 XRP가 금융 시스템 내에서 가장 오해받는 자산 가운데 하나라고 지적했다. 그는 과도한 기대에 기반한 가격 목표와 단기적인 시각에 대해 비판적인 입장을 드러냈다.

알자라에 따르면 XRP는 부채 기반 금융 시스템 위에서 작동하는 구조가 아니라, 이를 상위에서 보완하며 글로벌 결제를 지원하도록 설계됐다.

그는 높은 가격 기대가 XRP를 투기적 자산으로 바라보게 만들지만, 실제로는 중립적인 결제 레이어로서 XRP가 수행하는 역할을 가리고 있다고 설명했다.

또한 XRP의 진정한 가치 재평가는 실물 금융 거래 흐름, 규제 환경의 정비, 토큰화된 인프라의 확산과 함께 이뤄진다고 강조했다.

리플엑스(RippleX)에서 글로벌 파트너 성공을 총괄하는 루크 저지스(Luke Judges)는 리플 생태계 전반에서 활동이 점차 확대되고 있다고 언급했다.

To ensure complete clarity: the RLUSD team consistently prioritizes the XRPL in every centralised exchange engagement. While some exchanges may complete their Ethereum technical integration first, simply because they have existing infrastructure for that network, making it a… — LJ (@luke_judges) January 29, 2026

리플의 스테이블코인 RLUSD는 현재 시가총액 약 13억 3,000만 달러(약 1조 9,072억 원) 수준을 기록하고 있다. 리플엑스 경영진은 향후 예정된 모든 거래소 상장이 출시 시점부터 XRP 레저(XRPL)를 지원하거나, 최소한 완전한 통합을 전제로 진행될 것이라고 확인했다. 이는 시간이 지날수록 네트워크 활용도와 인프라를 점진적으로 강화하는 요인으로 평가된다.

이 같은 지속적인 확장은 XRP의 유틸리티 가치에 대한 논리를 뒷받침하고 있으나, 현재까지는 뚜렷한 가격 상승으로 이어지지는 않고 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.