XRP ETF, 5,300만 달러 순유출… 리플 가격 2달러 지지선 회복 가능할까

미국 현물 리플 ETF에서 하루 만에 5,300만 달러 규모의 자금이 유출되며 암호화폐 시장 전반에 약세 흐름이 나타났다.

리플 가격은 2달러 선 아래에서 부진하며, 해당 가격대를 회복하지 못할 경우 추가 하락 가능성이 제기되고 있다.

비트코인 하이퍼 프로젝트는 높은 스테이킹 보상률과 스마트 컨트랙트 지원 기능을 내세우며 투자자들의 관심을 끌고 있다.

미국에서 거래되는 리플(XRP) 현물 상장지수펀드(ETF)가 일일 기준 최대 규모의 자금 유출을 기록했다. 전체 암호화폐 시장 또한 강한 매도 압력에 직면해 있다. 미국 리플 현물 ETF에서는 하루만에 5,331만 달러(약 783억 원)의 자금이 유출됐다.

해당 ETF들은 지난해 11월 중순에 출시됐으며, 그 이후 양호한 성과를 기록했었다. 해당 기간동안 안정적인 자금 유입 흐름을 기록했다.

그러나 1월 20일 기준으로 해당 ETF들은 출시 이후 두 번째로 큰 순유출 규모를 기록했다.

암호화폐 시장 전반의 약세 속에서 리플 코인 가격도 부진한 흐름을 보이고 있으며, 현재 1.95달러(약 2,864원)에 거래되고 있다.

리플 현물 ETF, 하루 만에 5,300만 달러 이상 순유출

소소밸류(SoSoValue) 데이터에 따르면, 미국 현물 리플 ETF는 1월 20일 하루 동안 5,331만 달러(약 783억 원)의 순유출을 기록했다.

이번 자금 유출은 주로 그레이스케일(Grayscale)의 GXRP ETF에서 발생했다. 해당 상품에서만 5,539만 달러(약 813억 원) 규모의 환매가 이루어졌다.

반면 프랭클린 템플턴(Franklin Templeton)의 XRPZ ETF는 207만 달러(약 30억 원)의 순유입을 기록했다.

캐너리 캐피털(Canary Capital), 비트와이즈(Bitwise), 21셰어스(21Shares)가 운용하는 리플 ETF에서는 당일 자금 유입이 발생하지 않았다. 이번 순유출은 이달 들어 두 번째로, 앞서 21셰어스의 XRP ETF가 주였던 4,080만 달러(약 599억 원) 규모의 유출에 이어 발생했다.

1월 20일, 리플 ETF 외에도 비트코인(BTC) 및 이더리움(ETH) 등 다른 암호화폐 기반 ETF 상품에서도 대규모 자금 유출이 일어났다.

지정학적 긴장감이 고조되고 거시경제의 불확실성이 확대되면서 암호화폐 시장 전반의 투자 심리가 약세로 전환됐다.

리플 가격, 추가 하락 막으려면 2달러선 회복 필요

암호화폐 애널리스트 실리닉스(Cilinix)는 리플 가격이 2달러(약 2,938원) 아래에서 거래되는 한, 기술적으로 취약한 상태에 놓여있다고 경고했다.

그는 이번 흐름이 약 14개월간 이어진 박스권 거래 구간에서의 하향 이탈을 의미한다고 분석했다.

실리닉스는 리플 가격이 2달러(약 2,938원) 선을 회복하지 못할 경우, 다음 하락 지지 구간으로 1.60달러(약 2,350원), 1.25달러(약 1,836원), 1.00달러(약 1,469원)를 주목해야 한다고 밝혔다.

또한 과거 지지선이었던 가격대를 빠르게 회복하지 못할 경우, 시장 구조가 급격히 악화될 수 있다고 덧붙였다.

I think it makes sense to remind you that… as long as $XRP is trading below $2 TECHNICALLY we are losing the 14 month range and TECHNICALLY the next targets are 1.6 > 1.25 > 1.00 Things can get very ugly for $XRP if we don't see a reclaim, I wish us all good luck pic.twitter.com/nvnXyFouzX — Cilinix (@cilinixcrypto) January 21, 2026

리플 가격은 2025년을 약세로 마무리했다. 그러나 2026년 초반에는 강한 반등세를 보이며 6일 만에 약 31% 상승하며 1월에 고점인 2.41달러(약 3,540원)를 기록했다.

이 같은 급등으로 리플은 비트코인, 이더리움, 솔라나(SOL)를 웃도는 수익률을 기록하며 암호화폐 시장의 강세 심리를 자극했다.

해당 과정에서 리플은 BNB 코인을 제치고 시가총액 기준 3위를 다시 탈환했다.

그러나 이후 상승분의 상당 부분을 반납하며 조정을 받았다. 현재 리플 코인 가격은 1.95달러(약 2,864원)로, 1월 6일에 기록했던 고점 대비 약 20% 하락한 수준이다.

리플 코인 가격은 1월 19일에 한때 1.84달러(약 2,712원)까지 하락하면서 연초 이후 상승분을 모두 반납했었다. 그러나 이후 반등하며 연초 대비 수익률은 약 4.0% 수준이다.

비트코인 하이퍼, 연 38% 스테이킹 보상률과 스마트 컨트랙트 지원

한편 비트코인 블록체인 기반의 네트워크인 비트코인 하이퍼(HYPER) 프로젝트가 사전 판매를 통해 3,080만 달러(약 452억 원) 넘게 모금하며 투자자들의 주목을 받고 있다.

투자자들은 비트코인 하이퍼 프로젝트의 연 38% 스테이킹 보상률과 스마트 컨트랙트 지원 기능에 관심을 보이고 있다.

비트코인 하이퍼 현황

티커: HYPER

HYPER 사전 판매 가격: 0.013615달러(약 20원)

0.013615달러(약 20원) 사전 판매 모금액: 3,080만 달러(약 452억 원)

비트코인 하이퍼 프로젝트는 비트코인 거래를 보다 빠르고 저렴하게 처리하여 사용자 경험을 개선하는 것을 목표로 한다.

비트코인 하이퍼 플랫폼은 솔라나 가상머신(SVM: Solana Virtual Machine)을 활용하여 빠른 거래 처리 속도와 저렴한 수수료를 구현한다.

또한 이더리움과 솔라나와의 크로스체인 연동을 지원하여 스마트 컨트랙트와 디파이(DeFi) 서비스 활용 가능성을 넓히고 있다. 비트코인 하이퍼 구매방법을 참고하여 사전 판매에 참여할 수 있다.

