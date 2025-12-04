리플 ETF 흥행 속 공매도 세력 개입… XRP, 다음 흐름은?

핵심 내용

현물 XRP ETF 누적 유입액이 8억 9,500만 달러에 도달하며 순유입 흐름을 이어가고 있다.

선물 시장에서는 펀딩비가 지속적으로 마이너스를 기록하며 숏 포지션 우위와 약한 심리 상태가 드러나고 있다.

XRP 네트워크 활성도는 연중 최고 수준을 기록했으며, 유통 속도가 크게 빨라졌다.

미국에서 출시된 XRP 현물 ETF가 연일 기록적인 성과를 이어가고 있는 가운데, 파생상품 시장에서는 공매도 세력의 움직임이 강화되고 있다. 전문가들은 기관 자금 유입과 공매도 간의 힘겨루기 속에서 XRP의 향후 방향성이 결정될 것이라고 보고 있다.

리플 ETF, 13일 연속 순유입… 10억 달러 눈앞

가상 자산 데이터 분석업체 소소밸류(SoSoValue)의 데이터에 따르면, 12월 3일 기준 미국의 현물 XRP ETF 상품은 13일 연속 순유입 기록을 세웠다. 이날 하루 동안 유입된 자금은 5,027만 달러에 달하며, 그 중 그레이스케일의 GXRP ETF가 3,926만 달러로 가장 큰 비중을 차지했다.

총 누적 유입액은 약 8억 9,500만 달러로, 곧 10억 달러 고지를 앞두고 있다. ETF 자금 흐름이 이처럼 가파르게 증가한 것은 기관 투자자들의 관심이 빠르게 확대되고 있음을 시사한다.

특히 누적 유입액이 10억 달러에 근접하는 구간은 전통 금융권에서 ‘장기 수요의 신호’로 평가되는 만큼, 전문가들은 이 수준 돌파가 향후 기관 참여 확대의 분수령이 될 것으로 보고 있다.

리플 가격이 기술적 전환 구간에 놓여 있는 시점에서 ETF 연속 유입이 이어지고 있다는 점도 주목된다. 과거에도 특정 자산의 ETF가 10억 달러 규모의 초기 유입을 달성한 이후, 장기 추세가 강화되는 사례가 적지 않았다는 점에서 시장의 기대가 커지고 있다.

선물 시장에는 공매도 압력 집중… 숏 우세 흐름 지속

한편, 리플 파생상품 시장에서는 뚜렷한 약세 흐름이 포착되고 있다. 리플 가격은 현재 약 2.15달러 선에서 거래되고 있으며, 최근 24시간 기준 1.05% 하락한 상태다.

특히 눈에 띄는 부분은 선물 시장의 펀딩비 구조다. 리플 선물의 펀딩비는 계속해서 마이너스권에 머물고 있다. 이는 매도 포지션, 즉 숏 플레이어들이 비용을 지불하고 포지션을 유지하고 있다는 의미로, 시장 전반이 하방에 더 적극적으로 베팅하고 있다는 신호다.

이런 흐름 속에서 리플 선물 투자 심리는 확실히 약해졌다. 최근 XRP 가격이 꾸준히 밀리는 모습과 파생상품 시장의 숏 우세 구조가 서로를 강화하며, 약세 압력이 반복적으로 누적되는 패턴을 만들고 있다.

숏 포지션 비중이 계속 확대되면 매수세가 주도권을 되찾기는 더욱 어려워진다. 현재와 같은 환경에서는 XRP가 다시 1.9달러에서 2.0달러 구간을 테스트할 가능성도 배제할 수 없다는 분석도 나온다. 크립토퀀트(CryptoQuant)의 한 분석가는 펀딩비가 추가로 하락할 경우, 단기적으로는 횡보 흐름이 이어질 가능성이 있다고 설명했다.

다만 반대 가능성도 존재한다. 숏 포지션이 과도하게 누적되면, 가격 변동성이 커지는 시점에 강제 청산(숏 스퀴즈)이 발생해 매수 압력이 급격히 유입될 수 있다. 이런 상황이 전개될 경우, XRP는 단기적으로 2.25~2.35달러 구간까지 반등을 시도할 잠재력이 있다는 분석도 나온다.

XRP 레저 네트워크 활동 급증… 기술적 반등 신호 포착

12월 2일에는 XRP 레저 네트워크에서 눈에 띄는 활동량 증가가 관측됐다. 이날 유통 속도는 연중 최고치인 0.0324를 기록해, 네트워크 전반에서 전송 및 거래가 급격히 활발해졌음을 보여줬다. 이는 투자자 간의 토큰 이동이 늘어나고 있다는 의미로, 새로운 매수세 유입 또는 포지션 재조정이 이뤄지는 초기 신호일 수 있다.

기술적 분석 측면에서도 XRP는 중요한 지점에 가까워지고 있다. 인기 암호화폐 분석가 알리 마르티네즈(Ali Martinez)는 X 게시물을 통해 XRP가 4시간 차트 기준 하락 평행 채널 안에서 움직이고 있다고 지적했다. 이 채널의 상단 저항선은 약 2.28달러 지점에 위치해 있으며, 단기적으로 이 레벨을 돌파할 수 있는지가 향후 방향성을 결정하는 핵심 변수가 될 전망이다.

If $XRP can break past $2.28, a breakout toward $2.75 opens up. pic.twitter.com/dhw3DMfItY — Ali (@ali_charts) December 4, 2025

마르티네즈는 선도적 알트코인 중 하나인 XRP가 2.28달러를 강하게 돌파하고 종가 기준으로 유지할 경우, 기술적 저항이 완화되며 상승 추세가 크게 강화될 수 있다고 분석했다. 그는 돌파가 성립될 경우, 다음 목표 가격은 2.75달러 선까지 열릴 수 있다고 전망한다.

현재 XRP 시장은 장기적으로는 ETF를 통한 기관 자금 유입이라는 긍정적 요소와, 단기적으로는 공매도 세력의 공격적 포지션이라는 부정적 요소가 맞서는 형국이다. 펀딩비, 숏 포지션, 기술적 저항선 등 다양한 지표가 혼재하는 가운데, 단기적으로는 2.28달러 돌파 여부가 XRP의 다음 흐름을 가를 중요한 분수령이 될 것으로 보인다.

