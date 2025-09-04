XRP 가격, 5달러 기대 돌파… 현물 ETF 승인 가능성 급등

핵심 내용

리플 가격이 2.80달러 수준의 주요 지지선에서 반등하며 회복할 조짐을 보이고 있다.

리플 현물 ETF의 승인 가능성이 87%까지 상승했으며, 출시 첫 달에 최대 50억 달러 규모의 자금이 유입될 것으로 전망된다.

미국 SEC는 11건의 리플 현물 ETF 신청서를 검토하고 있으며, 여러 차례 결정을 미룬 후 결정 기한을 10월로 설정했다.

리플(XRP) 가격이 2.84달러(약 3,952원) 수준에서 회복할 조짐을 보이고 있다. 리플 가격은 2.80달러의 지지선(약 3,897원)에서 반등했으며, 일부 애널리스트들은 5달러(약 6,960원)까지 상승할 가능성과 강세 깃발 패턴을 돌파할 가능성에 주목하고 있다.

리플 현물 상장지수펀드(ETF)의 승인 가능성이 높아지면서 추가적인 가격 상승에 대한 전망도 긍정적이다.

리플 가격, 강세 깃발 패턴 돌파 주목

일간 차트에 따르면 리플 가격은 강세 깃발(Bullish Flag) 패턴 내에서 움직이고 있으며, 약 3달러(약 4,176원) 부근의 상단 추세선에서 저항을 받고 있다.

기술적 분석에서 강세 깃발 패턴은 강한 가격 상승 이후 형성되는 작은 하락 직사각형으로, 상승 추세가 이어지기 전에 일시적인 조정을 나타내는 신호다.

일간 캔들 종가가 3달러(약 4,176원)를 상회하면서 강세 돌파가 확인되며, 패턴의 목표 가격은 약 5달러(약 6,960원) 수준이다.

이는 현재 리플 가격 대비 약 77%의 상승에 해당한다. 다만, 상승세를 이어가기 위해서는 먼저 50일 단순 이동평균선(SMA: Simple Moving Average)인 3.08달러(약 4,285원)에 형성된 저항을 돌파해야 한다.

하방에서는 리플의 주요 지지선이 100일 SMA인 2.68달러(약 3,729원)와 200일 SMA인 2.48달러(약 3,452원) 사이에 위치한다.

해당 구간 위에서 가격을 유지하는 것이 강세 깃발 패턴을 유지하는 데 중요하다. 암호화폐 애널리스트 자본 마크스(Javon Marks)는 리플 가격이 2.47달러(약 3,438원) 이상을 유지하는 한, 4.80달러(약 6,681원)까지 상승할 잠재력은 여전히 유효하다고 설명했다.

At the current state of the market, not much has changed with $XRP's target at $4.80 as its prices continue to hold above a key $2.47 level! As long as this level holds, prices may only be prepping for another +66% upside… https://t.co/p3S1yTtGfR pic.twitter.com/SPjqtCNVSl — JAVON⚡️MARKS (@JavonTM1) September 3, 2025

리플 현물 ETF 승인 가능성 87%로 급등

시장 예측 플랫폼 폴리마켓(Polymarket)에 따르면, 최근 리플 현물 ETF 승인 가능성이 87%까지 상승했다. 애널리스트들은 해당 ETF에 출시 첫 달에 50억 달러(약 6조 9,600억 원) 규모의 자금이 유입될 것으로 예상하고 있다.

리플 가격의 상승 모멘텀으로 작용하는 주요 요인은 캐너리(Canary), 위즈덤트리(WisdomTree), 프랭클린 템플턴(Franklin Templeton) 등 자산운용사들이 제출한 11건의 리플 현물 ETF 신청서들을 미국 증권거래위원회(SEC: Securities and Exchange Commission)가 검토하고 있다는 점이다.

여러 차례 리플 현물 ETF 승인을 미룬 이후, 규제 당국은 대부분의 신청서들에 대해 10월을 결정 기한으로 설정했다. 이로 인해 애널리스트들은 보다 낙관적으로 전망하고 있다.

