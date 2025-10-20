리플 거래량 50% 급등… DEX 거래량도 수개월 만에 최고치 기록

핵심 내용

XRP 거래량이 24시간 동안 50% 급등하며 40억 5,000만 달러(약 5조 7,672억 원)에 도달했다.

가격은 2.20달러(약 3,133원)에서 2.46달러(약 3,503원)로 반등했으며, 이는 암호화폐 시장 전반의 회복세 속에서 나타난 움직임이다.

현재 시장은 투매 움직임과 스마트 머니(전략적 투자자들의 매집) 사이로 갈려 있는 모습이다.

지난주 2.20달러(약 3,133원)까지 하락했던 리플(XRP)은 10월 20일 암호화폐 시장 전반의 상승세 속에서 다시 반등세를 보이고 있다. 24시간 기준 XRP의 거래량은 50% 급증해 현재 40억 5,000만 달러(약 5조 7,672억 원)에 달하며, 이는 투자자들의 관심이 다시 높아지고 있음을 시사한다.

크립토퀀트(CryptoQuant) 데이터에 따르면, 10월 8일부터 17일까지 XRP 레저(XRP Ledger)의 탈중앙화 거래소(DEX) 거래량은 뚜렷한 괴리 현상을 보였다. 리플 가격이 급락하는 동안에도 DEX 거래량은 급격히 증가해 수개월 만의 최고치를 기록했다.

애널리스트들은 이러한 괴리 현상을 두 가지 관점에서 해석하고 있다. 첫 번째는 투매 가능성으로, 개인 투자자들의 공포심으로 인한 대규모 매도가 발생했다는 분석이다. 이는 일반적으로 약세장의 마지막 단계에서 나타나며, 불안한 투자자들이 시장을 떠나는 시점으로 해석된다.

또한 거래량의 급증은 ‘전략적 투자자’들이 저가 구간에서 전략적으로 XRP를 매수하고 있음을 보여줄 수도 있다. 이러한 시기는 흔히 ‘약한 손(weak hands)’에서 ‘강한 손(strong hands)’으로 자산이 이동하는 구간으로, 향후 가격 반등의 기반이 마련되는 단계로 해석된다.

리플의 상승 심리는 10월 10일 발생한 급락 이후 풋옵션 수요가 급증하면서 다시 회복세를 보이고 있다. 당시 일부 거래소에서 XRP 가격은 1.70달러(약 2,421원)까지 하락했으며, 코인마켓캡(CoinMarketCap) 기준 보도 시점 현재 XRP는 2.46달러(약 3,503원)에 거래되고 있어 하루 만에 약 5% 상승했다.

리플 확장 계획과 거시경제 요인

최근 리플랩스(Ripple Labs)가 10억 달러(약 1조 4,240억 원) 규모의 자금을 조달해 XRP 중심의 디지털 자산 트레저리(DAT)를 설립할 계획이라는 보도가 나오면서 시장에 낙관론이 퍼지고 있다. 이 움직임은 XRP의 유통량을 줄이고, 리플의 결제 플랫폼에 대한 기관투자자들의 관심을 높일 가능성이 있다.

그러나 거시경제적 압박 요인은 여전히 존재한다. 미국 정부 셧다운이 장기화되면서 ETF 승인 등 미 증권거래위원회(SEC)의 주요 활동이 지연되고 있으며, 이로 인해 이번 달 내 XRP 현물 ETF 출시 기대감이 약화됐다.

오늘의 반등에도 불구하고 리플은 지난 한 달 동안 여전히 약 17.5% 하락한 상태다. 다만, 미 상원이 임시 예산안을 통과시킬 경우 ETF 기대감이 되살아나며 수요가 다시 증가할 가능성도 있다.

XRP 가격 전망 — 다음 단계는?

일봉 차트 기준으로 XRP는 하단 볼린저 밴드(가격 변동성 지표)에서 반등한 뒤, 중단선인 20일 단순이동평균선(SMA)에 근접하며 단기 회복세를 보이고 있다. 밴드 흐름은 향후 추가 상승 돌파 가능성을 시사하며, 트레이더들은 2.80달러(약 3,987원) 부근의 핵심 저항선을 주목할 필요가 있다.

한편, RSI(상대강도지수) 지표는 여전히 약세에서 중립 구간 사이에 머물러 있으나, 과매도 구간에서 점진적인 회복세를 보이고 있다. RSI가 50선을 상향 돌파할 경우 상승 모멘텀을 확인할 수 있다. 반면, 2.30달러(약 3,275원) 지지선을 유지하지 못하면 가격이 2.10달러(약 2,990원)까지 하락할 가능성도 있다.

