PEPE 반등 신호 포착… 직접 채굴 가능한 투자 대안은?

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

페페코인은 여전히 10개월 전 최고가보다 약 66% 낮은 가격에 머물러 있다. 하지만 시장 분위기는 조금씩 달라지고 있다. 일부 전문가들은 2026년까지 최대 13배 상승할 가능성을 언급하며, 밈코인 시장이 다시 활기를 되찾을 것이라고 전망한다.

이런 흐름 속에서 등장한 페페노드(PEPENODE)는 조금 다른 길을 택했다. 단순히 코인 가격이 오르길 기다리는 대신, 직접 코인을 ‘벌 수 있는’ 방식을 제시한 것이다.

이 프로젝트는 ‘마인 투 언(Mine to Earn)’ 시스템을 기반으로 사용자가 게임을 하며 페페나 파트코인 같은 밈코인을 직접 채굴할 수 있도록 설계됐다.

페페노드는 복잡한 채굴 과정을 전략형 게임으로 바꿔 누구나 쉽게 참여할 수 있도록 했다. 고가의 장비나 어려운 설정이 필요 없고, 단순히 코인을 보유하는 것이 아니라 전략과 경쟁을 통해 자산을 늘려가는 구조다.

또한 시장에서 직접 코인을 구매하지 않아도 수익을 얻을 수 있으며, 이중 보상 구조를 통해 자본 이익과 수동 수익을 함께 노릴 수 있다.

현재 페페노드의 프리세일이 진행 중이며, 이번 라운드에서 토큰은 개당 0.0010962달러에 판매되고 있다. 약 이틀 뒤 가격이 인상될 예정이어서 지금이 가장 유리한 진입 시점으로 평가된다.

PEPE 반등 조짐 속 PEPENODE로 미리 보상 받는 전략은?

유명 트레이더 카므란 아스가르(Kamran Asghar)는 최근 PEPE 차트에서 ‘확장형 쐐기 패턴’을 발견했다고 밝혔다. 그는 이 패턴이 2026년에서 2027년 사이 또 한 번의 상승 주기를 예고한다고 분석했다.

해당 패턴은 시간이 지날수록 가격 변동 폭이 점점 넓어지는 형태다. 첫 번째 상승 구간에서는 1,100% 넘게 오르며 0.00001725달러까지 치솟았고, 이후 두 번째 파동에서도 유사한 폭의 상승이 이어져 사상 최고가인 0.00002836달러를 기록했다.

분석에 따르면 다음 상승은 약 0.00000509달러 부근에서 시작될 가능성이 높다. 이번에도 비슷한 강세가 이어진다면 약 1,200% 상승해 0.00006612달러까지 오를 수 있으며, 이는 약 13배의 수익률에 해당한다.

#Pepe weekly chart outlook. Next wave could take price wag higher from here. 📈 Potential HTF target : 0.0001$ per $PEPE pic.twitter.com/4h2XXpwh0b — 𝐊𝐚𝐦𝐫𝐚𝐧 𝐀𝐬𝐠𝐡𝐚𝐫 (@Karman_1s) September 14, 2025

현재 PEPE는 0.0000093달러 선에서 거래 중이다. 단기 조정 구간을 거친 뒤 다시 상승 흐름으로 전환될 가능성이 제기된다.

하지만 굳이 단기 하락 구간을 노리며 매수 타이밍을 맞출 필요는 없다. 장기적으로는 PEPE를 직접 사들이는 대신, 패시브 인컴 수단을 활용해 버는 방법이 더 효율적일 수 있다.

이런 점에서 주목받는 프로젝트가 바로 페페노드다. 페페노드는 전략과 게임, 그리고 패시브 수익 구조를 결합한 ‘마인 투 언(Mine to Earn)’ 모델을 통해 사용자가 게임을 하며 코인을 채굴할 수 있게 한다.

과거 ‘플레이 투 언(Play to Earn)’ 열풍을 한 단계 발전시킨 개념으로, 밈코인 시장의 새로운 트렌드를 이끌 차세대 프로젝트로 주목받고 있다.

페페노드, 채굴의 ‘재미’와 ‘보상’을 연결하는 생태계 구축

기존의 암호화폐 채굴은 비싼 장비와 치열한 경쟁으로 진입장벽이 높았다. 하지만 페페노드는 이런 방식을 완전히 뒤집고 있다.

이 프로젝트는 채굴을 복잡한 기술 작업이 아닌 ‘참여형 게임’으로 바꿔, 누구나 쉽게 즐길 수 있는 형태로 재해석했다. 과거 ‘플레이 투 언(Play to Earn)’ 모델에서 발전한 개념으로, 이번에는 게임 자체가 하나의 가상 채굴 시스템이 된다.

플레이어는 하나의 서버룸으로 시작해, PEPENODE 토큰을 사용해 시설을 확장하거나 업그레이드한다. 채굴 장비를 개선하고 배치를 최적화하며, 새로운 노드를 추가할수록 보상 효율이 높아진다.

각 노드는 서로 다른 속성을 가지고 있어 어떤 조합을 선택하느냐에 따라 결과가 달라진다. 단순히 규모를 키우는 것보다 전략이 더 중요한 셈이다.

효율적인 셋업을 완성하면 더 많은 PEPENODE 토큰을 얻을 수 있고, 상위권 유저는 PEPE나 파트코인(Fartcoin) 같은 인기 밈코인 보상도 받을 수 있다.

이 방식은 기존의 채굴 방식을 완전히 새롭게 바꿔 놓는다. 이제는 비싼 장비나 복잡한 설정이 필요 없다. 전략적인 게임 플레이만으로 토큰을 얻을 수 있기 때문이다. 페페노드는 힘으로 버티는 채굴이 아니라, 전략과 재미로 경쟁하는 새로운 형태의 채굴 경험을 만들어 가고 있다.

프리세일 투자자, 출시 전부터 스테이킹으로 수익 창출

페페노드의 마이닝 게임은 아직 출시까지 몇 주, 길게는 몇 달 정도 남았다. 프로젝트의 프리세일은 한 달 전 시작됐으며, 로드맵에 따르면 게임은 토큰 생성 이벤트(TGE) 이후 공개될 예정이다.

지금은 신규 투자자에게 중요한 시점이다. 아직 프리세일 단계이기 때문에 진입 가격이 가장 낮고, 게임이 공개되기 전에 참여할 수 있는 마지막 구간일 수 있다.

모인 자금의 약 35%는 ‘마인 투 언(Mine to Earn)’ 플랫폼 개발에 투입된다. 단순한 밈코인이 아니라, 실제로 게임 플레이를 중심으로 한 생태계를 만들고 있다는 점이 눈에 띈다.

페페노드는 단순히 PEPE 가격이 오르길 기다리는 대신, 직접 참여하면서 수익을 얻는 방식을 제시한다. 초기 참여자는 이미 PEPENODE 토큰을 구매해 스테이킹을 시작할 수 있고, 현재 최대 722%의 연간 수익률이 제공되고 있다.

즉, 게임이 나오기 전부터 토큰을 불릴 수 있고, 이후에는 그 자산으로 마이닝 리그를 확장하며 더 많은 보상을 얻을 수 있다. 지금은 단순히 투자자가 아니라, 프로젝트의 초기에 함께할 수 있는 참여자로 들어설 수 있는 시기다.

PEPENODE, 디플레이션 토큰 구조로 지속 가능한 성장 기반 마련

페페노드는 여러 밈코인을 동시에 얻을 수 있는 구조로 주목받고 있지만, 진짜 핵심은 자체 토큰 PEPENODE의 설계에 있다. 이 토큰은 시간이 지날수록 공급이 줄어드는 구조로 만들어졌다.

게임 안에서 마이닝 설비를 업그레이드하거나 확장할 때마다 사용된 토큰의 70%가 자동으로 소각된다. 이용자가 늘고 활동이 많아질수록 유통량이 점점 줄어드는 셈이다.

이런 구조는 토큰의 희소성을 높이고 장기적인 가치 상승 가능성을 키운다. 단순히 투기를 유도하기보다는, 생태계 안에서 활동이 활발해질수록 토큰이 자연스럽게 가치 있는 자산으로 발전하는 구조를 만든 것이다.

페페노드는 짧은 기간 동안 빠르게 자금을 모으며 성장세를 보이고 있다. 스테이킹 기능을 통해 일정 수준의 수익률을 제공하면서 커뮤니티 참여도 확대되는 중이다.

페페노드 프리세일 구매 방법

페페노드 프리세일은 공식 웹사이트에서 참여할 수 있다. 결제 수단은 ETH, BNB, USDT(ERC-20 또는 BEP-20), 신용카드, 체크카드를 모두 지원한다.

메인 페이지의 위젯에서 지갑을 연결해 바로 참여할 수 있으며, 그중 베스트 월렛은 안정성과 사용 편의성 덕분에 많은 이용자들이 선호하는 지갑이다. 더 자세한 단계별 가이드는 페페노드 구매 방법을 참조할 수 있다.

현재 페페노드는 베스트 월렛의 ‘출시 예정 토큰’ 섹션에 등록되어 있어, 토큰이 정식 출시된 뒤에도 앱을 통해 구매 내역 확인과 청구 절차를 모두 간편하게 진행할 수 있다. 또한 프로젝트의 스마트 컨트랙트는 암호화폐 전문 보안 업체인 코인설트(Coinsult)의 감사를 완료해 코드상의 결함이 없는 것으로 확인됐다.

최신 소식과 업데이트는 공식 X(트위터)와 텔레그램 커뮤니티를 통해 확인할 수 있다.

페페노드 방문하기

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.