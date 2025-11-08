리플, 2026년 로드맵 발표하며 가격 3.5% 상승, 향후 가격 전망은?

핵심 내용

리플 가격은 2.21달러이며, 24시간 만에 시가총액 4% 하락했다.

리플은 인프라 확충, 규제 환경 정비, 기관 시장 확대에 초점을 둔 2026년 로드맵을 공개했다.

애널리스트들은 리플 가격이 연중 최고가를 갱신하기 위해 상승할 가능성이 있다고 했지만, 2.55달러 부근에서 강한 저항을 맞이할 수 있다고 경고했다.

11월 5일에 리플(XRP) 가격이 월간 기준 최저가 2.09달러(약 3,044원)까지 하락했다. 이후 반등하여 현재 2.21달러(약 3,220원)에서 거래되고 있다. 24시간 기준으로는 4% 하락한 상태다. 리플(Ripple)이 2025년 스웰(Swell) 컨퍼런스를 마무리하면서 가격이 움직였다. 해당 행사에서 리플 CEO 브래드 갈링하우스(Brad Garlinghouse)는 2026년 리플의 회사 비전을 설명했다.

폐막 기조 대담에서는 갈링하우스는 올해 리플이 이뤄낸 성과들을 언급했다.

Last call for Ripple Swell 2025!🔔 Tune into our final keynote from NYC as @bgarlinghouse and @scarletfu discuss what's ahead for Ripple, XRP, key trends to watch in 2026 and why we're doubling down on crypto infrastructure for financial utility. starts in 30 mins ⬇️ pic.twitter.com/NO3u0k3NeJ — Ripple (@Ripple) November 5, 2025

올해 리플은 기업가치 400억 달러(약 58조 원) 기준으로 5억 달러(약 7,285억 원) 규모의 투자를 유치했다. 또한, 올해 주요 파트너십을 체결하고 여러 건의 인수를 진행하기도 했다. 리플은 또한 암호화폐 유동성과 기관 투자자들의 접근성을 높이기 위해 프라임 브로커리지 서비스 등의 신규 상품도 발표했다.

갈링하우스는 리플이 암호화폐 인프라 확대에 주력하고, 명확한 글로벌 규제 환경 조성에 적극적으로 나설 계획이라고 발표했다. 그는 디지털 자산 규제 체계를 정립하는 법안인 크립토 시장 구조법(Crypto Market Structure Bill)과 클래리티 법안(Clarity Act)를 강하게 지지한다고 밝혔다.

그는 또한 리플이 2026년에는 새로운 회사를 인수하기보다 기존의 성장세를 공고히 유지하는 데 집중할 방침이라고 강조했다. 올해 리플은 팰리세이드 월렛(Palisade Wallet)과 스탠다드 커스터디(Standard Custody) 등 네 건의 인수건을 종결했다.

갈링하우스는 리플이 자체 암호화폐 거래소를 출범할 계획은 전혀 없다고 발언했다. 대신 리플은 자산 보관, 자산 관리, 프라임 브로커리지 솔루션에 역량을 집중할 것이라고 말했다.

리플 생태계, 상승 모멘텀 강화

갈링하우스는 또한 리플 코인이 리플 생태계의 핵심 자산이라는 점을 다시 강조했다. 그는 리플의 신뢰도, 활용성, 유동성을 강화하는데 집중하고 있다고 설명했다. 리플 코인과 관련된 법적 불확실성이 해소된 이후 자금이 지속적으로 유입되고 있다.

갈링하우스는 크립토 시장 구조법이 통과되고 리플 현물 상장지수펀드(ETF)가 출시되면, 기관 투자자들의 수요가 급증할 것으로 전망했다. 그는 이르면 다음 주 안에 리플 현물 ETF가 출시될 가능성이 있다고 말했다. 이러한 리플 코인에 대한 수요 증가로 과거 이더리움(ETH) ETF 승인 이후 나타난 가격 상승 흐름과 유사한 흐름이 나타날 것이라고 의견을 밝혔다.

한편, 갈링하우스는 X(구 트위터)에서 “on XRP”와 “on XRPL” 중 어떤 표현이 적절한지에 대한 커뮤니티 논의에도 참여했다. 그는 기술적으로 “on XRPL”이 맞지만, “on XRP”가 더 자연스러우며, 커뮤니티 문화와 잘 맞는 표현이라고 동의했다.

I agree, on XRP sounds better — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) November 5, 2025

일부 애널리스트들은 리플 코인 가격이 추가적으로 상승할 것으로 전망했다. 12월이 끝나기 전에 연중 최고가를 갱신할 가능성이 있다고 전망했다.

단기적으로 트레이더 CW는 투자자들이 2.55달러(약 3,715원) 부근에서 매도 물량이 대거 쌓일 가능성에 주의해야 한다고 조언했다. 그는 이러한 매도 압력이 리플 코인의 모멘텀을 시험하는 구간이 될 수 있으며, 가격이 큰 폭으로 움직이기 전 중요한 지점이라고 설명했다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.