레이어제로(ZRO), 일주일 사이 30% 폭등… 레이어제로 1억 달러 인수설에 투자 열기

핵심 내용

레이어제로 코인은 일주일 만에 30% 올랐다.

레이어제로 재단이 1억 1,000만 달러 규모의 스타게이트 인수 계획을 발표하자, 코인 가격이 즉각 반응하며 상승세를 나타냈다.

일부 애널리스트는 목표가를 3.2달러로 제시했다.

레이어제로(LayerZero)의 네이티브 토큰 ZRO가 월요일에 암호화폐 상승 상위권 종목으로 부상했다. 현재 레이어제로 코인은 2.21달러(약 2,900원) 선에서 거래되고 있으며, 일주일 만에 30% 이상 급등했다.

레이어제로 코인은 시가총액 기준 139위이며, 24시간 거래량은 1,087% 급증하여 4억 3,300만 달러(약 5,845억 원)에 달하고 있다. 이는 투자자들의 관심이 급격히 높아졌다는 뜻이며, 시가총액 또한 29% 증가했다.

레이어제로 재단이 일요일에 디파이(DeFi) 플랫폼 스타게이트(Stargate)를 인수하겠다고 발표한 직후 코인 가격이 급등했다. 레이어제로 재단은 인수 가격으로 1억 1,000만 달러(약 1,485억 원)를 제안했다.

해당 인수 계획은 스타게이트 커뮤니티 포럼에 공개됐으며, 프로토콜을 다시 레이어제로의 관리하에 두고 자산 브릿징 등 다양한 기능 개발을 가속화하는 것을 목표로 한다.

The LayerZero Foundation has proposed an acquisition of Stargate (STG). Bring the Bridge Home. pic.twitter.com/OfB4eV2r96 — LayerZero (@LayerZero_Core) August 10, 2025

이번 인수 제안에 따르면, 스타게이트 파이낸스의 STG 토큰은 레이어제로 코인과 1:0.8634 비율로 교환된다.

스타게이트 커뮤니티가 해당 인수 제안을 승인하면, 두 프로젝트는 다시 하나의 프로젝트로 합쳐진다. 스타게이트는 레이어제로가 2022년에 처음 개발했던 프로젝트였으나, 이후 독립적으로 운영되어 왔다.

최근 30일 동안 이더리움(ETH)/비트코인(BTC) 비율이 38.53% 상승하며, 투자자들의 알트코인 투자 수요가 증가하고 있다.

레이어제로 인수: 커뮤니티 반응

이번 인수 제안은 스타게이트의 탈중앙화된 자율조직(DAO: Decentralized Autonomous Organization)이 공식적으로 표결을 진행하기 전에, 7일 동안 커뮤니티에서 의견을 수렴하게 된다.

레이어제로의 경영진이 긍정적인 전망을 공유했음에도 불구하고, 다수의 STG 코인 보유자들은 인수 제안 조건에 불만을 표했다.

커뮤니티 구성원들은 STG:ZRO 교환 비율이 지나치게 낮게 책정되어, STG 코인 보유자들은 스테이킹을 통한 보상을 받을 수 있는 권리를 잃게 된다고 주장한다.

일부는 두 코인을 하나로 통합하는 것이 효율적으로 관리할 수 있는 방법이라는 것을 인정하면서도, 인수 제안이 STG 코인 보유자들의 자산 가치를 과소평가하고 있다고 동의했다.

레이어제로의 공동 창립자이자 최고경영자인 브라이언 펠레그리노(Bryan Pellegrino)는 스타게이트 인수를 “더 빠르게 움직이고 더 신속하게 출시하는 방법”이라고 설명했다. 그는 또한 이번 인수를 통해 스타게이트가 더 많은 자원을 바탕으로 통합된 로드맵을 추진하는데 도움이 될 것이라고 덧붙였다.

Bring the Bridge Home. Every day decisions get made internally at @LayerZero_Core on products to build, partnerships made, integrations Every day small micro decisions of do we do it ourselves, send them to Stargate, who writes the code. All of this is overhead

All of this… https://t.co/KUr9AHEasr — Bryan Pellegrino (臭企鹅) (@PrimordialAA) August 10, 2025

이번 인수 제안으로 STG 코인은 가격이 상승했다. STG 코인은 20% 급등하며 0.197달러(약 266원)를 소폭으로 상회했고, 일주일간 상승세를 이어갔다.

시장 내 탐욕 지수도 높아지고 있다. 최근 비트멕스(BitMEX)의 공동 창립자 아서 헤이즈(Arthur Hayes)가 알트코인을 매수하기 위해 1,650만 달러(약 220억 원) 상당의 USDC 코인을 이동시켰다.

레이어제로 코인 전망

레이어제로 코인은 일간 차트에서 뚜렷한 W자형 반전 패턴을 형성하고 있다. 해당 패턴은 5월 초부터 형성되기 시작했으며, 현재 코인 가격은 2.25~2.30달러(약 3,040~3,100원) 구간의 저항선을 돌파하려고 시도하고 있다.

알파 크립토 시그널(Alpha Crypto Signal)에 따르면, 종가가 해당 구간을 상회하면 상승 모멘텀이 확인된다. 그럴 경우 레이어제로 코인 가격이 3.2달러(약 4,320원)까지 랠리를 이어갈 가능성이 있다.

#ZRO HTF Analysis:$ZRO has formed a clear w-reversal pattern on the daily timeframe and is now breaking above a key horizontal resistance zone. A daily close above this level would confirm bullish momentum and potentially open the door for a rally toward the $3.20 area. The… pic.twitter.com/BR8ScM5Z5B — Alpha Crypto Signal (@alphacryptosign) August 11, 2025

최근의 가격 반등에도 불구하고 레이어제로 코인은 아직 작년 12월에 기록했던 7.47달러(약 10,085원) 최고점 대비 67% 하락한 상태다. 그러나 일부 애널리스트들은 이번 상승 사이클에서 레이어제로 코인이 유망한 알트코인이라고 평가하고 있다.