XRP: nationale bankstatus als gamechanger

De XRP koers noteert rond $1,32 na zes maanden verlies op rij. Toch zijn er concrete katalysatoren die dit kunnen doorbreken. Sinds 1 april is Ripple officieel goedgekeurd als National Trust Bank door het OCC. Dat betekent dat XRP en RLUSD nu binnen het Amerikaanse banksysteem opereren in plaats van in een grijs gebied.

Daarnaast staat op 16 april een SEC rondetafelgesprek over de CLARITY Act gepland. Deze wet moet duidelijkheid bieden over het toezicht op digitale activa. Het XRP Ledger verwerkte onlangs meer dan 4,49 miljoen transacties op één dag, het hoogste niveau in twee jaar. Wie kijkt naar opkomende crypto met institutionele rugdekking, vindt in XRP een serieuze kandidaat.

Chainlink: de stille groeier achter tokenisatie

LINK handelt rond $8,80, maar de fundamenten vertellen een ander verhaal. De cross chain waarde via CCIP nadert $18 miljard per maand. Grayscale lanceerde het eerste Chainlink ETF (CLINK) op NYSE Arca, dat op dag één al $41 miljoen aan instroom aantrok. Dat is een sterk signaal van institutioneel vertrouwen.

Chainlink is de ruggengraat achter de tokenisatie van echte activa zoals aandelen en obligaties. Analisten schatten dat LINK in april kan bewegen tussen $8 en $16, afhankelijk van of de weerstand bij $12 doorbroken wordt. Voor beleggers die zoeken naar crypto met potentie op het snijvlak van DeFi en traditionele financiën is Chainlink een van de beste altcoins om in de gaten te houden.

Solana: technische upgrade en terugkerend volume

SOL noteert rond $80 na een daling van bijna 75% sinds de piek in 2025. Toch groeit de activiteit weer. Het wekelijks DEX volume voor Solana steeg van $40,5 miljard in augustus 2025 naar $87,8 miljard eind maart 2026. De Alpenglow upgrade, ontwikkeld door Anza, introduceert blokfinalisatie in 100 tot 150 milliseconden.

De Solana ETF’s trokken vorig jaar $476 miljoen aan instroom in negentien opeenvolgende dagen. Het netwerk telt 27,1 miljoen actieve adressen. De crypto verwachting voor SOL in april ligt tussen $79 en $103, waarbij een terugkeer boven $100 het sentiment flink kan omslaan. Beleggers die willen weten welke crypto gaat stijgen, doen er goed aan Solana op de watchlist te zetten.

Bitcoin Hyper: Layer 2 oplossing met early adopter voordeel

Terwijl beleggers zoeken naar de beste crypto om nu te kopen, werkt Bitcoin Hyper ($HYPER) aan een concreet probleem: Bitcoin is traag en duur voor dagelijks gebruik. Bitcoin Hyper bouwt de eerste echte Bitcoin Layer 2 met DeFi, staking en dApps bovenop het BTC netwerk. Het project maakt gebruik van de Solana Virtual Machine voor snelle transacties tegen lage kosten.

De presale heeft inmiddels meer dan $32 miljoen opgehaald en het mainnet staat gepland voor het derde kwartaal van 2026. Vroege instappers profiteren van de laagste tokenprijs en kunnen via staking een APY tot 37% verdienen. Het smart contract is geaudit door Coinsult en SpyWolf. In een markt die zoekt naar de volgende altseason kan $HYPER een interessante aanvulling zijn voor wie vroeg wil instappen.

