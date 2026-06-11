De Bitcoin koers is donderdag 11 juni terug boven de $62.000. Een dag eerder zakte de munt nog kort richting de $60.700. Het herstel is opvallend, want de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran gaat door en de Amerikaanse inflatie loopt hard op.

Bitcoin koers herstelt na dip richting $60.700

Bitcoin zakte woensdag 10 juni naar een dieptepunt van ongeveer $60.700. Binnen een paar uur klom de munt weer boven de $62.000 uit. Donderdag 11 juni hield dat herstel stand en bewoog de koers tussen de $62.000 en $63.000.

De wilde schommelingen kostten handelaren met geleend geld bijna 94 miljoen dollar aan geliquideerde posities in 24 uur. Over de hele week staat Bitcoin nog altijd zo’n 7,5 procent in de min. Veel beleggers kijken daarom goed naar de Bitcoin koers verwachting voor de komende maanden.

Iran chaos houdt de markt in zijn greep

Het crypto nieuws wordt deze week beheerst door het Midden-Oosten. De Verenigde Staten voerden nieuwe aanvallen uit op Iraanse militaire doelen, nadat Iran een Amerikaanse Apache helikopter zou hebben neergehaald. President Trump dreigt Iran “heel hard” te blijven raken zolang er geen deal ligt.

Hoogste inflatie sinds april 2023

De Amerikaanse inflatie steeg in mei naar 4,2 procent, het hoogste niveau sinds april 2023. Dat blijkt uit cijfers die het Bureau of Labor Statistics woensdag 10 juni publiceerde. Vooral energie werd veel duurder door de oorlog: benzine kost ruim 40 procent meer dan een jaar geleden.

Door die hoge inflatie durft de Amerikaanse centrale bank de rente voorlopig niet te verlagen. Dat is slecht nieuws voor risicovolle beleggingen zoals crypto. Trump zelf maakt zich geen zorgen. Hij zegt dat de prijzen vanzelf dalen zodra de oorlog stopt en de olie weer stroomt.

Bitcoin crash jaagt miljarden uit ETF’s

De Bitcoin crash van de afgelopen weken is goed terug te zien bij de Amerikaanse Bitcoin ETF’s. Grote beleggers trokken vier weken op rij geld terug:

Vorige week verdween 1,72 miljard dollar uit de fondsen, de grootste weekuitstroom sinds februari 2025.

In totaal stroomde er in vier weken zo’n 5,4 miljard dollar uit.

Het grootste fonds, IBIT van BlackRock, was goed voor ongeveer driekwart van die uitstroom.

De angst is duidelijk te meten. De Fear and Greed Index zakte deze maand naar “extreme angst”, de laagste stand in maanden. Veel beleggers twijfelen daardoor welke crypto kopen nu nog slim is.

Wat gaat Bitcoin doen, is de bodem nabij?

Er zijn voorzichtige signalen dat de bodem dichtbij is. Volgens data van Glassnode staat meer dan de helft van alle Bitcoin op verlies. In het verleden was dat vaak een teken dat het dieptepunt van een dalende markt in zicht kwam.

“De markt prijst nu vooral angst in. Zolang Bitcoin boven de $60.000 blijft, ziet het plaatje er technisch beter uit dan veel beleggers denken”, zegt een marktanalist van Coinspeaker.

De komende dagen worden spannend. Houdt de steun tussen de $60.000 en $60.500 stand, dan ligt de weg open naar de weerstand rond $64.000. Daarnaast kijkt de markt naar het rentebesluit van de Fed op 17 juni en naar de gesprekken tussen de VS en Iran. Een vredesdeal kan de koers snel hoger zetten, maar bij nieuwe escalatie blijft een test van de bodem rond $60.000 op tafel liggen.