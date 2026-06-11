XRP ETF als enige met instroom, Bitcoin ETF verliest miljoenen

Volgens data van SoSoValue stroomde er op 10 juni 1,19 miljoen dollar in de Amerikaanse XRP fondsen. Al dat geld ging naar XRPZ, het fonds van Franklin Templeton. De vier andere fondsen, van Bitwise, Canary, 21Shares en Grayscale, bleven die dag op nul staan.

Bij de rest van de markt zag het er somber uit. Beleggers haalden 213,85 miljoen dollar uit Bitcoin ETF’s en 35,59 miljoen dollar uit Ethereum fondsen. Veel beleggers gebruiken dit soort geldstromen als hulpmiddel bij de keuze welke crypto ze kopen. Ze laten namelijk zien waar grote partijen hun geld naartoe brengen.

MAG7.ssi Component ETF Flow Watch | 0610 BTC ETFs: -$213.85M Net Inflow

ETH ETFs: -$35.59M Net Inflow

XRP ETFs: +$1.19M Net Inflow

HYPE ETFs: +$2.78M Net Inflow MAG7.ssi:

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Trade MAG7.ssi on SoDEX — powered by an L1… pic.twitter.com/NfptnWAtvr — SSI (SoSoValue Indexes) (@SoSoValue) June 11, 2026

Sinds de lancering in november 2025 stroomde er in totaal 1,43 miljard dollar in de XRP fondsen. Samen beheren ze nu bijna 950 miljoen dollar.

Vier weken op rij instroom, Bitcoin ETF loopt juist leeg

De instroom van 10 juni staat niet op zichzelf. De XRP ETF noteert al vier weken op rij meer instroom dan uitstroom:

Week van 8 juni: 8,63 miljoen dollar instroom (tot en met 10 juni)

Week van 1 juni: 2,62 miljoen dollar instroom

Week van 25 mei: 15,20 miljoen dollar instroom

Week van 18 mei: 22,04 miljoen dollar instroom

Bitcoin ETF’s laten precies het tegenovergestelde zien. Die fondsen verloren in juni al meer dan 4 miljard dollar. Daarmee beleven ze de langste uitstroomreeks sinds hun start begin 2024. Voor wie in XRP zit, is dat verschil goed crypto nieuws.

Analist voorspelt beste returns met XRP in 2026, XRP koers blijft steken rond 1,10 dollar

Opvallend genoeg is daar weinig van terug te zien in de XRP koers. De munt kost op 11 juni ongeveer 1,10 dollar en daalde een dag eerder nog met bijna 4 procent. Volgens de XRP verwachting van veel analisten past die lage prijs niet bij de sterke vraag naar de fondsen.

Een crypto analist van Coinspeaker denkt dat dit verschil niet lang houdbaar is: “XRP is op dit moment de enige grote munt waar via ETF’s structureel geld naartoe stroomt. Als de markt herstelt, verwacht ik dat XRP in 2026 de beste returns van de grote cryptomunten oplevert.”

Er is meer positief Ripple nieuws. In Zuid-Korea was XRP deze week de meest verhandelde munt op Upbit, de grootste crypto beurs van het land. De cryptomunt liet daar Bitcoin en Ethereum achter zich.

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Via MEXC koop je XRP binnen een paar minuten. Zo speel je eenvoudig in op een mogelijk herstel van de XRP koers in de rest van 2026. Wie liever eerst het crypto nieuws blijft volgen, kan de geldstromen van de fondsen dagelijks terugzien in de openbare ETF data.

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