Groot Ripple nieuws op 11 juni: het betaalbedrijf breidt zijn samenwerking met het Latijns-Amerikaanse crypto platform Bitso flink uit. De Mexicaanse peso stablecoin MXNB komt op de XRP Ledger, naast Ripple’s eigen dollarmunt RLUSD. Samen moeten ze betalingen tussen de VS en Mexico sneller en goedkoper maken.

Ripple stablecoin deal met Bitso: dit is er afgesproken

Ripple maakte de uitbreiding van de samenwerking op 11 juni bekend in een persbericht. Bitso, een van de grootste crypto exchanges van Latijns-Amerika, geeft de stablecoin MXNB uit. Die digitale munt is altijd precies één Mexicaanse peso waard. MXNB draait voortaan op de XRP Ledger, het blockchain netwerk van Ripple.

Daar komt de munt naast RLUSD te staan, de Ripple stablecoin die de Amerikaanse dollar volgt. Samen vormen ze een digitale brug tussen dollars en pesos. Dat is groot nieuws, want elk jaar stroomt er zo’n 60 miljard dollar tussen de VS en Mexico. Denk aan mensen die geld naar familie sturen en bedrijven die elkaar betalen. Veel van dat geld loopt nog via trage en dure banksystemen uit de jaren zeventig.

Bitso is geen kleine speler. De zakelijke tak van het bedrijf verwerkt per jaar ruim 82 miljard dollar aan betalingen voor meer dan 2.000 grote klanten.

Ripple and @Bitso are expanding their long-standing payments partnership. Bitso’s regulated MXN-backed stablecoin, MXNB, will be issued on XRPL and integrated into Ripple’s Payments on DEX infrastructure, supporting enterprise stablecoin settlement across Latin America.… — Ripple (@Ripple) June 11, 2026

Wat gaat Ripple doen met de Permissioned DEX?

Het hart van de deal is de Permissioned DEX van de XRP Ledger. Een DEX is een handelsplek op de blockchain waar je munten ruilt zonder tussenpersoon. Bij een gewone DEX mag iedereen meedoen. Bij deze afgeschermde versie niet: alleen gecontroleerde en goedgekeurde partijen krijgen toegang.

Daardoor kunnen banken en betaalbedrijven er veilig handelen. Ze weten precies met wie ze zakendoen en voldoen meteen aan alle regels. Een bank wisselt zo in een paar seconden dollars (RLUSD) om naar pesos (MXNB), in plaats van dagen te wachten op het oude banksysteem.

XRP koers verwachting: wat merkt de belegger hiervan?

De XRP koers staat op 12 juni rond de 1,14 dollar. Dat is een plus van ongeveer 4 procent in 24 uur.

Xrp (XRP) 24u 7d 30d 1j All Time

Wat kan dit nieuws op termijn betekenen?

Meer gebruik: elke transactie op de XRP Ledger kost een kleine hoeveelheid XRP. Hoe drukker het netwerk, hoe meer vraag.

elke transactie op de XRP Ledger kost een kleine hoeveelheid XRP. Hoe drukker het netwerk, hoe meer vraag. Meer vertrouwen: grote partijen als Bitso laten zien dat instellingen het netwerk serieus nemen.

grote partijen als Bitso laten zien dat instellingen het netwerk serieus nemen. Geen garantie: de koers reageert vaak pas later op nieuws over echte toepassingen.

XRP kopen na dit nieuws? Veel handelaren kiezen MEXC

Wie na dit Ripple nieuws zelf wil inspelen op XRP, kan terecht bij vrijwel elke grote handelsbeurs. Veel handelaren kiezen voor MEXC. Deze exchange staat bekend om zijn lage handelskosten en enorme aanbod aan munten, waaronder XRP en veel kleinere nieuwkomers.

Twijfel je nog welke crypto kopen het beste bij je past? Vergelijk dan eerst rustig de mogelijkheden. Eén ding is duidelijk: met deze deal zet Ripple weer een serieuze stap richting de gewone betaalwereld.

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