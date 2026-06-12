De Cardano koers staat rond de $0,16. Dat is het laagste niveau sinds eind 2020. Het opvallendste Cardano nieuws: Wall Street omarmt de munt, terwijl oprichter Charles Hoskinson juist een pauze nam. Een analist ziet ondertussen signalen dat de bodem dichtbij is.

Cardano koers zakt naar laagste punt in vijf jaar

ADA is in een maand tijd ruim 40 procent minder waard geworden. Vorige week zakte de munt zelfs even naar $0,1485, blijkt uit cijfers van CoinMarketCap. Daarmee staat de prijs meer dan 90 procent onder het record van ongeveer $3,10 uit 2021.

Veel beleggers vragen zich af hoe het nu verder moet. Wie de Cardano verwachting volgt, ziet dat de munt al maanden achterblijft bij de rest van de cryptomarkt.

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Wall Street stapt in, dus waarom stijgt Cardano niet?

Het gekke is: grote Amerikaanse partijen kiezen juist nu voor Cardano. Beurs CME Group laat handelaren sinds eind mei dag en nacht handelen in crypto futures. Dat zijn contracten waarmee je inspeelt op de prijs van een munt. Sinds deze maand zijn er ook contracten op een nieuwe crypto index van Nasdaq en CME, waarin naast Bitcoin en Ethereum ook ADA zit.

Toch daalt de ADA koers. Waarom stijgt Cardano niet? Dat komt vooral door slecht nieuws uit het Cardano ecosysteem zelf. Beleggers maken zich daar meer zorgen over dan dat ze blij zijn met Wall Street.

Hoskinson neemt pauze na sombere waarschuwing

Oprichter Charles Hoskinson waarschuwde begin juni voor een golf van mislukkingen onder projecten die op Cardano draaien. Kort daarna kondigde hij een pauze van social media aan. De Cardano koers zakte daarop in een dag zo’n 10 procent.

Het bleef niet bij woorden. Het populaire dataplatform TapTools stopte ermee. Ook stemde de community tegen het vrijmaken van geld voor de Cardano Summit, waardoor het grote jaarlijkse event van 2026 niet doorgaat.

Hoskinson is inmiddels terug en blijft positief. Volgens hem kan Cardano uitgroeien tot een soort besturingssysteem voor de hele wereld.

Analisten voorspellen bodem voor ADA koers

Toch zijn er steeds meer signalen dat het ergste achter de rug kan zijn:

De RSI, een meter die laat zien of een munt te hard is gedaald, staat op weekbasis op het laagste punt ooit voor ADA. Dat gebeurde eerder alleen in 2019 en 2022. Beide keren volgde daarna een flinke Cardano rally.

Volgens dataplatform Santiment bewegen oude wallets die jaren stil stonden plotseling weer. Zulke actie van crypto whales kwam in het verleden vaak voor in de buurt van een bodem.

In een dag verliet zo’n 16 miljoen ADA de cryptobeurzen. Dat wijst erop dat beleggers de dip kopen en hun munten zelf bewaren.

✍️ TL;DR: Large dormant Cardano wallets moving, signs of bounces arising

📊 Metrics Used: Mean Dollar Invested Age, Age Consumed

🔗 Link to chart: https://t.co/CIT6gOeNQe 😮 Cardano's on-chain age metrics have started showing unusual behavior the past several days. $ADA’s Mean… pic.twitter.com/ktUy3ncu5E — Santiment Intelligence (@SantimentData) June 10, 2026

Twitter analist Robert waarschuwt wel dat de bodem pas zeker is als de koers boven de $0,21 komt. Volgens hem kunnen grote spelers een korte stijging ook gebruiken om alsnog te verkopen.

Cardano Whale Play: Exit Liquidity Setup? Cardano’s ecosystem is collapsing TVL sitting at just $94M, down 87% from its peak. Yet on June 7, the biggest whales started quietly accumulating $ADA right at five year lows. Derivatives paint the clearer picture: top traders are net… pic.twitter.com/CTf37LJdZY — Robert 🍌 (@iR0bertt) June 10, 2026

Cardano kopen of niet: dit kun je verwachten

De Cardano koers verwachting blijft voorlopig onzeker. “De technische signalen schreeuwen dat ADA oververkocht is, maar het vertrouwen moet eerst terugkomen. Pas boven de $0,21 wordt een echt herstel geloofwaardig”, zegt het analistenteam van Coinspeaker.

Twijfel je over Cardano kopen of niet? Houd dan de komende weken die grens van $0,21 goed in de gaten. Rondkijken kan natuurlijk ook. In onze gids lees je welke crypto kopen nu het overwegen waard is.