Crypto nieuws: vijf signalen die analisten volgen

De crypto markt beleeft een zware periode. Bitcoin daalde bijna 50% sinds de piek van $126.000 in oktober 2025 en handelt nu rond $67.000. Toch zien onze ervaren analisten juist nu signalen die historisch gezien op een bodem wijzen. Hieronder vijf concrete aanwijzingen die de crypto verwachting positief kunnen beïnvloeden.

1. Fear & Greed Index op historisch dieptepunt

De Crypto Fear & Greed Index bereikte deze week een score van 5. Dat is het laagste niveau in bijna vijf jaar. Op 27 februari 2026 staat de index op 16 (extreme angst). In het verleden markeerden dit soort extremen vaak het begin van een ommekeer. Tijdens de bodems van januari 2015 en december 2018 stond de index op vergelijkbare niveaus.

2. New York Times noemt crypto “zinloos”

Op 26 februari 2026 publiceerde de New York Times een opiniestuk met de titel “Crypto Is Pointless”. De auteurs, voormalig adviseurs van president Biden, noemen de technologie nutteloos. Extreem negatieve mainstream berichtgeving valt historisch samen met marktbodems. In december 2018 en november 2022 verschenen vergelijkbare artikelen, vlak voordat de Bitcoin koers begon aan een langdurig herstel. Benieuwd welke crypto gaat stijgen als het sentiment draait?

3. $900 miljoen XRP kapitulatie en whale accumulatie

XRP beleggers realiseerden medio februari bijna $1,93 miljard aan verliezen. Dat soort massale kapitulatie verwijdert zwakke handen uit de markt. Tegelijkertijd daalde de uitstroom van XRP whales van 33,5 miljoen tokens in december naar bijna nul. Dit patroon duidt op stille accumulatie door grote spelers, een klassiek bodem signaal.

Retail kopers werden 212% actiever op exchanges, terwijl de spotmarkt vraag het aanbod overtrof met een 2:1 ratio. De uitgebreide XRP verwachting biedt meer context over wat gaat crypto doen op korte termijn.

4. CME breidt crypto handel fors uit

CME Group, de grootste gereguleerde derivatenbeurs ter wereld, lanceerde in februari 2026 futures voor Cardano, Chainlink en Stellar. Daarnaast kondigde het bedrijf aan dat alle crypto producten vanaf 29 mei 24/7 verhandelbaar worden. In 2025 verwerkte CME $3 biljoen aan crypto volume. Het gemiddelde dagvolume steeg in 2026 met 46% ten opzichte van vorig jaar. Dit is geen afbouw maar opbouw van institutionele infrastructuur.

5. Nvidia resultaten bevestigen AI groei

Op 25 februari 2026 rapporteerde Nvidia een kwartaalomzet van $68,1 miljard, een stijging van 73%. De chipmaker verhoogde de verwachting voor Q1 naar $78 miljard. Bitcoin bleef stabiel rond $69.000 na de cijfers, terwijl AI gerelateerde crypto tokens als Bittensor en Internet Computer stegen. Elke crypto analist weet: sterke AI vraag trekt kapitaal naar technologie en uiteindelijk ook naar crypto.

Wat gaat crypto doen na deze signalen?

Vijf signalen vormen samen een sterker verhaal dan elk signaal apart. De combinatie van extreme angst, kapitulatie, institutionele opbouw en positieve tech resultaten creëert omstandigheden die in het verleden voorafgingen aan een crypto bull run.

Maar garanties bestaan niet. Een verdere terugval is mogelijk als macro omstandigheden verslechteren. De komende weken zijn cruciaal. Traders letten op of Bitcoin de $65.000 kan vasthouden en of de institutionele instroom aanhoudt. Wie zich voorbereidt op verschillende scenario’s kan op een betrouwbare crypto broker terecht.