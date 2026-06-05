De XRP koers zakte de afgelopen dagen flink weg en handelt op 5 juni 2026 rond de 1,18 dollar. Bekende analist EGRAG denkt dat er nog één laatste dip kan komen. Daarna zou de echte stijging pas beginnen. Maar hoe zeker is dat?

Xrp (XRP) 24u 7d 30d 1j All Time

Wat gaat Ripple doen volgens analist EGRAG?

In het laatste Ripple nieuws waarschuwt analist EGRAG voor nog één scherpe prik omlaag, een zogenoemde wick. Volgens hem opende XRP de maand juni onder het 50 EMA gemiddelde, een lijn die de koers al sinds 2017 steunt. In juni ging het vaker mis: in 2014 viel de koers 17 procent, in 2018 zelfs 39 procent en in 2022 nog eens 32 procent. Toch ziet hij dit niet als slecht nieuws. Wie nu een XRP koers verwachting maakt, moet juist op dit patroon letten.

EGRAG schrijft dat de markt het hardst beweegt wanneer de meerderheid het tegenovergestelde verwacht. Hij noemt dit mogelijk de grootste berenval van deze cyclus. Pakt XRP straks het gemiddelde en de oude steunlijn terug, dan kan de korte XRP crash omslaan in een stevige XRP rally.

#XRP – June Open Below the 50 EMA & Breaking⚠️: This is where things get very interesting. 🏳️Historically, when #XRP opens the month BELOW the 50 EMA during macro compression phases:

➡️ sentiment turns extremely bearish,

➡️ traders expect continuation lower,

➡️ but structure… pic.twitter.com/GOYfFGROWZ — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) June 1, 2026

Het verschil tussen een wick en een sterke bodemstructuur

Wat is nu precies het verschil? Een wick is een snelle prik omlaag die meteen weer herstelt. Een sterke bodemstructuur betekent dat de koers langere tijd een vloer opbouwt. Dat verschil bepaalt of de huidige XRP koers echt instort of juist een bodem zet.

Wick: een korte, felle dip onder een steunlijn die binnen enkele uren of dagen weer wordt opgeveegd. Vaak een valstrik voor verkopers.

een korte, felle dip onder een steunlijn die binnen enkele uren of dagen weer wordt opgeveegd. Vaak een valstrik voor verkopers. Bodemstructuur: een rustigere fase waarin kopers de koers steeds opnieuw verdedigen, zoals in 2020, 2023 en 2024 gebeurde.

EGRAG houdt de zone tussen 0,90 en 1,30 dollar nauwlettend in de gaten. Blijft de koers daarboven, dan groeit de kans op een echte bodem.

Wat betekent dit voor wie XRP wil kopen?

Voor iemand die nu XRP wil kopen is geduld het sleutelwoord. Een laatste wick kan namelijk nog flink pijn doen, ook al duurt die maar kort.

Een analist van ons eigen team vat het zo samen: “Een laatste uitschudding hoort vaak bij een bodem. Wie naar de lange termijn kijkt, raakt niet in paniek van één rode dag.”

Wil je weten welke crypto stijgt na zo’n dip? Dan blijft het belangrijk om het Ripple nieuws en de koers goed te blijven volgen, want niemand weet zeker wanneer de bodem er precies is.

Een nieuw project naast XRP: Bitcoin Hyper

Naast XRP kijken beleggers ook naar nieuwe projecten. Eén daarvan is Bitcoin Hyper ($HYPER), een zogeheten Layer 2 voor Bitcoin. Het project wil Bitcoin sneller en goedkoper maken door de techniek van Solana te gebruiken.

Daardoor kun je BTC bijna direct versturen en meedoen aan staking en andere toepassingen. De presale haalde al meer dan 32 miljoen dollar op en het team mikt op een livegang in het derde kwartaal van 2026. Let op: een presale is risicovol en biedt geen garantie op winst.

Bitcoin Hyper presale toegang