De crypto markt laat een vreemd beeld zien. De Bitcoin koers zakt richting 62.000 dollar en Ethereum dook onder 2.000 dollar. Toch knallen Worldcoin (WLD) en Hyperliquid (HYPE) juist omhoog. Beleggers stoppen hun geld massaal in tokens met een AI stempel. Wat zit daarachter?

Opkomende crypto stijgt terwijl de Bitcoin koers daalt

Worldcoin steeg meer dan 30 procent in een dag, naar ongeveer 0,53 dollar. Dat is het hoogste niveau sinds januari. De sprong kwam nadat beurslegende Arthur Hayes op 3 juni 2026 een koersdoel van 10 dollar voor de munt uitsprak. Voor wie zoekt naar opkomende crypto is dit een naam om te volgen.

Ook Hyperliquid (HYPE) brak records. De munt raakte op 2 juni 2026 een all-time high van 75,51 dollar aan en noteert nu rond 72 dollar. HYPE is qua marktwaarde inmiddels groter dan Dogecoin. Bovendien kreeg de munt er op 3 juni 2026 met een nieuwe Grayscale ETF een geregeld beleggingsproduct bij. Dat trekt extra groot geld aan.

Read it and weep $WLD bears. This shitcoin is going to moon … cause AI duh. Don't mid-curve this shit. Yachtzee 😚😚😚😚😚😚😚😚 https://t.co/ern60BUOVN — Arthur Hayes (@CryptoHayes) June 3, 2026

Crypto AI trekt het grote geld aan

Waarom stijgen deze munten tegen de markt in? Het korte antwoord is crypto ai. Geld stroomt weg uit de ETF’s van Bitcoin en Ethereum en zoekt projecten met een duidelijk AI verhaal. Worldcoin draait om digitale identiteit via World ID en is gelinkt aan OpenAI baas Sam Altman.

Hyperliquid profiteert omdat het een van de meest liquide handelsplekken is. Op sommige dagen verslaat het zelfs Ethereum in handelsvolume. Hedgefondsen schuiven daardoor richting deze munt, en veel beleggers vragen zich af welke altcoin gaat exploderen.

“Beleggers zoeken nu munten met een echt verhaal en echte inkomsten,” zegt een analist van het Coinspeaker team. “Tokens rond crypto ai en identiteit passen precies in dat plaatje.”

RWA open interest on Hyperliquid reached a new ATH of $3B HIP-3 has set a new OI record every month since its launch in October 2025 pic.twitter.com/a89wZZjyQg — Hyperliquid (@HyperliquidX) June 2, 2026

Bitcoin koers en Ethereum koers staan onder druk

Terwijl de altcoins feestvieren, hebben de grote namen het zwaar. De Bitcoin koers zakte richting 62.000 dollar en de Ethereum koers dook onder 2.000 dollar. In een etmaal verdween er ruim 700 miljoen dollar aan posities van handelaren.

De crash heeft meerdere oorzaken:

ETF uitstroom: Amerikaanse Bitcoin ETF’s verloren op 2 juni 2026 ruim 519 miljoen dollar.

Whales verkopen: grote houders dumpten de afgelopen week bijna 24.602 bitcoin.

Macro zorgen: hardnekkige inflatie, twijfel over renteverlagingen en een sterke dollar.

Of dit het begin is van een bredere altseason hangt vooral af van het herstel van de Bitcoin koers verwachting. Pakt Bitcoin de macht terug, dan kan het feest bij de altcoins zomaar voorbij zijn.

Bitcoin Hyper als nieuwe presale met potentie

Nu gevestigde munten wankelen, kijken beleggers naar nieuwe namen met crypto met potentie. Een opvallend project is Bitcoin Hyper ($HYPER). Dit is een Layer 2 netwerk dat het trage Bitcoin netwerk sneller en goedkoper wil maken.

Bitcoin Hyper gebruikt de techniek van Solana om duizenden transacties per seconde te verwerken, en zet die daarna veilig vast op Bitcoin zelf. Zo worden staking, DeFi en apps mogelijk bovenop Bitcoin. De presale haalde al meer dan 32 miljoen dollar op, een teken dat veel mensen geloven in het idee. Het team mikt op een lancering en beursnotering later dit jaar.

Bitcoin Hyper presale toegang