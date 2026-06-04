Goed Ripple nieuws deze week: volgens Evernorth draaien banken al echt geld over het netwerk van XRP. Het bedrijf wijst naar de euro stablecoin van de Franse bank Société Générale. Toch blijft de XRP koers rond 1,20 dollar hangen. Kan dit bericht de koers omhoog duwen?

Ripple nieuws: banken gebruiken XRP al

Evernorth is een beursgenoteerd bedrijf dat ruim 473 miljoen XRP in kas heeft en gesteund wordt door Ripple zelf. Op 3 juni schreef het op X dat grote banken het XRP Ledger nu al inzetten voor echte producten. Volgens het bedrijf draait het de komende achttien maanden om hoeveel geld banken erop zetten, op welke netwerken en onder welke regels. Wie zelf wil instappen, vergelijkt eerst de beste crypto exchange.

Het bewijs? De Franse bank Société Générale bracht via dochterbedrijf SG-FORGE haar euro stablecoin EURCV naar het XRP Ledger. Die munt staat ook op Ethereum, Solana en Stellar, en wordt voor één euro per stuk gedekt door spaargeld of veilige effecten.

1/6 For everyone who's wondered when "real banks" will use blockchain: they already are. The next 18 months will be about how much, on which chains, and under which set of rules. One of Europe's biggest banks has put its euro stablecoin on XRP. Here's why that matters. 🧵👇… pic.twitter.com/iLcDFd0itK — evernorthxrp (@evernorthxrp) June 2, 2026

Wat de EURCV stablecoin betekent voor de Ripple koers

Een stablecoin is een digitale munt met een vaste waarde, in dit geval gekoppeld aan de euro. Société Générale gebruikt de bewaartechniek van Ripple zelf om de munt veilig uit te geven. Zo komt er via een bank echt geld op het netwerk terecht. Dollarmunten zijn nu nog veel groter, maar Europa bouwt rustig aan zijn eigen digitale geld.

Voor wie overweegt om XRP te kopen, is dit een teken dat het netwerk serieus wordt genomen. Een bank kiest niet zomaar een blockchain. De stap laat zien dat:

banken het XRP Ledger geschikt vinden voor gereguleerd geld;

Europese regels (MiCA) zorgen voor duidelijkheid;

Ripple naast XRP ook werkt aan een eigen Ripple stablecoin, RLUSD.

6/6 Why this matters for the bigger picture: Adoption of blockchain isn't going to look like one big announcement. It's going to look like a lot of regulated, slow-moving institutions quietly putting real money on real networks. This is one of those moments. — evernorthxrp (@evernorthxrp) June 2, 2026

Waarom stijgt Ripple dan nog niet?

Ondanks het nieuws beweegt de XRP koers nauwelijks. De munt zit al dagen klem tussen 1,21 en 1,28 dollar. Het probleem: dat banken het netwerk gebruiken, betekent niet meteen dat ze ook veel XRP kopen. De vraag naar de munt zelf blijft daardoor achter.

“Dit soort bankgebruik is goed voor de lange termijn, maar het werkt niet als een knop die de Ripple koers meteen omhoog zet,” zegt onze crypto analist. Wat de koers wél echt zou kunnen verschuiven, is als meer banken volgen of als Ripple zijn eigen munt RLUSD veel groter maakt. Wie de XRP verwachting volgt, ziet dat geduld nu het sleutelwoord is.

Snelle blockchains zoals Bitcoin Hyper trekken de aandacht

De kracht van XRP is altijd snelheid en lage kosten geweest. Precies daarom kijken beleggers nu ook naar nieuwe projecten die dat naar Bitcoin brengen, zoals Bitcoin Hyper ($HYPER). Dit project bouwt een snelle laag bovenop Bitcoin met de techniek van Solana.

Daardoor worden betalingen, staking en apps mogelijk die op Bitcoin zelf te traag zijn. De presale haalde al meer dan 32 miljoen dollar op. Of het net zo groot wordt als Ripple is onzeker, maar de interesse is duidelijk groot.

Bitcoin Hyper presale toegang