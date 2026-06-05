De XRP koers schommelt rond $1,16 en zakte op 4 juni 2026 even naar $1,14. Toch is niet iedereen somber. Volgens analist The Great Mattsby past een terugval naar $1,03 binnen een gezonde, lange opmars en niet binnen een echte XRP crash.

Wat zegt de XRP koers verwachting van de analist?

Mattsby kijkt naar de zogeheten Ichimoku wolk op de maandgrafiek. Dat is een techniek waarmee analisten steun en weerstand inschatten. Volgens hem kan XRP die wolk rond $1,03 opnieuw testen. “Dit is geen bearish grafiek op de lange termijn, maar een hele lange periode van consolidatie”, schrijft hij. Met andere woorden: even afkoelen hoort erbij.

Wie de XRP koers verwachting volgt, weet dat een dip niet meteen het einde van de opmars is. Een test van $1,03 zou XRP terugbrengen naar de bovenkant van de steunzone, een niveau dat eerder nog als weerstand gold.

At this point it would make sense for $XRP to backtest the monthly cloud around 1.03. Anyone who knows about market structure and Ichimoku should know this is not a bearish chart on the macro level, just a very long consolidation period pic.twitter.com/GAoEmq4RCZ — The Great Mattsby (@matthughes13) June 4, 2026

Steunzones: van $1,10 tot $0,84

De huidige koers ligt nog boven de belangrijkste steunzones. Pas als die breken, verandert het plaatje echt. Dit zijn de niveaus om in de gaten te houden voor wie XRP wil kopen of vasthouden:

$1,10 – de eerste steun, vlak onder de huidige koers.

– de eerste steun, vlak onder de huidige koers. $1,03 – de bodem van de maandelijkse Ichimoku wolk en het niveau dat Mattsby noemt.

– de bodem van de maandelijkse Ichimoku wolk en het niveau dat Mattsby noemt. $0,84 – de onderkant van diezelfde wolk; zelfs hier blijft de lange termijn trend volgens hem intact.

– de onderkant van diezelfde wolk; zelfs hier blijft de lange termijn trend volgens hem intact. $1,34 – de eerste grote weerstand die XRP moet heroveren voor een nieuwe XRP rally.

Een eerste aankoop doe je meestal via een van de bekende crypto exchanges. Zakt XRP onder $1,03, dan komt de psychologische grens van $1,00 in beeld en wordt het verhaal minder rooskleurig.

Ripple nieuws: nieuwe upgrade voor het netwerk

Naast de koers is er ook positief Ripple nieuws. Het XRP Ledger team kondigde upgrade 3.2.0 aan. Daarbij verandert de naam van de kernsoftware van “rippled” naar “xrpld”. Node beheerders en validators moeten hun systemen daarvoor bijwerken.

Wat gaat Ripple doen op de korte termijn? Vooral doorbouwen aan het netwerk. Eerdere upgrades en de groei van stablecoin RLUSD houden de aandacht bij het XRP ecosysteem, ook nu de markt onrustig is.

XRP Ledger 3.2.0 is coming soon! The core software powering the XRPL is changing its name from rippled to xrpld. This transition will require some updates for infrastructure operators. We're preparing a detailed playbook to help guide you through the upgrade process. pic.twitter.com/296TNhUGkC — XRP Ledger Operations (@XRPLOperations) June 4, 2026

“Voor lange termijn beleggers zijn dit soort dips vaak interessanter dan paniekverkopen”, zegt een analist van ons eigen Coinspeaker team. “Zolang $1,03 standhoudt, blijft het grotere plaatje overeind.”

Naast XRP: deze opkomende crypto trekt de aandacht

Terwijl beleggers wachten op de volgende XRP rally, kijken sommigen ook naar nieuwe projecten. Een voorbeeld is Bitcoin Hyper ($HYPER), een Layer 2 netwerk dat de veiligheid van Bitcoin combineert met de snelheid van de Solana Virtual Machine. Daardoor worden BTC transacties sneller en goedkoper, met ruimte voor staking, DeFi en apps.

Het project haalde in de presale al meer dan $32 miljoen op. De instapprijs ligt rond $0,0137 en vroege kopers kunnen tot 37% rente verdienen door hun tokens te staken. De mainnet staat gepland voor het derde kwartaal van 2026, wat het tot een van de meer besproken opkomende crypto projecten van dit moment maakt.

Bitcoin Hyper presale toegang