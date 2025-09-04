Alle ogen zijn deze september gericht op Ethereum. De bekende altcoin lijkt op een belangrijk punt te staan, waarbij institutionele interesse kan zorgen voor een ontploffing van de koers. Ook deze week zijn er weer een aantal enorme aankopen gedaan die dit sentiment ondersteunen.

De populaire crypto analist Ali Martinez onthulde op zijn X dat er meer dan 500.000 Ethereum van crypto exchanges af is gehaald. In totaal betekent dit tegen de huidige prijs het onttrekken van meer dan $2 miljard van de markt.

Grote uitstroom van crypto exchanges goed nieuws

Hoe minder Ethereum er beschikbaar is op crypto exchanges, des te meer de altcoin op andere plekken vastgehouden wordt, en niet zomaar op de markt beschikbaar komt. Dit zorgt daarmee voor schaarste op de markt, wat de Ethereum koers op lange termijn ten goede moet komen.

Met de uitstroom van afgelopen week staat er nog zo’n 17,3 miljoen Ethereum opgeslagen op exchanges. Dit is deels de voorraad van gebruikers, die hun crypto op exchanges laten staan, en de reserves van de exchanges zelf.

Het is het laagste aantal Ethereum sinds de zomer van 2016. De uitstroom komt deels door individuele traders die hun crypto op andere plekken opslaan, maar ook de institutionele interesse speelt hierin een grote rol. Daarmee lijkt Ethereum het voorbeeld van Bitcoin te volgen.

Sinds enkele jaren zijn er steeds meer grote partijen als bedrijven en overheden die een grote hoeveelheid Bitcoin vasthouden als reserve. Hierdoor ontstaat er automatisch meer schaarste bij exchanges. Zo zagen we deze ontwikkeling ook bij Bitcoin, nog eens extra aangevoerd door investeringsmaatschappijen en hun crypto ETF’s.

Whales blijven grote aankopen doen

Naast de institutionele interesse in Ethereum kopen enkele whales ook nog altijd grote hoeveelheden in van de coin. Afgelopen week stak er nog een dag uit waarop whales in totaal 260.000 Ethereum inkochten, waardoor de totale holdings van alle whales richting de 30 miljoen ETH kruipt.

Normaal gesproken allemaal signalen die zich ook direct in de Ethereum koers laten weerspiegelen, maar dat is op dit moment niet het geval. De Ethereum koers staat op $4375 en is in de afgelopen 7 dagen met zo’n 5% gedaald.

Op dit moment lijkt de crypto markt moeite te hebben om door een weerstand heen te breken. Dit geldt eigenlijk voor de gehele markt. Ook bij Bitcoin zien we nauwelijks stijgingen in de afgelopen week.

Voor Ethereum betekent het wel dat wanneer het algehele sentiment in de markt omslaat, de coin er aanzienlijk beter voorstaat. De Ethereum verwachting van veel crypto analisten is dan ook positief; Ethereum stijgt over de $5000 zodra het sentiment in de markt omgekeerd wordt.

Met een koers boven de $5000 zet Ethereum een nieuw record neer, en komt het eindelijk boven deze belangrijke psychologische grens. Voor Ethereum is de grens van $5000 vergelijkbaar met de $100k grens die Bitcoin door wist te breken dit jaar.

Waar is de 500.000 Ethereum naartoe?

De grote vraag blijft wel waar de half miljoen Ethereum tokens die van exchanges afgehaald zijn, nu naartoe zijn gestuurd. Daar valt geen eenduidig antwoord op te geven; voor een deel sturen traders die naar hun eigen wallet. Dat gaat om zowel fysieke wallets als online crypto wallets die niet aan een exchange gekoppeld zijn.

Ook zal een groot deel van Ethereum in staking pools geplaatst worden. Dat kan ook bij crypto exchanges, maar die houden hier vaak ook nog zelf een percentage aan over. Voor maximale stakingbeloningen kun je het dan ook het best direct in een staking pool zetten. Weet je niet hoe dat werkt, of heb je geen zin om dat uit te zoeken?

Dan kan een alternatief als Best Wallet ook helpen. Deze Web3-wallet biedt de mogelijkheid aan gebruikers om zelf crypto te kopen, en die direct in staking pools vast te zetten. Je kunt hier hogere beloningen krijgen, als je ook de eigen Best Wallet Token van het project vasthoudt.

Die token is verkrijgbaar in een presale die al het nodige succes heeft geboekt. Op dit moment staat de teller op een opbrengst van $15,5 miljoen, waarmee in de komende tijd het ecosysteem van Best Wallet verder ontwikkeld kan worden. Je betaalt op dit moment $0,025585 per token, dat kan zowel op de presale site van Best Wallet, als in de app zelf.

Naast hogere stakingbeloningen profiteer je ook van lagere tranasctiekosten en vroegtijdig toegang tot nieuwe functies binnen de app. Zo kun je bijvoorbeeld nieuwe projecten als eerste ontdekken en hierin investeren!

Nu naar de Best Wallet Token presale