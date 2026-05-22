Grote XRP whales hebben de afgelopen zeven dagen 71 miljoen tokens ingekocht, samen goed voor zo’n 96 miljoen dollar. De whale holdings klimmen daarmee richting 3,80 miljard XRP. De XRP koers blijft voorlopig steken rond de 1,36 dollar. Wat betekent dit voor de komende weken?

XRP whales kopen 71 miljoen tokens in één week

Analist Ali Martinez deelde op 21 mei 2026 data van Santiment waaruit blijkt dat XRP whales over zeven dagen ruim 71 miljoen XRP bijkochten. Tegen de huidige prijzen vertegenwoordigt dat een waarde van ongeveer 96,5 miljoen dollar. De aankopen kwamen vooral op gang op dinsdag en woensdag, toen Donald Trump bekendmaakte dat de gesprekken met Iran in de “laatste fase” zitten.

Volgens dezelfde data stegen de whale holdings van 3,71 miljard naar 3,80 miljard XRP. On-chain bureau Santiment registreerde daarnaast 4.300 nieuwe XRP wallets in 24 uur, de op drie na grootste piek van 2026. Ook het aantal wallets met minimaal 10.000 XRP klom naar een nieuw record van 332.230 stuks.

Toch reageert de XRP koers nauwelijks. Waarom stijgt Ripple dan niet ondanks deze massale aankopen? XRP staat op 1,36 dollar, een daling van bijna 5 procent over de afgelopen week en 26 procent sinds begin 2026.

Whales accumulated more than 71 million $XRP over the past week. pic.twitter.com/XU79eZlO6W — Ali Charts (@alicharts) May 21, 2026

Claude AI verwachting voor de XRP koers in juni

Op basis van de actuele data schetst Claude AI twee scenario’s voor juni 2026:

Bullish: XRP breekt 1,50 dollar en koerst door richting 1,70 tot 1,80 dollar.

Bearish: XRP wordt afgewezen bij 1,50 dollar en zakt terug naar 1,20 dollar.

De combinatie van stijgende whale holdings, sterke groei in nieuwe wallets en aanhoudende ETF instroom wijst op een gunstige uitgangspositie. Spot XRP ETF’s haalden alleen al in mei meer dan 81 miljoen dollar aan vers kapitaal op. Mocht het handelsvolume aantrekken, dan kan een XRP rally snel op gang komen.

De Claude AI XRP koers verwachting voor juni ligt op basis van deze gegevens tussen 1,40 en 1,65 dollar als basisscenario.

XRP koers verwachting volgens analisten

Ook het Coinspeaker analistenteam ziet opbouw richting een grotere beweging. Op de daggrafiek tekent zich een cup and handle patroon af, met een koersdoel van 1,70 dollar zodra de 1,50 grens wordt gebroken. Sommige analisten kijken zelfs verder en noemen 2 dollar als realistische bovengrens voor de komende maanden.

“Whale accumulatie van deze omvang ging in oktober 2024 vooraf aan een XRP rally van 525 procent. De huidige opzet lijkt sterk op die fase, alleen ontbreekt de katalysator nog,” aldus ons analistenteam.

Een aanhoudende ETF instroom of een doorbraak in de Amerikaanse Clarity Act kan die trigger zijn. Daarmee blijft het Ripple nieuws fundamenteel positief, ondanks de stille koers.

