4.300 nieuwe XRP wallets in 24 uur

Het XRP netwerk laat een opvallend signaal zien. Op 21 mei 2026 werden er in 24 uur tijd 4.300 nieuwe portemonnees aangemaakt op de XRP Ledger. Data platform Santiment noemt dit de vierde grootste groeispurt van 2026.

“Netwerkgroei is een van de belangrijkste signalen om trendomslagen te herkennen,” schrijft Santiment op X. Een snelle stijging van het aantal nieuwe wallets betekent vaak dat nieuwe gebruikers de markt opzoeken. Historisch gezien gaat zo’n piek regelmatig vooraf aan een grotere prijsbeweging.

📈 $XRP has had 4,300 new wallets created in 24 hours, the 4th largest spike of 2026. Network growth is among the top leading signals to identify reversals. 🔗 Check out XRP’s network growth and level of address activity any time with this handy chart: https://t.co/8jwj1uvJta pic.twitter.com/Fbo1WRKEN8 — Santiment Intelligence (@SantimentData) May 21, 2026

Waarom stijgt Ripple bij dit soort signalen?

De geschiedenis laat zien dat grote netwerkpieken vaak samenvallen met een ommekeer in de koers. In maart 2026 kwamen er op een dag 12.055 nieuwe wallets bij. Vlak daarna schoot de XRP koers door naar $1,54. Analisten kijken nu of dit patroon zich herhaalt.

De XRP koers staat momenteel rond de $1,37 en zit al vijftien weken in een nauwe range. De belangrijkste weerstand ligt bij $1,47. Breekt de prijs daar overheen, dan komt $1,60 tot $1,80 weer in beeld. De steun rond $1,31 mag niet wegvallen, anders dreigt een nieuwe dip.

Wie zich verder verdiept in de XRP koers verwachting, ziet dat de fundamentele plaatjes sterk zijn. Het Amerikaanse Senaat comité stemde op 14 mei voor de CLARITY Act. Die wet zou XRP officieel als commodity erkennen. De stemming in de voltallige Senaat wordt in juni of juli verwacht.

XRP whales en ETF instroom geven extra duwtje

Niet alleen kleine beleggers stappen in. Grote spelers, ook wel XRP whales genoemd, kopen flink bij. In de afgelopen week kochten zij ruim 71 miljoen XRP bij. Het aantal wallets met minimaal 10.000 XRP staat nu op een recordhoogte van 332.230 stuks.

Daarnaast trokken Amerikaanse XRP ETF’s op 20 mei nog $1,45 miljoen aan nieuwe instroom. De totale waarde van XRP ETF’s nadert hiermee de $1,15 miljard. Bitcoin en Ethereum fondsen zagen op dezelfde dag juist geld wegvloeien.

De combinatie van netwerkgroei, whale aankopen en ETF instroom is een patroon dat traders nauwlettend volgen. Het laat zien dat zowel particuliere als institutionele partijen positie kiezen, ondanks de huidige zijwaartse beweging.

Wat gaat Ripple doen in de komende weken?

De vraag wat gaat Ripple doen is voor veel beleggers de hamvraag. Op korte termijn draait alles om die $1,47. Slaagt XRP erin om daar op een dagslot bovenuit te komen, dan opent de weg naar de bovenkant van de range. Lukt dat niet, dan blijft de markt waarschijnlijk afwachten op een duidelijk signaal van de CLARITY Act.

Houd in de gaten:

Steun: $1,31 (mag niet breken)

Weerstand: $1,47 (uitbraak opent ruimte tot $1,80)

Macro: stemming CLARITY Act in juni of juli

On-chain: blijft netwerkgroei boven de duizend wallets per dag?

