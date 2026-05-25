De XRP koers handelt rond 1,36 dollar en vormt opnieuw een symmetrische driehoek. Analist Coinvo Trading wijst op een fakeout uit 2024 die destijds een rally van 600 procent inleidde. Een geslaagde herhaling zou Ripple deze week boven 1,55 dollar moeten duwen.

XRP fakeout uit 2024 keert terug rond 1,36 dollar

In de eerste maanden van 2024 zat XRP vast in een krappe symmetrische driehoek tussen 0,47 en 0,55 dollar. Vlak voor de uitbraak dook de koers kort onder de steun en schudde alle korte traders eruit. Daarna volgde een explosieve XRP rally van bijna 600 procent in zes maanden. Coinvo Trading plaatst nu beide grafieken naast elkaar en ziet exact hetzelfde plaatje ontstaan.

🚨 GUYS WHY IS NOBODY TALKING ABOUT WHAT XRP JUST DID. In 2024, $XRP had a triangular pattern that sent it into a +600% expansion. In 2026, it is now repeating that exact same pattern with the same fakeout. If history repeats, XRP will go sky-high at any moment. Make sure… pic.twitter.com/JysCMxN0Na — Coinvo Trading (@CoinvoTrading) May 24, 2026

Wat opvalt aan de XRP koers verwachting van deze week is de timing. Het volume daalt al weken, de bandbreedte krimpt en de top van de driehoek valt precies eind mei. Dat is exact het moment waar de fractal analisten naar wijzen.

Wat 600 procent XRP rally betekent voor de Ripple koers

Een volledige herhaling van het fractal uit 2024 vanaf 1,36 dollar brengt de Ripple koers richting de 9,50 dollar. Egrag Crypto rekent met zijn EMA Ribbon scenario zelfs op een doel boven 13 dollar later dit jaar. Voorzichtiger schatten andere analisten een eerste tussenstop rond 2,35 dollar, ongeveer 70 procent hoger dan vandaag.

Veel beleggers vragen zich af welke altcoin gaat exploderen zodra Bitcoin stabiel blijft. Het antwoord luidt steeds vaker Ripple. De vraag van institutionele partijen via XRP ETFs en de wereldwijde betalingsoplossingen van Ripple zelf geven de XRP rally fundamentele rugwind.

Belangrijke niveaus voor de XRP fakeout deze week

Ons analistenteam houdt vier prijszones extra scherp in de gaten:

Steun: 1,30 tot 1,34 dollar — de fakeout zone waar XRP kort mag dippen

Eerste weerstand: 1,41 dollar — moet snel heroverd worden

Bevestiging breakout: dagslot boven 1,51 dollar — start van de echte XRP rally

Invalidatie: dagslot onder 1,28 dollar — fractal is dan gebroken

Volgens senior analist Mark van Coinspeaker is dit het beslissende moment: “Als XRP deze week kort onder 1,30 dollar duikt en binnen 48 uur terug boven 1,38 dollar sluit, dan zien we exact dezelfde candle setup als in maart 2024.” Zorg dat je posities veilig staan in de beste crypto wallet voordat het vuurwerk losbarst. Bij een geslaagd fractal mikt het team op een eerste prijsdoel van 2,35 dollar binnen vier tot zes weken.

Naast Ripple stijgt ook Bitcoin Hyper hard

Terwijl Ripple stijgt richting een mogelijke breakout, kijken slimme beleggers ook naar projecten die nog vroeg in hun groei zitten. Bitcoin Hyper ($HYPER) is een Layer 2 oplossing voor Bitcoin die de Solana Virtual Machine gebruikt voor razendsnelle en goedkope transacties. De presale heeft al miljoenen dollars opgehaald en sluit binnenkort.

De combinatie van Bitcoin als veilige basislaag en de snelheid van Solana maakt $HYPER een logische aanvulling naast een XRP positie. Vooral nu de bredere altcoinmarkt klaar lijkt te staan voor een nieuwe golf.

Bitcoin Hyper presale toegang