Cardano oprichter Charles Hoskinson kondigde aan dat hij meer dan 11.000 DAOs bestudeert om de governance grondig te vernieuwen. Tegelijk loopt er een belangrijke stemming over de ADA treasury. Dit alles zet de Cardano koers nu onder een vergrootglas.

Hoskinson schetst nieuw plan voor Cardano bestuur

Op 23 mei 2026 liet Hoskinson via X weten dat hij een groot onderzoek is gestart. Hij bekijkt meer dan 11.000 DAOs (online organisaties zonder centrale baas) en tien jaar aan academische literatuur. Drie thema’s staan centraal: leiderschap, planning en strategie. Het einddoel is concrete voorstellen voor de Cardano grondwet.

Hoskinson koppelt deze hervormingsslag aan het constitutieproces van 2027. Hij overweegt zelf Delegate Representative (DRep) te worden en plant een mini conventie. Voor traders die zich afvragen wat gaat Cardano doen op de lange termijn, is dit een duidelijk signaal van een nieuwe richting.

I've begun a comprehensive governance review of over 11,000 DAOs and a decade of literature in and out of our space to study executive function, roadmap, and strategy setting. The goal will be to propose some ideas to add new features to Cardano's governance via the constitution… — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) May 23, 2026

Stemming van 32,9 miljoen ADA bepaalt korte termijn

Een ander dossier weegt zwaar mee. Het voorstel “Cardano Vision 2026” vraagt 32,9 miljoen ADA uit de treasury voor onderzoek naar Leios en quantum veilige cryptografie. De stemming loopt sinds 7 mei en sluit op 8 juni 2026.

Op dit moment stemt ongeveer 87 procent van de DReps tegen. Het voorstel heeft 67 procent goedkeuring nodig om te slagen. Hoskinson waarschuwt dat ontwikkelaar IOG de aanvraag niet opnieuw indient als deze sneuvelt. Dit drukt op het sentiment rond de Cardano koers.

Drie scenario’s voor traders:

Voorstel slaagt alsnog: kans op een snelle relief rally door positief sentiment.

Voorstel sneuvelt: korte termijn druk op de koers, mogelijk onder huidige steun rond 0,24 dollar.

Uitstel of compromis: zijwaartse beweging tot er meer duidelijkheid komt.

Waarom stijgt Cardano niet ondanks dit nieuws?

ADA noteert rond de 0,25 dollar en blijft onder druk, terwijl andere altcoins wisselende resultaten laten zien. De vraag waarom stijgt Cardano niet leeft sterk in de gemeenschap. Het antwoord ligt deels in het bestuurconflict zelf. Twijfel over de treasury en de strategische richting schrikt nieuwe kopers af.

Het analistenteam van Coinspeaker ziet ruimte voor herstel als de governance hervorming concreet wordt. “De markt wacht vooral op duidelijkheid. Een geslaagde aanpassing kan ADA tegen eind 2026 richting de 0,40 tot 0,55 dollar duwen,” aldus onze researchafdeling.

After reflecting deeply on this governance process, a few things are clearer to me than ever.

Cardano is alive. The community is engaged. And that matters more than any single vote. But this process has shown me something important: Cardano's governance is real. You are not… — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) May 24, 2026

Wat traders nu moeten volgen

De komende twee weken zijn beslissend voor de Cardano koers. De stemming op 8 juni is het eerste grote ijkpunt. Daarna let de markt op concrete stappen rond de nieuwe grondwet en op de vraag of Hoskinson zelf DRep wordt. Wie overweegt om Cardano te kopen, doet er goed aan deze data scherp te volgen voor een betere positionering.