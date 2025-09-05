Crypto traders hebben over het algemeen niet de beste herinneringen over september, en dat kan zich ook dit jaar herhalen. Er zijn op dit moment stevige waarschuwingen dat de Bitcoin koers een flinke duik kan maken, het kan zelfs leiden tot een Bitcoin crash van 90%.

Dat blijkt uit een interview op David Lin Report, een financieel nieuwskanaal op YouTube. Daar spreekt Bloomberg Intelligence senior commodity strategist Mike McGlone. Hij waarschuwt dat de Bitcoin koers in de komende maand terug kan vallen naar een prijs rond de $10.000.

Waarom de Bitcoin koers 90% kan dalen

McGlone komt met deze waarschuwing omdat de markt zogezegd oververhit is. De stijgingen boven de psychologische grens van $100.000 hebben lange tijd gezorgd voor teveel blijdschap en euforia in de markt, waardoor de druk te hoog is geworden en de koers niet meer de huidige situatie in de wereld gevolgd heeft.

Dat blijkt bijvoorbeeld uit een vergelijking met de goudprijs. Hoewel de goudprijs sinds vorig jaar december, het moment dat de Bitcoin koers voor het eerst door $100.000 brak, 30% in waarde is gestegen, is dit bij Bitcoin slechts 8%.

McGlone maakt de vergelijking tussen goud en Bitcoin als zogeheten ‘store-of-value’. Bitcoin wordt al jaren het digitale goud genoemd, en zou dus ook meer deze waardestijgingen moeten volgen. Het lijkt echter dichter bij de aandelenmarkt te zitten qua prijsontwikkeling.

Daarmee verwacht McGlone ook dat Bitcoin nog niet de definitieve stap heeft gemaakt als echte waardeopslag en goed alternatief voor reserves. Dit zorgt ervoor dat Bitocin nog altijd een volatiele investering is, die daarmee ook een flinke dip kan ervaren.

Dat blijkt uit de Volatility Index. Deze index behaalde een diepterecord van 14,2 toen Bitcoin zelf nieuwe hoogterecords wist neer te zetten, maar steeg vervolgens ook weer flink. Dit geeft volgens McGlone aan dat het marktsentiment zich aanpast en er een correctiefase aan kan komen.

Bitcoin naar $1 miljoen ligt niet binnen de verwachtingen

Veel andere analisten laten zich regelmatig uit over de vraag of Bitcoin naar $1 miljoen kan stijgen. Voor McGlone ligt dit niet binnen de verwachtingen. Bitcoin zou een zelfde stap moeten maken als toen het van $10.000 naar $100.000 wist te stijgen.

Hij wijst op het verschil in marktsentiment dat heerste toen de cryptomunt op een koers van $10.000 stond. Destijds was het een zeer negatief sentiment, die voor ideale condities zorgden om de Bitcoin koers een flinke duw te geven.

Die condities zijn er nu niet. De markt wordt overspoeld met long posities waardoor Bitcoin het lastiger heeft om het positieve momentum vast te houden. Een Bitcoin crash van 90% is de meest negatieve voorspelling, maar dat er zwaarder weer aankomt voor de Bitcoin koers lijkt duidelijk.

Daarmee is hoogstwaarschijnlijk de crypto bull run van 2025 ook afgesloten. De Bitcoin koers kwam in deze periode tot een hoogtepunt van $124,4k terwijl Ethereum net onder de $5000 bleef, maar daar wel een nieuw record noteerde. Andere altcoins hadden het lastiger om hun record te breken.

Snel reageren op enorme crash

Er kan dus een volatiele periode aankomen voor alle Bitcoin holders. Daarmee is het verstandig om maatregelen te treffen, zodat je snel kunt handelen wanneer er inderdaad een flinke dip aankomt. Zowel om je Bitcoin te verkopen, als om extra Bitcoin in te kopen wanneer er een kans ontstaat.

