Het is weer zondag, dus tijd voor de AI crypto voorspellingen. Met GPT-5 en Gemini 3 zijn er diverse digitale crypto AI systemen opgestaan die de markt kunnen duiden. Vandaag zien we echter iets vreemds: GPT-5 voorziet dat de markt verder zal gaan corrigeren, terwijl Gemini juist aanknopingspunten voor groei op de korte termijn ziet.

Bitcoin koers en XRP koers in het nauw

In de afgelopen weken was het crypto nieuws buitengewoon bearish, met een koersval van meer dan 30% voor Bitcoin sinds het bereiken van een nieuwe All Time High begin oktober. Ook XRP is bijzonder down: in de afgelopen maand leverde de op de zakelijke markt georiënteerde crypto liefst 17% in.

Het uitblijven van resultaten bij deze twee tokens zorgt voor frustraties onder investeerders, aangezien juist XRP en Bitcoin vaak toonaangevend zijn voor de sentimenten en bewegingen op (het zakelijke deel van) de crypto markt.

Wel lijkt de tijd van sterke dalingen voorbij: de Bitcoin koers staat inmiddels relatief vast rond de $90.000, XRP heeft de $2,00 terugveroverd en lijkt hierboven (rond de $2,15) een stabiele support gevonden te hebben.

Wat gaat crypto doen volgens AI voorspelling GPT-5?

Volgens de crypto AI voorspelling van GPT-5 is een verdere daling voor de Bitcoin koers zeer waarschijnlijk. De digitale crypto expert merkt verschillende elementen aan die voor problemen kunnen zorgen. Zo wordt onder meer het mogelijke uitblijven van een FED renteverlaging genoemd, evenals de hogere verkoopdruk en de (waarschijnlijke) breuk met supports als $88.000 en $82.000.

Dit kan ervoor zorgen dat de koers van de grote token zakt naar $75.000, een verlies van 16,7%. Voor crypto als geheel zou dit een flinke klap zijn, aangezien er in dit scenario nog eens $500 miljard uit crypto markt getrokken wordt.

In de meest negatieve Bitcoin verwachting van GPT-5 vindt de token support op $70.000.

Gemini 3 brengt bullish crypto nieuws

Opvallend is dat een concurrent van GPT-5, Gemini 3 van Google, er een compleet andere analyse op nahoudt. Volgens de crypto AI verwachting van dit programma staan we nu al op de bottom van de markt, en mogen we op korte termijn een flinke stijging tegemoet zien.

Met een 66% stijging naar $150.000 voor de Bitcoin koers en een 62% groei in de XRP verwachting lijkt dit het ideale moment te zijn om nu in te stappen.

Volgens Gemini zorgt de huidige consolidatie ervoor dat de verkoopdruk afneemt. Daarbij geven beide tokens momenteel al het signaal dat ze ‘oversold’ zijn op de RSI.

De tekstbot stelt zelfs dat we naast een mega-rally (veroorzaakt door Bitcoin) ook een altseason mogen verwachten. Het negatieve sentiment dat nu heerst, is een prima instapmoment.

Inspelen op twijfelende crypto markt

Nu verschillende AI crypto experts een wisselende verwachting geven, weten veel investeerders niet goed wat zij moeten doen. Nu instappen bij de Bitcoin koers kan je immers een mooi rendement opleveren wanneer Gemini gelijk heeft, maar kost je volgens GPT-5 juist een flinke duit.

Een goede manier om je te hedgen tegen dalende koersen en nu alvast in te springen op het door Gemini voorziene altcoin season is investeren in presale crypto. Deze tokens hebben het voordeel dat ze niet in waarde kunnen dalen (ze staan immers nog niet op exchanges) en dat ze vaak met slimme technologische oplossingen of nieuwe narratives komen.

Een goed voorbeeld is Bitcoin Hyper ($HYPER). Dit is een nieuwe L2 voor Bitcoin, die met behulp van een slimme bridge naar Solana de snelheid van de SOL Virtual Machine naar Bitcoin wil brengen. Dit resulteert is een hogere mate van schaalbaarheid en lagere kosten voor alle gebruikers. Interessant voor retail investeerders, maar ook zeker voor institutionele partijen die van crypto gebruik willen maken.

Performance defines what’s possible. ⚡️ Bitcoin Hyper is benchmarking how to deliver Solana-grade throughput on a Bitcoin-anchored SVM rollup—balancing speed, cost, and security with real data, not hype. Read more: https://t.co/dq0itEGBR8 pic.twitter.com/n26s7C28N5 — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) November 27, 2025

Tijdens de presale wist men voor deze kleine crypto met potentie al $28,5 miljoen bij elkaar te brengen. Dit is een duidelijk teken dat het vertrouwen groot is. Sommige crypto experts stellen inmiddels al dat $HYPER vanwege de hoge functionaliteit van het platform in principe een top 50 altcoin kan worden.

Wie ook wil investeren in Bitcoin Hyper moet er snel bij zijn: de presale is inmiddels bijna ten einde. Een lancering tijdens het door Gemini voorziene altseason lijkt daarmee een optie te zijn.

